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Heroes of Order & Chaos Online, Ekim ayında ücretsiz abonelik ile gelecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,9b
1
29
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gameloft'un MMORPG severlere yönelik piyasaya sürdüğü Order & Chaos, 100 000 indirme sayısına ulaşmış ve 4.4 beğeni puanı toplamıştı.

6.99$ fiyat etiketine sahip ve 0.99$ aylık abonelik ücreti isteyen Order & Chaos'un devamı için Gameloft'un çalışmaları devam ediyordu. Devam yapımıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Heroes of Order & Chaos Online adını alacak yapım, 11 Ekim'de iOS ve Android için piyasaya sürülecek. Fiyat etiketi 6.99$ olacak yapımın abonelik ücreti olmayacak.

Yükse kalitede grafikleri ve devasa fantastik evreni ile Heroes of Order & Chaos Online, ücretsiz oynanış ile daha fazla oyuncuyu kapsama alanına almayı planlıyor. Oyunun kontrolleri ise daha kolay bir oynanış için optimize ediliyor.

Yeni yapımda 30 farklı kahraman varken, sadece 6 tanesi her hafta seçilerek oynanabilecek. Takımlar 3-5 arası oyuncudan oluşacak ve savaş alanında çoklu modda kapışacak. Oyunda tek oyunculu mod da olacak. Oyun ile ilgili yeni detayların ilerleyen haftalarda paylaşılması bekleniyor.
Heroes of Order & Chaos Online, Ekim ayında ücretsiz abonelik ile gelecek
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http://www.androidauthority.com/heroes-of-order-chaos-gameloft-108865/ Yorum Yaz
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Rapid Step 7 yıl
yeni konu actim lol bolumunde ordan takip edin
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[__Zahid__] 7 yıl Rapid Step
erynch

yeni konu actim lol bolumunde ordan takip edin

anakonu burası
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Rapid Step 7 yıl
appstore
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turkattack 7 yıl Rapid Step
erynch
appstore


Androıdde henuz yok bakalım bu bekleyıs ne kadar surecek:)

Yorumlarınızı beklıyoruz bu arada
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Peregrino 7 yıl
Sabırla bekliyoruz bakalım.
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Rapid Step 7 yıl
Kasim geldi hala yok
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cengizhan1903 7 yıl
Gameloft bari bu oyunu maf etmese...Dungeon Hunterı rezil etti :(
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fifo 7 yıl Rapid Step
erynch

Kasim geldi hala yok

Buraya göre bugün içinde çıkması lazım
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soner51 7 yıl
Bakalım nasıl olacak.
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TimUnuqeL 7 yıl
Telefon icin vay be artik.pc.yasagi varken bile oyun oynarim .d
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DH Misafiri 7 yıl
Bildiğin dotA haritası var yukarıda. Çıkar çıkmaz almayı düşünüyorum hero çeşitliliği artarsa ve kullanıcı sayısı artarsa (ki çok farla dotA ve LoL sever oldugundan) çok müthiş olur
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afavar 7 yıl
simaros
gameloft günahını bile bedava vermeyecek bir firma nasıl dungeon hunter serisini para için mahvettiyse bunuda mahvedecek aha buraya yazıyorum

Katılıyorum. Gameloftun hic bir oyunu uzun oynanabirlik vermiyor.Hepsi grafikler super bak cidden diyip reklam yoluyla oynatiyorlar.Kontrollerde hic yenilikci deil.Gerci firma yenilikci deil paso kopyaliyorlar.Kendine ozgu yapimlari yok adamlarin.Neyse infinity blade serisi baya iyi ama ben ozellikle 2 yi bitirmek istemistim.Simdi dungeons i bekliyorum.Bana kalirsa adam akilli hikaye, grafik oynanabirligi olan tek oyun inifinity blade serisi su an.
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simaros 7 yıl
gameloft günahını bile bedava vermeyecek bir firma nasıl dungeon hunter serisini para için mahvettiyse bunuda mahvedecek aha buraya yazıyorum
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sayko77 7 yıl
Dotadan sıkılanların oynamak istiyeceği bir oyun ancak ben Leauge of Legends'i öneriyorum ^^
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