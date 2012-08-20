Heroes of Order & Chaos Online, Ekim ayında ücretsiz abonelik ile gelecek

Gameloft'un MMORPG severlere yönelik piyasaya sürdüğü Order & Chaos, 100 000 indirme sayısına ulaşmış ve 4.4 beğeni puanı toplamıştı.





6.99$ fiyat etiketine sahip ve 0.99$ aylık abonelik ücreti isteyen Order & Chaos'un devamı için Gameloft'un çalışmaları devam ediyordu. Devam yapımıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.





Heroes of Order & Chaos Online adını alacak yapım, 11 Ekim'de iOS ve Android için piyasaya sürülecek. Fiyat etiketi 6.99$ olacak yapımın abonelik ücreti olmayacak.





Yükse kalitede grafikleri ve devasa fantastik evreni ile Heroes of Order & Chaos Online, ücretsiz oynanış ile daha fazla oyuncuyu kapsama alanına almayı planlıyor. Oyunun kontrolleri ise daha kolay bir oynanış için optimize ediliyor.





Yeni yapımda 30 farklı kahraman varken, sadece 6 tanesi her hafta seçilerek oynanabilecek. Takımlar 3-5 arası oyuncudan oluşacak ve savaş alanında çoklu modda kapışacak. Oyunda tek oyunculu mod da olacak. Oyun ile ilgili yeni detayların ilerleyen haftalarda paylaşılması bekleniyor.









http://www.androidauthority.com/heroes-of-order-chaos-gameloft-108865/