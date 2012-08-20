Heroes of Order & Chaos Online, Ekim ayında ücretsiz abonelik ile gelecek

Haber Editörü
Gameloft'un MMORPG severlere yönelik piyasaya sürdüğü Order & Chaos, 100 000 indirme sayısına ulaşmış ve 4.4 beğeni puanı toplamıştı.
6.99$ fiyat etiketine sahip ve 0.99$ aylık abonelik ücreti isteyen Order & Chaos'un devamı için Gameloft'un çalışmaları devam ediyordu. Devam yapımıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
Heroes of Order & Chaos Online adını alacak yapım, 11 Ekim'de iOS ve Android için piyasaya sürülecek. Fiyat etiketi 6.99$ olacak yapımın abonelik ücreti olmayacak.
Yükse kalitede grafikleri ve devasa fantastik evreni ile Heroes of Order & Chaos Online, ücretsiz oynanış ile daha fazla oyuncuyu kapsama alanına almayı planlıyor. Oyunun kontrolleri ise daha kolay bir oynanış için optimize ediliyor.
Yeni yapımda 30 farklı kahraman varken, sadece 6 tanesi her hafta seçilerek oynanabilecek. Takımlar 3-5 arası oyuncudan oluşacak ve savaş alanında çoklu modda kapışacak. Oyunda tek oyunculu mod da olacak. Oyun ile ilgili yeni detayların ilerleyen haftalarda paylaşılması bekleniyor.
http://www.androidauthority.com/heroes-of-order-chaos-gameloft-108865/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
anakonu burası
Androıdde henuz yok bakalım bu bekleyıs ne kadar surecek:)
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Buraya göre bugün içinde çıkması lazım
Katılıyorum. Gameloftun hic bir oyunu uzun oynanabirlik vermiyor.Hepsi grafikler super bak cidden diyip reklam yoluyla oynatiyorlar.Kontrollerde hic yenilikci deil.Gerci firma yenilikci deil paso kopyaliyorlar.Kendine ozgu yapimlari yok adamlarin.Neyse infinity blade serisi baya iyi ama ben ozellikle 2 yi bitirmek istemistim.Simdi dungeons i bekliyorum.Bana kalirsa adam akilli hikaye, grafik oynanabirligi olan tek oyun inifinity blade serisi su an.