Hibridlerin en çok elektrikli olanı: Opel Ampera

Yakıt fiyatlarının devamlı yükseldiği ve çevreye verdiğimiz önem nedeniyle hibridler her geçen gün daha çok önem arz ediyorlar. Günümüzde tamamiyle elektrikli bir araç yapmanın elde var olan teknoloji ile pek mantıklı olmadığı bir çok kez kanıtlandı. Ancak her yeni model biraz daha elektrikli araçlara yaklaşıyor.

Opel Ampera yada aynı aracın ABD versiyonu Chevrolet Volt bu yolda önemli bir adıma imza atıyorlar. Bu gelişmenin adı artık aracın sadece elektrikli motor ile hareket ettirilmesi. Bugüne kadar en gelişmiş hibrid kabul edilen Toyota Prius Plug-in'de bildiğiniz gibi itiş gücü hem elektrik hem de içten yanmalı motordan tek tek sağlanabildiği gibi, beraber aynı anda da sağlanabiliyordu.

Opel Ampera'nın ise tek başına elektrik motorundan sağlayabilmesinin altında yatan neden oldukça güçlü bir elektrik motoruna sahip olması. Tam tamına 150 beygir olan motor Toyota Prius Plug-in'in 80 beygirlik elektrik motorundan oldukça fazla. Üstelik arkasında 16.2 kWs'lık bir batarya bulunuyor, buda yine rakibinin 5.2 kWs'lik bataryasının nerdeyse üç katı. Bu büyük pil aynı zamanda Toyota Prius Plug-in'in 21 km'lik elektrik menzilini 60 km'ye çıkartıyor.

Opel Amera'nın elektrik motoru dışında sadece jenaratör amacı güden 1.4 lt'lik 82 beygir gücünde bir içten yanmalı motoruda mevcut. Eğer araç bataryası tükenir ise 500 km daha jenaratörden sağlanan enerji ile yola devam edebiliyor. Kısaca içten yanmalı motor elektrikli motorun menzili ve gücü sayesinde artık yedek güç olarak çalışmakta.

Batarya teknolojisi olarak Lityum iyon kullanan otomobil şehir şebekesinden direkt şarj edilebiliyor. Herhangi bir fişe takılabilen oto 2,5 saat içersinde tam doluluğa ulaşıyor. Yapılan araştırmalara göre Avrupa'lıların %80'inin günde 60 km'den fazla yol katmediği görülmüş.

Aracın 370 newtonmetre tork sağlayan atik motoru 100 km'ye 9 saniyede çıkmasını ve 160 km/s hıza ulaşmasını sağlıyor. Ortalama yakıt değerleri ise 1.6 lt/100 km ve 40 gr/km CO2. Eğer aracı tamamı elektrikle yol kat edecek şekilde ayarlarsanız Türkiye şartlarında benzinle kat edilen yolum 1/8'i kadar elektrik parası ödeyeceksiniz.

Bu yıl Cenevre otomobil fuarında tanıtılan arabanın pazara çıkış tarihi olarak ise 2011'in ikinci yarısından bahsediliyor. Almanya için bahsedilen satış fiyatı ise kesin olmamakla birlikte 28.000 ? denilmekte. Karşılaştırma olarak ise tam donanımlı Zafira SRi 1.9 CDTi 31.000 ?'dan satılmakta.

http://www.opel-ampera.com