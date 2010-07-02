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Hibridlerin en çok elektrikli olanı: Opel Ampera

Elektrikli araçlar içersinde normal prizden şarj edilen ama 1.4 lt'lik motoru ile 500 km menzile ulaşabilen, benzin destekli hibrid konseptinin gelecekte hakim görüş olacağını ispatlayan araba.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Yakıt fiyatlarının devamlı yükseldiği ve çevreye verdiğimiz önem nedeniyle hibridler her geçen gün daha çok önem arz ediyorlar. Günümüzde tamamiyle elektrikli bir araç yapmanın elde var olan teknoloji ile pek mantıklı olmadığı bir çok kez kanıtlandı. Ancak her yeni model biraz daha elektrikli araçlara yaklaşıyor.

Hibridlerin en çok elektrikli olanı: Opel Ampera
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Opel Ampera yada aynı aracın ABD versiyonu Chevrolet Volt bu yolda önemli bir adıma imza atıyorlar. Bu gelişmenin adı artık aracın sadece elektrikli motor ile hareket ettirilmesi. Bugüne kadar en gelişmiş hibrid kabul edilen Toyota Prius Plug-in'de bildiğiniz gibi itiş gücü hem elektrik hem de içten yanmalı motordan tek tek sağlanabildiği gibi, beraber aynı anda da sağlanabiliyordu.

Opel Ampera'nın ise tek başına elektrik motorundan sağlayabilmesinin altında yatan neden oldukça güçlü bir elektrik motoruna sahip olması. Tam tamına 150 beygir olan motor Toyota Prius Plug-in'in 80 beygirlik elektrik motorundan oldukça fazla. Üstelik arkasında 16.2 kWs'lık bir batarya bulunuyor, buda yine rakibinin 5.2 kWs'lik bataryasının nerdeyse üç katı. Bu büyük pil aynı zamanda Toyota Prius Plug-in'in 21 km'lik elektrik menzilini 60 km'ye çıkartıyor.

Hibridlerin en çok elektrikli olanı: Opel Ampera
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Opel Amera'nın elektrik motoru dışında sadece jenaratör amacı güden 1.4 lt'lik 82 beygir gücünde bir içten yanmalı motoruda mevcut. Eğer araç bataryası tükenir ise 500 km daha jenaratörden sağlanan enerji ile yola devam edebiliyor. Kısaca içten yanmalı motor elektrikli motorun menzili ve gücü sayesinde artık yedek güç olarak çalışmakta.

Batarya teknolojisi olarak Lityum iyon kullanan otomobil şehir şebekesinden direkt şarj edilebiliyor. Herhangi bir fişe takılabilen oto 2,5 saat içersinde tam doluluğa ulaşıyor. Yapılan araştırmalara göre Avrupa'lıların %80'inin günde 60 km'den fazla yol katmediği görülmüş.

Hibridlerin en çok elektrikli olanı: Opel Ampera
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Aracın 370 newtonmetre tork sağlayan atik motoru 100 km'ye 9 saniyede çıkmasını ve 160 km/s hıza ulaşmasını sağlıyor. Ortalama yakıt değerleri ise 1.6 lt/100 km ve 40 gr/km CO2. Eğer aracı tamamı elektrikle yol kat edecek şekilde ayarlarsanız Türkiye şartlarında benzinle kat edilen yolum 1/8'i kadar elektrik parası ödeyeceksiniz.

Bu yıl Cenevre otomobil fuarında tanıtılan arabanın pazara çıkış tarihi olarak ise 2011'in ikinci yarısından bahsediliyor. Almanya için bahsedilen satış fiyatı ise kesin olmamakla birlikte 28.000 ? denilmekte. Karşılaştırma olarak ise tam donanımlı Zafira SRi 1.9 CDTi 31.000 ?'dan satılmakta.

 


http://www.opel-ampera.com Yorum Yaz
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narayan 9 yıl
benim en çok kafamı kurcalayansa, kışın bu araçların içinde nasıl ısınacaz. normal arabada veriyosun motorun sıcaklığını ısınıyosun.
pille elektrikli soba derseniz, otomobil sadece sokağın başına kadar gider. sanırım onun içinde otogaz vs gibi yakıt alcaz kışın, gene masraf :)
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Dances with Wolves 9 yıl
Şu hybridlerin tipini normal araçlara benzetmeleri lazım
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Batuist 9 yıl
mükemmel bir çalışma olmuş...
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DH Misafiri 9 yıl
60 km menzil çok komik.o araçtaki motor ile bataryaları çelebi taşıma sisteminin mucidine verseniz yapacağı araçla dünyanın çevresini tek şarjla iki kez dolaşır.Merak edenler için
www.yenicelebi.com
facebookta gruplarıda var.
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mert.1907 9 yıl
voltun gösterge süper
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Public_Enemy 9 yıl
Bu haberler tüm dünyada heyecan yaratırken, türkiye acısından heyecanlanacak birşey yok. Devlet şaşa ve saltanatını otomobil kullananların sırtına yüklemiş durumda, agır vergiler yüzünden dünyanın en pahalı benzini, en pahalı arabaları, en pahalı motorlu tasıt vergisi vs.. bizde, devlet bu gelirden vazgeçmeyecegine göre, elektrigede zam yapar gene aynı hesaba getirir, türkiye gibi bir ülkede yasayınca boyle seyler ilginc olmaktan cıkıyor.
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fahrencelcius 9 yıl
işte yakın geleceğin meyveleri... umarım daha da gelişir ki zaten gittikçede gelişiyor jeneratör sistemi çok süper olmuş
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M. Reha 9 yıl
Pilleri tam şarj tutuyor, dediğimiz günler gelecek, inşaallah.


Cep telefonumu lan bu demeyeceğimiz, güzel günler yakın.


Pili sıfıra yakın, asiti suyu gonmuş, bakımlı Volt sahibinden.

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DH Misafiri 9 yıl
Daha fazla bu tür duyarlı haberler görmek isteriz.BİLGİSAYARCI DEDİĞİN ADAM KÜLTÜRLÜDÜR,BİLİNÇLİDİR,AYDINDIR.
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thekurufasulye 9 yıl
Hybridler içinde tipi en güzel olanlardan bir tanesi bu araç.
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grafiker 9 yıl
bunların ikinci ele düştükleri zamanı merak ediyorum. Herhalde şöyle olur değişeni yok iki parçada lokal boya var tüm bakımları serviste yapıldı lityum ion pilleri modifiye edildi Iphone un kiler ile değiştirildi bundan ekomik ve temizi yok gibi yazılar yazılır:)
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DH Misafiri 9 yıl
valla en güzel haberlerde biri 1.6 lt gayet güzel ama ilerleyen teknolojide daha az yakıt daha çok güç ama tüekiyeye giriş ve sonradan satışda biraz kaba bir kelime olucak ama kazık bir fiyattan satılacak vrgiler vb. şeyler sonucunda belki önümüzdeki 10-20 yıl içrsinde bizde alabiliriz.
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DH Misafiri 9 yıl
bu aracı facebook sayfasındanda takip ediyorum türkiyeye gelirsede showrooma koşucam bakmak için ben 1.3cdti motor kullanıcak dizel diye biliyordum bu aracı ama degiştirdiler galiba bu elektirikli aktarma organları yeni trent olacak buradan yazıyorum vites şanzıman defransiyel artık ölmüştür bayır aşagı inerken de kendini şarz edecektir bu tür araclar
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