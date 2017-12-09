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Hilton, 2018'den itibaren odalarını akıllı hale getirecek

Dünyaca ünlü Hilton Oteller Grubu gelecek yıldan başlayarak tüm odalarını akıllı telefon uygulamasıyla konrol edilebilir hale getirecek. Yol haritasında sesle kontrol de var...
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Hilton Oteller Grubu gelecek yıldan itibaren odalarına akıllı ev özellikleri eklemeye başlayacak. Böylelikle otele gelen misafirler odalarının ışıklarını uzaktan kontrol edebildikleri gibi sıcaklığı ayarlayabilecek ve televizyonu kumanda edebilecekler.
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Bunların hepsi halihazırda zaten check-in ve uzaktan kilit açmayı destekleyen Hilton Honors isimli akıllı telefon uygulamasıyla yapılacak. Yeni özellikler şu anda beta olarak test ediliyor.

Sesle kontrol imkanı da sunulacak

Her odada uygulamayı telefonlarına indirmeyen konuklar için ışıkları ve sıcaklığı da kontrol edebilen yeni bir TV kumandası yer alacak. Yeni uzaktan kumandanın daha basit olacağını ve üzerinde daha az düğme yer alacağını belitelim.
Hilton müşterilerine "sesle kontrol" imkanı sunacaklarını, bunun da yol haritasında yer aldığını söylüyor. Otel her ne kadar konuyu detaylandırmasa da muhtemelen odalara ışıkları, ısı sistemini ve televizyonu kontrol etmek için sesli komutlarla çalışan Amazon Echo veya Google Home tarzı bir akıllı hoparlör yerleştirilecek.

http://www.businesswire.com/news/home/20171207005545/en/Hilton-Announces-‘Connected-Room’-Mobile-Centric-Hotel-Room Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
winwin35 1 yıl
telefonla uygulama üzerinden uygulamayı bilemem ama sesle kontrol özelliği sunan otel var.
Kempinski sesle kontrol özelliğini çok önceden sunmuşttu. 2016'da Jakarta'da kaldığımda deneyimlemiştim.
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