Hilton, 2018'den itibaren odalarını akıllı hale getirecek

Hilton Oteller Grubu gelecek yıldan itibaren odalarına akıllı ev özellikleri eklemeye başlayacak. Böylelikle otele gelen misafirler odalarının ışıklarını uzaktan kontrol edebildikleri gibi sıcaklığı ayarlayabilecek ve televizyonu kumanda edebilecekler.

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Bunların hepsi halihazırda zaten check-in ve uzaktan kilit açmayı destekleyen Hilton Honors isimli akıllı telefon uygulamasıyla yapılacak. Yeni özellikler şu anda beta olarak test ediliyor.

Sesle kontrol imkanı da sunulacak

Her odada uygulamayı telefonlarına indirmeyen konuklar için ışıkları ve sıcaklığı da kontrol edebilen yeni bir TV kumandası yer alacak. Yeni uzaktan kumandanın daha basit olacağını ve üzerinde daha az düğme yer alacağını belitelim.

Hilton müşterilerine "sesle kontrol" imkanı sunacaklarını, bunun da yol haritasında yer aldığını söylüyor. Otel her ne kadar konuyu detaylandırmasa da muhtemelen odalara ışıkları, ısı sistemini ve televizyonu kontrol etmek için sesli komutlarla çalışan Amazon Echo veya Google Home tarzı bir akıllı hoparlör yerleştirilecek.

http://www.businesswire.com/news/home/20171207005545/en/Hilton-Announces-‘Connected-Room’-Mobile-Centric-Hotel-Room