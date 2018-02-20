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Hindistan, uzay filmi Interstellar'dan daha ucuza Ay'a gidiyor

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu, sadece 85 milyon dolarlık bir maliyetle Ay'a iniş yapmaya hazırlanıyor. Uzay ajansının bu görev için maliyeti birçok Hollywood filminin bütçesinden daha az.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,2b
1
19
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay araştırmalarına verdiği önemle son zamanlarda sıkça gündeme gelen Hindistan, önümüzdeki Nisan ayında tarihinde ilk kez Ay'a iniş yapmaya hazırlanıyor. Üstelik Güney Asya ülkesinin Chandrayaan-2 isimli bu dev uzay görevi, sadece 85 milyon dolarlık bir maliyetle birçok ünlü Hollywood uzay filminden daha düşük bir bütçeyle tamamlanmış. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), hatırlayacağınız üzere 2013 yılında da yalnızca 73 milyon dolarlık bir bütçeyle Mars yörüngesine uydu yerleştirmişti.


Diğer uzay ajanslarının dev bütçeli görevlerine oranla çok daha ucuz maliyetlerle çok önemli işler başarabilmelerinin sırlarından bahseden (ISRO) başkanı Dr. K. Sivan, Times of India gazetesine yaptığı açıklamalarda,"Kompleks ve büyük sistemleri minyatürleştirip basitleştirme, sıkı kalite kontrolü ve üretimi maksimize etme gibi prensiplerimiz bizim uzay programımızın temelini oluşturuyor. Ham maddelerimizin herhangi bir şekilde israf edilmesinin üretimin her aşamasında önüne geçiyoruz. Bu şekilde maliyetlerimizi minimize etmeyi başarabiliyoruz." ifadelerini kullanıyor.

Ayrıca Bkz. "NASA'nın yeni gezegen avcısı "TESS" yakında fırlatılıyor"

Interstellar ve Gravity'den daha ucuz


ISRO'nun 85 milyon dolarlık Chandrayaan-2 görevi, Cristopher Nolan'ın 2014'de vizyona giren ünlü bilim kurgu filmi Interstellar (165 milyon dolar) ve Alfonso Cuarón'un 2013 yapımı Gravity (100 milyon dolar) filmlerinden daha ucuz bir maliyete sahip.

Hindistan, uzay filmi Interstellar'dan daha ucuza Ay'a gidiyor
Hindistan tarihinin en önemli uzay görevi olan Chandrayaan-2'de 3 farklı uzay aracı Ay'a fırlatılacak. Bu araçlar bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve son olarak görevin en önemli kısmı olan bir gözlem aracından oluşuyor. Bu üç uzay aracı Ay'a vardıktan sonra sırasıyla birbirlerinden ayrılıp kendi görevlerine başlayacaklar. Yörünge aracı yüzeyden yüksek bir konumda Ay'ın "üç boyutlu detaylı haritasını" çıkarmaya uğraşırken gözlem aracı ise yumuşak bir inişin ardından iniş aracından ayrılıp Ay'ı keşfetmeye başlayacak.

Chandrayaan-2 görevi ayrıca ISRO'nun ilk Ay görevi de değil. Uzay ajansı daha önce 2008 yılında Chandrayaan-1 isimli uzay aracını da Ay'ın yörüngesine yerleştirmeyi başarmıştı. Hindistan tarihinin ilk derin uzay görevi olan Chandrayaan-1, her ne kadar Ay yörüngesine yerleşmeyi başarmış olsa da sonrasında yaşanan bazı talihsizlikler nedeniyle ISRO, 2009'un Ağustos ayında uzay aracıyla olan tüm iletişimi kaybetmişti.. 80 milyon dolar maliyetle hazırlanan Chandrayaan-1, böylece iki yıl olarak planlanan görevini tamamlayamamıştı.

En son Çin başarmıştı


Diğer taraftan Ay yüzeyine iniş yapabilen son ülke ise 2013'teki Yutu göreviyle Çin Halk Cumhuriyeti'ydi. Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin 1 Aralık 2013 tarihinde Chang'e 3 uzay aracıyla birlikte fırlattığı Yutu, tam iki hafta sonra 14 Aralık 2013'de Ay yüzeyine iniş yapmıştı. Uzay aracı bu inişten sadece 42 gün sonra tüm hareket kabiliyeti kaybetmiş ancak yine de oldukça başarılı bir iş çıkartarak Ay yüzeyinde en uzun süre aktif kalabilen gözlem aracı olarak tarihe geçmişti. Yutu yaklaşık iki buçuk yıllık görev süresinin ardından 31 Temmuz 2016 tarihinde tüm işlevselliğini yitirmiş ve Dünya'ya elveda demişti.

Yutu, Sovyetler Birliği'nin 1976'da gönderdiği Luna 24'ten bu yana Ay'a iniş yapmayı başarabilen tek keşif aracıydı. Bakalım Hindistan, son 40 yıl içerisinde Ay'a iniş yapabilen ikinci ülke olmayı başarabilecek mi.

https://timesofindia.indiatimes.com/home/science/chandrayaan-2-mission-cheaper-than-hollywood-film-interstellar/articleshow/62990361.cms Yorum Yaz
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vs-fb 1 yıl profecco
profecco

Interstellar filmini yapmak için 165 milyon dolar harcamışlar ve 675 milyon dolar kazanmışlar. Gravity için de 100 milyon dolar harcayıp 723 milyon dolar para kazanmış adamlar. Yani iki filmden toplam 1 milyar 133 milyon dolar kazanmışlar. Şimdi 85 milyon dolara yaptın onu ama bitti gitti para. Bu parayla Bollywood'da film yapıp para kazanıp bunu da uzay çalışmalarına harcasan bin kat daha iyi.

Bence Çerkezköy'den arsa alıp, 2 sene sonra satsalar daha fazla kar ederler.
profeccoInterstellar filmini yapmak için 165 milyon dolar harcamışlar ve 675 milyon dolar kazanmışlar. Gravity için de 100 milyon dolar ...
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hcebi11 1 yıl
mu5tafa , toplama araba ,toplama uçak, toplama uydu(fırlatmayı hangi yerli firma yapıyor bilemedim) , beton döküp doğayı katleden havalimanımı(bunu
aya araç göndermekle bir tutman da toplum kalitesini gösteriyor zaten)
neyse sen çok güzel görüyorsunda bir o görme organın önündeki gözlük olmasa!
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zolzauza 1 yıl
Hindistan a helal olsun. Adamlarda çene yerine gerçek icraat var.
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xamaximax 1 yıl
doğru bilgisayar ekipmanları ve oyuncular ile her ülke aya gidebilir zaten
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Mephalay 1 yıl
Parasutle "soft landing" tarif etmek nedir. Bu habercilerin cehaleti cekilmiyor bazen.
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emre_virüs 1 yıl
-Abi Hindistan aya iniş yapacak, vay arkadaş yapıyor elin oğlu..
-Çinliler ?? daha önceden göndermiş ve başarılı olmuş.
-Amerika ?? 50 yıl önce insan göndermişler.
-Amerika Marsa başarılı iniş yapmış, araçları marsı dolaşıyor.
-Güney afrika doğumlu babadan zengin bir amerikalı kendi firmasının arabası güneş yörüngesinde.
O değilde geçen arkadaşı bir mars ettim, 21 tl (6 adet normal boy çay en ucuz marka :/ )hesap ona kaldı.
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WB 1 yıl
Film maliyetiyle bunu karsilastirmak nedir simdi..
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TIMERIDER 1 yıl
E hani orda uzaylı üssü vardı amerika gitmiyordu. Vs vs.
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C0MPUTER 1 yıl
Hayret! Henüz "Ay'a gidilmedi.", "NASA insanlığı kandırıyor." gibi uyduruk fikirliler mesaj yazmamışlar... Demek ki gelişme var...
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GAMBIT 1 yıl
Türkiye'de gündem: "Zina yasaklansın mı?"
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mu5tafa 1 yıl GAMBIT
GAMBIT
Türkiye'de gündem: "Zina yasaklansın mı?"

Yoo.. İnsansız hava araçları, yerli elektrikli araba, Avrupa nın en büyük Havaalanı, turksat 5a uydusu, yerli uçak vs vs.. Görenle, bakan arasındaki fark..
4 Yanıt Yanıtla +12
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profecco 1 yıl
Interstellar filmini yapmak için 165 milyon dolar harcamışlar ve 675 milyon dolar kazanmışlar. Gravity için de 100 milyon dolar harcayıp 723 milyon dolar para kazanmış adamlar. Yani iki filmden toplam 1 milyar 133 milyon dolar kazanmışlar. Şimdi 85 milyon dolara yaptın onu ama bitti gitti para. Bu parayla Bollywood'da film yapıp para kazanıp bunu da uzay çalışmalarına harcasan bin kat daha iyi.
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gorkem2626 1 yıl profecco
Hocam sizin düşündüğünüz mantık üzerinden gidersek hiç özel sektör olmasın devlet bütün işi kendi yapsın içerde para katlanarak gitsin 😅 Herkes kendi işini yapacak ki sistem yürüsün :)
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vs-fb 1 yıl profecco
profecco

Interstellar filmini yapmak için 165 milyon dolar harcamışlar ve 675 milyon dolar kazanmışlar. Gravity için de 100 milyon dolar harcayıp 723 milyon dolar para kazanmış adamlar. Yani iki filmden toplam 1 milyar 133 milyon dolar kazanmışlar. Şimdi 85 milyon dolara yaptın onu ama bitti gitti para. Bu parayla Bollywood'da film yapıp para kazanıp bunu da uzay çalışmalarına harcasan bin kat daha iyi.

Bence Çerkezköy'den arsa alıp, 2 sene sonra satsalar daha fazla kar ederler.
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fuckulteli 1 yıl profecco
profecco
Interstellar filmini yapmak için 165 milyon dolar harcamışlar ve 675 milyon dolar kazanmışlar. Gravity için de 100 milyon dolar harcayıp 723 milyon dolar para kazanmış adamlar. Yani iki filmden toplam 1 milyar 133 milyon dolar kazanmışlar. Şimdi 85 milyon dolara yaptın onu ama bitti gitti para. Bu parayla Bollywood'da film yapıp para kazanıp bunu da uzay çalışmalarına harcasan bin kat daha iyi.

Cebinde 200 bin TL var. Seninde şu an 200 bin liralık araca ihtiyacın var.
Bu aracı alma, 200 bin lirayla işi büyüt, 5 sene sonra 500 binlik araba alırsın demek gibi bir şey.

Sen zaten ihtiyaca yönelik, 200 bin TL'lik nakit ayarlamışsın. Yapman gerekeni bugün yapmalısın, bugün ihtiyacın olanı yarına ertelememelisin.
Ek:
Hindistan Uzay kurumuna film yapıp parayı katlamayı teklif etmek ayrı bir yaratıcı! düşünce.
+ Sinemadan kazandığı parayla bilim/teknoloji geliştiren film yapımcısı da görülmedi.
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