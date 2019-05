Hindistan, uzay filmi Interstellar'dan daha ucuza Ay'a gidiyor

Uzay araştırmalarına verdiği önemle son zamanlarda sıkça gündeme gelen Hindistan, önümüzdeki Nisan ayında tarihinde ilk kez Ay'a iniş yapmaya hazırlanıyor. Üstelik Güney Asya ülkesinin Chandrayaan-2 isimli bu dev uzay görevi, sadece 85 milyon dolarlık bir maliyetle birçok ünlü Hollywood uzay filminden daha düşük bir bütçeyle tamamlanmış. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), hatırlayacağınız üzere 2013 yılında da yalnızca 73 milyon dolarlık bir bütçeyle Mars yörüngesine uydu yerleştirmişti.

Interstellar ve Gravity'den daha ucuz

En son Çin başarmıştı

Yutu, Sovyetler Birliği'nin 1976'da gönderdiği Luna 24'ten bu yana Ay'a iniş yapmayı başarabilen tek keşif aracıydı. Bakalım Hindistan, son 40 yıl içerisinde Ay'a iniş yapabilen ikinci ülke olmayı başarabilecek mi.

Diğer uzay ajanslarının dev bütçeli görevlerine oranla çok daha ucuz maliyetlerle çok önemli işler başarabilmelerinin sırlarından bahseden (ISRO) başkanı Dr. K. Sivan, Times of India gazetesine yaptığı açıklamalarda ,"Kompleks ve büyük sistemleri minyatürleştirip basitleştirme, sıkı kalite kontrolü ve üretimi maksimize etme gibi prensiplerimiz bizim uzay programımızın temelini oluşturuyor. Ham maddelerimizin herhangi bir şekilde israf edilmesinin üretimin her aşamasında önüne geçiyoruz. Bu şekilde maliyetlerimizi minimize etmeyi başarabiliyoruz." ifadelerini kullanıyor.ISRO'nun 85 milyon dolarlık Chandrayaan-2 görevi, Cristopher Nolan'ın 2014'de vizyona giren ünlü bilim kurgu filmi Interstellar (165 milyon dolar) ve Alfonso Cuarón'un 2013 yapımı Gravity (100 milyon dolar) filmlerinden daha ucuz bir maliyete sahip.Hindistan tarihinin en önemli uzay görevi olan Chandrayaan-2'de 3 farklı uzay aracı Ay'a fırlatılacak. Bu araçlar bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve son olarak görevin en önemli kısmı olan bir gözlem aracından oluşuyor. Bu üç uzay aracı Ay'a vardıktan sonra sırasıyla birbirlerinden ayrılıp kendi görevlerine başlayacaklar. Yörünge aracı yüzeyden yüksek bir konumda Ay'ın "üç boyutlu detaylı haritasını" çıkarmaya uğraşırken gözlem aracı ise yumuşak bir inişin ardından iniş aracından ayrılıp Ay'ı keşfetmeye başlayacak.Chandrayaan-2 görevi ayrıca ISRO'nun ilk Ay görevi de değil. Uzay ajansı daha önce 2008 yılında Chandrayaan-1 isimli uzay aracını da Ay'ın yörüngesine yerleştirmeyi başarmıştı. Hindistan tarihinin ilk derin uzay görevi olan Chandrayaan-1, her ne kadar Ay yörüngesine yerleşmeyi başarmış olsa da sonrasında yaşanan bazı talihsizlikler nedeniyle ISRO, 2009'un Ağustos ayında uzay aracıyla olan tüm iletişimi kaybetmişti.. 80 milyon dolar maliyetle hazırlanan Chandrayaan-1, böylece iki yıl olarak planlanan görevini tamamlayamamıştı.Diğer taraftan Ay yüzeyine iniş yapabilen son ülke ise 2013'teki Yutu göreviyle Çin Halk Cumhuriyeti'ydi. Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin 1 Aralık 2013 tarihinde Chang'e 3 uzay aracıyla birlikte fırlattığı Yutu, tam iki hafta sonra 14 Aralık 2013'de Ay yüzeyine iniş yapmıştı. Uzay aracı bu inişten sadece 42 gün sonra tüm hareket kabiliyeti kaybetmiş ancak yine de oldukça başarılı bir iş çıkartarak Ay yüzeyinde en uzun süre aktif kalabilen gözlem aracı olarak tarihe geçmişti. Yutu yaklaşık iki buçuk yıllık görev süresinin ardından 31 Temmuz 2016 tarihinde tüm işlevselliğini yitirmiş ve Dünya'ya elveda demişti.