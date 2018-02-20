Hindistan, uzay filmi Interstellar'dan daha ucuza Ay'a gidiyor

Uzay araştırmalarına verdiği önemle son zamanlarda sıkça gündeme gelen Hindistan, önümüzdeki Nisan ayında tarihinde ilk kez Ay'a iniş yapmaya hazırlanıyor. Üstelik Güney Asya ülkesinin Chandrayaan-2 isimli bu dev uzay görevi, sadece 85 milyon dolarlık bir maliyetle birçok ünlü Hollywood uzay filminden daha düşük bir bütçeyle tamamlanmış. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), hatırlayacağınız üzere 2013 yılında da yalnızca 73 milyon dolarlık bir bütçeyle Mars yörüngesine uydu yerleştirmişti.

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Yutu, Sovyetler Birliği'nin 1976'da gönderdiği Luna 24'ten bu yana Ay'a iniş yapmayı başarabilen tek keşif aracıydı. Bakalım Hindistan, son 40 yıl içerisinde Ay'a iniş yapabilen ikinci ülke olmayı başarabilecek mi.

https://timesofindia.indiatimes.com/home/science/chandrayaan-2-mission-cheaper-than-hollywood-film-interstellar/articleshow/62990361.cms

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