Hindistan’a özel Zenfone Max Pro M1 modeli 5000mAh kapasiteli batarya ile geliyor

Asus’un üçüncü büyük akıllı telefon pazarı Hindistan’da varlığını arttırabilmek için başlattığı girişimler devam ediyor. Perakende satış için e-ticaret devi Flipkart ile anlaşan Asus özel bir de telefon üretti.

Zenfone Max Pro M1 özellikleri

Zenfone Max Pro M1 adındaki akıllı telefon 6 inçlik ekranında 18:9 görüntü oranı sunuyor ve 5.5 inçlik bir telefonun kasasına sığacak kadar kompakt hale geliyor. Özelleştirilmiş çekirdeklere sahip Snapdragon 636 yonga seti ile gelen model sınıfında öne çıkmayı başarıyor.

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4GB/6GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 5000mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Böylece iki güne kadar uzayan bir kullanım süresi elde ediliyor.

Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde çift kamera ve parmak izi okuyucu yer alırken ön kısımda da yüz tanıma yapabilen 16MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası konumlanmış. Ses tarafında ise 5 mıknatıslı hoparlör ve özel bir NXP amplifikatör kullanılmış. Stok Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile gelen telefon gelecek hafta piyasaya sürülecek.