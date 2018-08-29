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Hindistan’ın 1 trilyon dolarlık mobil ödeme pazarı için rekabet büyük

Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülke pazarlarında mobil ödeme sistemleri adeta patlama yaptı. Bu ülkelerde yıllık trilyonlarca dolar mobil ödeme hacmi gerçekleşiyor.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde mobil ve temassız ödeme sistemleri henüz istenen olgunluğa ulaşamasa da bazı ülkeler bu konuda lokomotif haline gelmiş durumda. Çin’de dijital ödeme pazarı 5 trilyon dolar civarında iken Hindistan da ise 200 milyar dolar seviyesinde.

Patlama yapıyor

Devasa bir pazar olduğu için Google ve Facebook gibi internet devleri pay kapma yarışına girmiş durumda. Çin’de genelde yerel oyuncular büyük payı aldığı ve pazar da doygunluğa ulaştığı için Hindistan öne çıkmaya başladı.

Credit Suisse grubu tarafından yapılan araştırmaya göre 2023 yılında Hindistan’da dijital ödeme pazarının 1 trilyon dolar seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Yani yaklaşık 5 kat artış söz konusu.

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İnsanlar sürekli yanlarında taşıdıkları akıllı telefon veya giyilebilir cihazlar ile ödeme yapmayı benimsedi. Ülkede halen yüzde 70 peşin ödeme yapıyor yani potansiyel büyük. Bu bakımdan dijital ödemeler de yükselişte.  

Hindistan’da Alibaba destekli Paytm platformu şu anda dijital ödemelerde lider durumda. 150 milyon kez indirilen platforma Warren Buffett’ın sahibi olduğu Berkshire Hathaway de yatırım yapmayı ve bu pazara girmeyi istiyor.

Ülkede Amazon’un en büyük rakibi Flipkart’ın PhonePe uygulaması ise 133 milyon kez indirildi. Walmart’ın önemli bir hissesinin olduğu Flipkart’ın yükselişini sürdüreceği ifade ediliyor.

Diğer taraftan Google Tez ödeme sistemi ise 50 milyon indirme sayısına ulaştı. Google ülkenin geniş banka ağına entegre olurken ayrıca pek çok yerel dile de destek sağlıyor. Sundar Pichai gelecekte dijital ödeme sisteminin kalbine olmayı amaçlıyor.

WhatsApp ise henüz deneme aşamasında ve yaklaşık 1 milyon kullanıcısı var. Bu bakımdan pay alabilecek durumda değil. Ne var ki yüz milyonlarca WhatsApp kullanıcısı sayesinde sistemin hızlı benimseneceği ayrıca sohbet içi işletmelerle etkileşimin de önemli bir avantaj olduğu belirtiliyor. Google bu yüzden Tez içerisine bir sohbet aracı eklemiş durumda.

Ülkenin banka ağı tarafından geliştirilen BHIM uygulaması da 32 milyon indirme rakamına sahip. Sade bir arayüze sahip olan uygulamanın hedefinde kırsal kesimde yaşayan ve teknoloji ile pek ilgisi olmayan kullanıcılar var. Yine India Post Payments bankasının ödeme sistemi ve Ambani Jio da kısa süre içerisinde rekabete katılacak.

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-27/facebook-and-google-chase-a-new-1-trillion-payments-market Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
haylaz__ 8 ay
Hindistan patlama yapacak bakın görün 50 yıllık uzun vadede dünya da söz sahibi olacak
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