Hindistan'ın çılgın trafiği otonom araçlar için bulunmaz nimet

Google, BMW, Tesla, Audi, Nutonomy ve Uber otonom araçlarını asfalta çıkarmak için var güçleriyle çalışsalar da gelişmekte olan ülkelerde otonom araç teknolojisi hakkında çok fazla ses yok. Hindistan merkezli mühendislik firması Tata Elxsi bugün, güney Hindistan'ın Bangalore kentinde otonom sürüş sistemini test etmeye başladığını duyurdu.

Enerji, çelik, iletişim ve yazılım işleri de yürüten ve 2015-16 yıllarında 100 milyar doları aşan gelir elde eden Tata Grubunun bir parçası olan şirket kendi otomobillerini inşa etmemesine rağmen LIDAR ve radardan oluşan özel setin yanı sıra kamera ve sensörlerle birlikte iki sedanla denemelere başladığını açıkladı. Bangalore'da gerekli izinler alınırsa, Tata Elxsi, Hindistan yollarında otonom sürüş teknolojisini test eden ilk şirket olacak.

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Hint yollarının ve trafik koşullarının sunduğu zorluk, Google ve Tesla'nın yer aldığı gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça farklı. Hindistan'da şerit disiplini ve yaya hareketleri müthiş şekilde düzensiz işliyor. Özellikle motosikletler ve üç tekerlekli çekçek tipi araçlar trafikte bir kaos yaratılmasına neden oluyor. Bu karışıklık muhtemelen otonom araçların sensörlerine, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki yollarda bulabildiklerinden çok daha fazla veri sağlayabilir.

Bununla birlikte, otonom otomobilleri Hindistan'a getirme girişimleri konusunda oldukça önemli bir konu daha var. Ülkede 2015 yılında günde 400 ölümcül trafik kazası kayıtlara geçmiş durumda. Yani her 3.6 dakikada bir kişi hayatını kaybetmiş. Ulaştırma bakanı Nitin Gadkari'nin 2020'de bu rakamı yarıya indirme gibi bir hedefi var. Direksiyonun arkasındaki akıllı teknoloji ile bu zaman içinde mümkün olabilir.