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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hindistan'ın çılgın trafiği otonom araçlar için bulunmaz nimet

Hindistan trafiğindeki kaos, otonom araç sensörlerine gelişmiş ülkelerdeki yollardan çok daha fazla veri sağlayabilmesi nedeniyle ülke, sürücüsüz otomobiller için mükemmel bir test alanı.
2 yıl
11,4b
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30
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Google, BMW, Tesla, Audi, Nutonomy ve Uber otonom araçlarını asfalta çıkarmak için var güçleriyle çalışsalar da gelişmekte olan ülkelerde otonom araç teknolojisi hakkında çok fazla ses yok. Hindistan merkezli mühendislik firması Tata Elxsi bugün, güney Hindistan'ın Bangalore kentinde otonom sürüş sistemini test etmeye başladığını duyurdu.
Enerji, çelik, iletişim ve yazılım işleri de yürüten ve 2015-16 yıllarında 100 milyar doları aşan gelir elde eden Tata Grubunun bir parçası olan şirket kendi otomobillerini inşa etmemesine rağmen LIDAR ve radardan oluşan özel setin yanı sıra kamera ve sensörlerle birlikte iki sedanla denemelere başladığını açıkladı. Bangalore'da gerekli izinler alınırsa, Tata Elxsi, Hindistan yollarında otonom sürüş teknolojisini test eden ilk şirket olacak.
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Hint yollarının ve trafik koşullarının sunduğu zorluk, Google ve Tesla'nın yer aldığı gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça farklı. Hindistan'da şerit disiplini ve yaya hareketleri müthiş şekilde düzensiz işliyor. Özellikle motosikletler ve üç tekerlekli çekçek tipi araçlar trafikte bir kaos yaratılmasına neden oluyor. Bu karışıklık muhtemelen otonom araçların sensörlerine, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki yollarda bulabildiklerinden çok daha fazla veri sağlayabilir.
Bununla birlikte, otonom otomobilleri Hindistan'a getirme girişimleri konusunda oldukça önemli bir konu daha var. Ülkede 2015 yılında günde 400 ölümcül trafik kazası kayıtlara geçmiş durumda. Yani her 3.6 dakikada bir kişi hayatını kaybetmiş. Ulaştırma bakanı Nitin Gadkari'nin 2020'de bu rakamı yarıya indirme gibi bir hedefi var. Direksiyonun arkasındaki akıllı teknoloji ile bu zaman içinde mümkün olabilir.

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PsychicPower 2 yıl en beğenilen DeepNote
DeepNote

Dünyada yaşayan her 3 kişiden birinin Çin ve Hindistan'da yaşadığını farkedince iyice şaşırıyorsunuz.

Çin'in nufusu yaklaşık 1.4 milyar

Hindistan nufusu yaklaşık 1.25 milyar

Toplam nufus : 7 milyar

neredeyse 2.7 kişiden, yuvarlarsanız 3 kişiden biri bu iki ülkede.

Bu korkunç nufus artışı olmasaydı kutuplardaki buzullarda erimezdi, kaynak sıkıntısı da çekilmezdi, yağmur ormanları da ayakta kalırdı. Nedir bu üreme aşkı insanoğlunda.

Şimdi diyeceksiniz ki tanrı insanlara gidin üreyin dedi. Tamam dedi de, bokunu çıkarın dediğini sanmıyorum

300 milyon nüfuslu US ve 1.4 milyar nüfuslu Çin hemen hemen aynı karbon emisyonuna sahip
DeepNoteDünyada yaşayan her 3 kişiden birinin Çin ve Hindistan'da yaşadığını farkedince iyice şaşırıyorsunuz.Çin'in nufusu y...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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mcebi001 2 yıl
Dünyanın kanunudur işte bir şeyin sayısı çoksa kıymetide yoktur bu şey insan bile olsa öyle neyazıkki ....Günde 400 insan ne demektir arkadaş.
1 Yanıt Yanıtla +4
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SEO-Uzmanı 2 yıl
Karl Marx ; tr.wikipedia.org/...
~~
Das Kapital (kitap) ; Makinelerin İşsiz Bıraktığı İşçilerle İlgili Telâfi Teorisi
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SEO-Uzmanı 2 yıl
en iyi otonom hindistan'dan çıkar :D
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elcas 2 yıl
dönüp bakmadığımız TATA ' ya bakın. keşke bizim de dönüp bakmadığımız bir aracımız olsa... ilerde gelişerek iyi yerlere gelse...
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DeepNote 2 yıl
Dünyada yaşayan her 3 kişiden birinin Çin ve Hindistan'da yaşadığını farkedince iyice şaşırıyorsunuz.
Çin'in nufusu yaklaşık 1.4 milyar
Hindistan nufusu yaklaşık 1.25 milyar
Toplam nufus : 7 milyar
neredeyse 2.7 kişiden, yuvarlarsanız 3 kişiden biri bu iki ülkede.
Bu korkunç nufus artışı olmasaydı kutuplardaki buzullarda erimezdi, kaynak sıkıntısı da çekilmezdi, yağmur ormanları da ayakta kalırdı. Nedir bu üreme aşkı insanoğlunda.
Şimdi diyeceksiniz ki tanrı insanlara gidin üreyin dedi. Tamam dedi de, bokunu çıkarın dediğini sanmıyorum
3 Yanıt Yanıtla +3
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PsychicPower 2 yıl DeepNote
DeepNote

Dünyada yaşayan her 3 kişiden birinin Çin ve Hindistan'da yaşadığını farkedince iyice şaşırıyorsunuz.

Çin'in nufusu yaklaşık 1.4 milyar

Hindistan nufusu yaklaşık 1.25 milyar

Toplam nufus : 7 milyar

neredeyse 2.7 kişiden, yuvarlarsanız 3 kişiden biri bu iki ülkede.

Bu korkunç nufus artışı olmasaydı kutuplardaki buzullarda erimezdi, kaynak sıkıntısı da çekilmezdi, yağmur ormanları da ayakta kalırdı. Nedir bu üreme aşkı insanoğlunda.

Şimdi diyeceksiniz ki tanrı insanlara gidin üreyin dedi. Tamam dedi de, bokunu çıkarın dediğini sanmıyorum

300 milyon nüfuslu US ve 1.4 milyar nüfuslu Çin hemen hemen aynı karbon emisyonuna sahip
1 Yanıt Yanıtla +23
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kadirirdem 2 yıl DeepNote
DeepNote

Dünyada yaşayan her 3 kişiden birinin Çin ve Hindistan'da yaşadığını farkedince iyice şaşırıyorsunuz.

Çin'in nufusu yaklaşık 1.4 milyar

Hindistan nufusu yaklaşık 1.25 milyar

Toplam nufus : 7 milyar

neredeyse 2.7 kişiden, yuvarlarsanız 3 kişiden biri bu iki ülkede.

Bu korkunç nufus artışı olmasaydı kutuplardaki buzullarda erimezdi, kaynak sıkıntısı da çekilmezdi, yağmur ormanları da ayakta kalırdı. Nedir bu üreme aşkı insanoğlunda.

Şimdi diyeceksiniz ki tanrı insanlara gidin üreyin dedi. Tamam dedi de, bokunu çıkarın dediğini sanmıyorum

hahahah haklısın okurken güldüm :)
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Neyinkafasi 2 yıl DeepNote
DeepNote
Dünyada yaşayan her 3 kişiden birinin Çin ve Hindistan'da yaşadığını farkedince iyice şaşırıyorsunuz.
Çin'in nufusu yaklaşık 1.4 milyar
Hindistan nufusu yaklaşık 1.25 milyar
Toplam nufus : 7 milyar
neredeyse 2.7 kişiden, yuvarlarsanız 3 kişiden biri bu iki ülkede.
Bu korkunç nufus artışı olmasaydı kutuplardaki buzullarda erimezdi, kaynak sıkıntısı da çekilmezdi, yağmur ormanları da ayakta kalırdı. Nedir bu üreme aşkı insanoğlunda.
Şimdi diyeceksiniz ki tanrı insanlara gidin üreyin dedi. Tamam dedi de, bokunu çıkarın dediğini sanmıyorum

Kesinlikle katılıyorum, dünyadaki bazı kaynaklar aynı kalmak yerine azalıyorsa bu dünyada olması gerekenden fazlayız demektir. Çin ve hindistanın nüfusu yarıya hatta üçte birine inmelidir bence. Ki benim öyle bir gücüm olsa dünya nüfusunu 1 milyara indirirdim(çocuk sınırı koyarak tabi
). Parazit gibi yapıştık gezegene,başka dünya olmadığını insanların anlaması gerekiyor.
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tbbtl 2 yıl
bu trafikte sensörler yanar
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aycibin 2 yıl
hepsi 20 yaşında araçlar.nasıl otonom olacaklar bunlar?
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magicboyguccino 2 yıl aycibin
Görünüş sizi aldatmasın.
Kamyon ve kamyonet ve ağır vasıtalardaki görünümü oyuncak arabalardaki kepler gibi düşünün.
Hindistan'dan ağır araçlar dış kasa olmadan satılıyor. Alıcıda, eskiden beri gelen geleneğe göre süslü kep giydiriyor araca. Dıştan bakınca eski püskü gibi görünmesinin nedeni bu.
Ancak Hindistan'da eski araçta çok, yeni araçta çok :) Türkiye olmayan çok pahalı araçları da yollarda görebilirsiniz.
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sadri.abi 2 yıl
Adamlarda trafik akıyor
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Şıh Hazretleri 2 yıl
Yanarım da yanarım, bir Hintli kadar olamadık ona yanarım.
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KaymaklıLokum 2 yıl Şıh Hazretleri
Şıh Hazretleri
Yanarım da yanarım, bir Hintli kadar olamadık ona yanarım.

Hangi bakımdan Hintliler kadar olamadık?
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KraftMK 2 yıl
İstanbulda otonom araç işlemez diyorduk adamlar Hindistan trafiğiyle baş edebilmesi için çalışıyor
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aca-n 2 yıl
Kimse yol vermez otonom araca
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