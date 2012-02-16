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Hintli mühendisten devrimsel 3D yazıcı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,6b
1
36
Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
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2011 yılı sonları ve 2012 yılı başları genelde mühendislik alanında kullanılan 3D yazıcıların hobi ve ticari amaçlı olarak yaygın kullanıma geçtiği dönemler oldu. Balmumu veya plastik materyallerin mürekkep olarak kullanıldığı 3D yazıcılar genelde bir 3D baskı yazılımı ile kontrol ediliyor ve katman katman model 3D olarak yazdırılıyor.
Hintli mühendis Balaji Tammabattula ise 3D tasarım veya baskı yazılımı bilme zorunluluğunu ortadan kaldıracak devrimsel bir buluş yaptı. Mühendisin üzerinde çalıştığı 3D yazıcı bir fotoğrafı doğrudan yazdırabiliyor. 3D kameralarla çekilmiş olması gereken fotoğraf işlendikten sonra birebir 3D kopya modeli yazdırılabiliyor.
Böylece tasarım yazılımlarıyla uğraşmak veya ücretli 3D modellemeler indirmek yerine 3D kameranızla çektiğiniz fotoğrafı doğrudan bastırabiliyorsunuz.
Balaji, Hindistan hükümet birimlerinde yeni tekniğin kullanılması için yetkililerle işbirliği aşamasında. Ancak ticari olarak kullanıma sunulacak mı bilinmiyor.

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Nightmare70 7 yıl en beğenilen
Helal olsun valla :) Bizde 250 km ile giden hızlı tren yaptık bizim teknolojimize kimse yetişemez dünyaya 200 yıl fark attık peee heyyy :D
1 Yanıt Yanıtla +10
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sertacarslan 7 yıl
3D kamera konusunun biraz açılması lazım.
Bildiğimiz 3D kameradan bahsetmiyorlar, 3D modelleme yapan kameralı düzeneklerden bahsediyorlar...
(Hatta kamerasız 3D modelleme yapan düzenekler de var ama haberde kamera demişse kameralı bir düzenekten bahsetmek gerek)
3D kamera konusunun biraz açılması lazım.Bildiğimiz 3D kameradan bahsetmiyorlar, 3D modelleme yapan kameralı düzeneklerden bahsediyorlar...(Hatta ka...
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Yanıtla +6
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artenis 7 yıl faruk
faruk

Nightmare70

Helal olsun valla :) Bizde 250 km ile giden hızlı tren yaptık bizim teknolojimize kimse yetişemez dünyaya 200 yıl fark attık peee heyyy :D

Eminim kendi uzmanlık alanında daha büyük gelişmelere imza atmışsındır. Yoksa böyle geniş geniş eleştiremezdin kimseyi. Sanırım mütevaziliğinden dolayı yazmak istemiyorsun ama biz de çok merak ediyoruz. Ülkemize hangi nadide eserleri kazandırdın? Hangi teknolojiyi geliştirdin? Hangi hizmeti getirdin?

Hayatında en az 50 adet filme kötü dedin -

( senın mantığınla soruyorum şimdi ) Ülkemize hangi nadide filmi kazandırdın ? hangi filmde oynadın ?




...
farukNightmare70Helal olsun valla :) Bizde 250 km ile giden hızlı tren yaptık bizim teknolojimize kimse yeti...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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stepcideee 7 yıl
Senin mantığınla diyerek sorduğu soru aslında kendi mantıksızlığınla sorduğun soru olmuş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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-Pisagor- 7 yıl
Hintliler işlerini gerçekten çok iyi biliyorlar.
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turbo-powwer 7 yıl
Gelecegi olan harika bir teknoloji.
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venom.X 7 yıl
himtlilerin bulduğunu sanmıyorum discovery yada nc kanallarından birinde bundan 1 sene önce böyle bir yazıcı gördüm kilden 3 boyutlu modeller yapılıyordu
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Nightmare70 7 yıl
Çıkıp kimse bana sen ne buldun diye saçmalamasın...Benim hayatımda en çok istediğim şeydir insanlığa yararlı olabilmek,en büyük korkum ise boş bir şekilde ölüp gitmektir.Ama günümüz Türkiye'sinde durum bu Öss denen bir saçmalık ile seçim yapılıyor ve bu seçimle bir yerlere gelenlerde işte benim şakasına yazdığım şeyi ciddiye alıp malesef saçma sapan şeyler yazıyorlar :) İmkanım olsa otomotiv üzerine bir bölüm okurdum olmadı malum Türkiye'de yaşıyoruz İşletme okuyorum ve şimdi herkes küçümseyecek ama cağımızın en önemli bölümlerinden birisi bunuda kimsenin anlamasını beklemiyorum.Biz Türkler hep küçük başarılarımızı överek bu hallere geldik,biri çıkıp saçma sapan birşey yapsın vay be helal olsun adam ne yapmış imkan yok arkadaş diyerek izledik saçmalıkları.Biraz olsun mükemmelliyetci bir zihnimiz olsaydı şuan Almanlara saygı duymak yerine Türkler ne sağlam mal üretiyor arkadaş çok detaycı çok titizler derdi dünya, ama geldiğimiz durum malesef böyle kim bugün Türk malı kalitedir diyip alıyor ki veya alınacak ne kadar ürün var özellikle elektronik eşyalar üzerine.Biraz gerçekci olun ve daha iyisini isteyin talep sonunda arzı doğuracaktır.
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fullflavor1977 7 yıl
Nightmare70
Helal olsun valla :) Bizde 250 km ile giden hızlı tren yaptık bizim teknolojimize kimse yetişemez dünyaya 200 yıl fark attık peee heyyy :D

daha hizli trenler ve ona uygun hatlar yapilabilirdi ama ekonomik olmazdi.
isin bu yonunu arastirmadan laf etmek cok kolay, bazen banliyo hatlara layiksiniz diye dusunmuyor degilim!
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Itachi-san 7 yıl
Oha lan bu gidişle yakında zamanda yolculuğa çıkarız
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alpa07 7 yıl
Helal olsun.Biz daha yazıcı kartuşu üretemiyoruz.
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1ses1 7 yıl
Üniversiteler akıtacağımız parayı Doğuya akıtıyoruz.
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MaDMaxiBo 7 yıl 1ses1
1ses1

Üniversiteler akıtacağımız parayı Doğuya akıtıyoruz.

boş boş konuşma.

üniversitelere devletin her sene ayırdığı paranın yarısından çoğu harcanacak bi iş yapmadıklarından iade ediliyor. hatta benim okuduğum iki üniversite de dahil sürekli kaldırımları yolları altyapıyı yenileyip duruyorlar sırf bi yerlere para harcamak ihale açmak ve para hortumlamak için... üç senede iki kere kaldırım değişti...üstelik ikinci değişen kaldırım ilkiyle aynıydı... söktüklerini geri yaptılar baştan... ama kalorifere yakıt koyamıyorlar çünkü hortumladıkları ortaya çıkınca yakıt ihaleleri iptal oldu... olan öğrenciye oluyor ancak...
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RapscallioN 7 yıl
Yanlis bilmiyorsam eger "Hintli muhendis ..." diye birsey yok. "Hint muhendis ..." daha dogru olur sanirim.
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artenis 7 yıl RapscallioN
RapscallioN

Yanlis bilmiyorsam eger "Hintli muhendis ..." diye birsey yok. "Hint muhendis ..." daha dogru olur sanirim.

+1


başlıklarda imla aramaya '' EDİSYON '' ile son verdim artık,.....
(bkz: BSC başlığı)
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SecurityMJ 7 yıl
faruk
Nightmare70 Helal olsun valla :) Bizde 250 km ile giden hızlı tren yaptık bizim teknolojimize kimse yetişemez dünyaya 200 yıl fark attık peee heyyy :D
Eminim kendi uzmanlık alanında daha büyük gelişmelere imza atmışsındır. Yoksa böyle geniş geniş eleştiremezdin kimseyi. Sanırım mütevaziliğinden dolayı yazmak istemiyorsun ama biz de çok merak ediyoruz. Ülkemize hangi nadide eserleri kazandırdın? Hangi teknolojiyi geliştirdin? Hangi hizmeti getirdin?

üniversitelerde yeterli imkanlar olsa ne dahiler çıkar.. Malesef desteklenmiyor bunlar. Bilgisayar Mühendisliği okuyorum yazılımdan başka birşey yaptırmıyorlar. Neden kadro yok, imkan yok.
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wustti 7 yıl
bi belgeselde bilim adamı diyodu ki gelecekte herkesin evinde buzdolabı gibi bir alet olacak ve kodlar olacak her kod bi ürün olacak fişini takıp ben bunu istiyorum dediğinizde size yapıp verecek demişti. ben o zaman abartı bulmuştum dikkat çekmek için sallamasyon filan sanmıştım ama görünüşe göre böyle bişey olacak... biraz daha geç doğsaymışım iyiydi ya teknoloji şu anda çok pahalı bizim binlerce lira virp aldığımız şeyleri gelecekte bedavaya ulaşacaklar... kaçırdım :)
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