Hintli mühendisten devrimsel 3D yazıcı





2011 yılı sonları ve 2012 yılı başları genelde mühendislik alanında kullanılan 3D yazıcıların hobi ve ticari amaçlı olarak yaygın kullanıma geçtiği dönemler oldu. Balmumu veya plastik materyallerin mürekkep olarak kullanıldığı 3D yazıcılar genelde bir 3D baskı yazılımı ile kontrol ediliyor ve katman katman model 3D olarak yazdırılıyor.

Hintli mühendis Balaji Tammabattula ise 3D tasarım veya baskı yazılımı bilme zorunluluğunu ortadan kaldıracak devrimsel bir buluş yaptı. Mühendisin üzerinde çalıştığı 3D yazıcı bir fotoğrafı doğrudan yazdırabiliyor. 3D kameralarla çekilmiş olması gereken fotoğraf işlendikten sonra birebir 3D kopya modeli yazdırılabiliyor.

Böylece tasarım yazılımlarıyla uğraşmak veya ücretli 3D modellemeler indirmek yerine 3D kameranızla çektiğiniz fotoğrafı doğrudan bastırabiliyorsunuz.

Balaji, Hindistan hükümet birimlerinde yeni tekniğin kullanılması için yetkililerle işbirliği aşamasında. Ancak ticari olarak kullanıma sunulacak mı bilinmiyor.

