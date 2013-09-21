Hissedarlar onay verdi; Dell satılıyor

Bilgisayar dünyasının dev isimlerinden Dell'in, aalarında yatırım gurusu Carl Icahn'ın da bulunduğu önde gelen isimlerin itirazları ve lobi çalışmaları ile soru işaretlerinin çoğaldığı ve karmaşık bir hal alan Michael Dell tarafından geri alınmasına onay sonunda çıktı.

Dell'in büyük çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarları bir araya getiren toplantıda yapılan oylamaya göre yatırımcılar, firmanın Michael Dell tarafından geri alınıp özel şirket olmasına onay verdiler. Yapılan son anlaşma çerçevesinde Dell'in NASDAQ'da işlem gören hisseleri, hisse başına 13,75 dolardan satın alınacak ve geri alımın efektif tarihinde de hissedarlara 0,13 dolarlık temettü ödemesi yapılacak. Yani toplamda Michael Dell, hisse başına 13,88 dolar net ödeme yaparak; 1984'de kurduğu Dell'i tekrardan satın alacak. Ancak Michael Dell, bu süreçte Michael dünyaca ünlü Silver Lake Partners yatırım ve danışmanlık firmasıyla ortaklık yapacak.

Yatırımcılar toplantısından çıkan sonuçtan dolayı çok memnun olduğunu söyleyen Dell'in icra kurulu başkanlığı görevini de yürüten Michael Dell, Dell'i yeniden şekillendirip, uçdan uca teknolojik çözümler sunan bir endüstri devi hale getirmek için enerji dolu olduğunu söylerken; özel bir şirket olarak, müşterilerimize hedeflerine ulaşacak sonuç odaklı araştırma ve geliştirme çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini ifade etti. Öte yandan Michael Dell, son kullanıcılar için çözümler sunmaya devam edeceklerini ancak kurumsal çözümlere daha fazla odaklanacaklarını söylerken; dünya genelindeki 110,000 çalışanın Dell'in kurumsal tarafta daha da yaygınlaşıp başarıya ulaşmasında en değerli varlık ve anahtar özellik olduğunu dile getirdi.

Dell'in Michael Dell tarafından satın alınması için gerekli yasal işlemlerin gelecek yılın Ağustos ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/secure/2013-09-12-michael-dell-silver-lake-stockholder-approval