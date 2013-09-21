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Hissedarlar onay verdi; Dell satılıyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Hissedarlar onay verdi; Dell satılıyor

Bilgisayar dünyasının dev isimlerinden Dell'in, aalarında yatırım gurusu Carl Icahn'ın da bulunduğu önde gelen isimlerin itirazları ve lobi çalışmaları ile soru işaretlerinin çoğaldığı ve karmaşık bir hal alan Michael Dell tarafından geri alınmasına onay sonunda çıktı.

Dell'in büyük çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarları bir araya getiren toplantıda yapılan oylamaya göre yatırımcılar, firmanın Michael Dell tarafından geri alınıp özel şirket olmasına onay verdiler. Yapılan son anlaşma çerçevesinde Dell'in NASDAQ'da işlem gören hisseleri, hisse başına 13,75 dolardan satın alınacak ve geri alımın efektif tarihinde de hissedarlara 0,13 dolarlık temettü ödemesi yapılacak. Yani toplamda Michael Dell, hisse başına 13,88 dolar net ödeme yaparak; 1984'de kurduğu Dell'i tekrardan satın alacak. Ancak Michael Dell, bu süreçte Michael dünyaca ünlü Silver Lake Partners yatırım ve danışmanlık firmasıyla ortaklık yapacak.

Yatırımcılar toplantısından çıkan sonuçtan dolayı çok memnun olduğunu söyleyen Dell'in icra kurulu başkanlığı görevini de yürüten Michael Dell, Dell'i yeniden şekillendirip, uçdan uca teknolojik çözümler sunan bir endüstri devi hale getirmek için enerji dolu olduğunu söylerken; özel bir şirket olarak, müşterilerimize hedeflerine ulaşacak sonuç odaklı araştırma ve geliştirme çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini ifade etti. Öte yandan Michael Dell, son kullanıcılar için çözümler sunmaya devam edeceklerini ancak kurumsal çözümlere daha fazla odaklanacaklarını söylerken; dünya genelindeki 110,000 çalışanın Dell'in kurumsal tarafta daha da yaygınlaşıp başarıya ulaşmasında en değerli varlık ve anahtar özellik olduğunu dile getirdi.

Dell'in Michael Dell tarafından satın alınması için gerekli yasal işlemlerin gelecek yılın Ağustos ayına kadar tamamlanması bekleniyor.


http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/secure/2013-09-12-michael-dell-silver-lake-stockholder-approval Yorum Yaz
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wswswq 5 yıl
90s
Helal olsun, Dell markası ciddi manada asla kaliteden ödün vermedi. Tekrardan eski sahibine geri dönmesi de daha ilerisi için iyi olacak.

fakat tasarım özürlü oldukları bir gerçek.
90sHelal olsun, Dell markası ciddi manada asla kaliteden ödün vermedi. Tekrardan eski sahibine geri dönmesi de daha ilerisi için iyi olacak.
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3 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 5 yıl
Dell yalvarırım AMD işlemcili dizüstü çıkar! millet diğer dizüstü bilgisayar firmalarından çok dertli!
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DARBE 5 yıl
Param olsa dell'i alır hergün bayram ederdim.
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Fevzi_aldemir 5 yıl
servis kalitesini daha da güzel olacak gibi
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napolyon94 5 yıl
5520 aldim 1 sene evvel 7670 m cod2 de bile kasiyor
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Don Quilote 5 yıl
daha iyi olacak
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Dell Latitude D505 ilk dizüstü bilgisayarımızdı.2.elini 650 TL ' ye almıştık.Taş gibi makine idi hem ağır hem sağlamdı.Hey gidi günler hey.
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3D'ne BANDIM 5 yıl
artık halka açık bir şirket olamayacak.
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inexo 5 yıl
sakın microsoft
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OverClocK1ng 5 yıl
Orijinalden alıntı: 90s
Helal olsun, Dell markası ciddi manada asla kaliteden ödün vermedi. Tekrardan eski sahibine geri dönmesi de daha ilerisi için iyi olacak.

Zaten Dell'i o yüzden geri aldılar ya. Daha iyi hale getirmek için. Bu yüzden çok takdir ediyorum. Adamlar sattıkları notebook arızalanırsa, evine gelip yapıyorlar. Müşteri odaklı servis veriyorlar. Şimdi daha da iyi olacağız diyorlar. Gerçekten de Dell, güvendiğim bir marka ve bu eskiden beri hiç değişmedi.
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1kom 5 yıl
Geçen yıl nerden aldıysam gittim n 5110 aldık .Tam bir motor çıktı .Kendi kendine fan çalışıyor .Bazen wifi kesiliyor kendi kendine .Video izlerken ses gidiyor .Sonrada dell çok neresi iyiymiş gösterin bakalım ?
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GokhanMaths 5 yıl
ev de servisini çok beğeniyordum kaldırdılar
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Dell 5110 büyük faciaydı


Not:Dell 5110 kullanıyorum
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wswswq 5 yıl
90s
Helal olsun, Dell markası ciddi manada asla kaliteden ödün vermedi. Tekrardan eski sahibine geri dönmesi de daha ilerisi için iyi olacak.

fakat tasarım özürlü oldukları bir gerçek.
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onur01651 5 yıl wswswq
wswswq

90s

Helal olsun, Dell markası ciddi manada asla kaliteden ödün vermedi. Tekrardan eski sahibine geri dönmesi de daha ilerisi için iyi olacak.


fakat tasarım özürlü oldukları bir gerçek.

Gerçekten hoş ürünleri de var, kapalı iken hoş duruyorlar ama açlılınca o heybet gidiyor...
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Lynxed 5 yıl wswswq
wswswq
90s
Helal olsun, Dell markası ciddi manada asla kaliteden ödün vermedi. Tekrardan eski sahibine geri dönmesi de daha ilerisi için iyi olacak.

fakat tasarım özürlü oldukları bir gerçek.

clevo -monster- laptoplara bakmani tavsiye ediorum .d
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