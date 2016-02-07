Hisselerini bir bisiklete değiştiği şirkete Microsoft 250 milyon dolar ödedi

Microsoft, mobil alanındaki en büyük yatırımlarından birine geçtiğimiz günlerde imza attı. Bu alandaki etkinliğini arttırmak için son dönemde önemli yatırımlar yapan Amerikalı teknoloji devi, son olarak da, geliştirdiği klavye uygulamasıyla tanınan SwiftKey şirketini bünyesine kattı . Microsoft'un SwiftKey'i satın almak için 250 milyon dolar ödemesi, geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan gelişmelerinden biri olurken, bu dev anlaşmanın arka yüzü ile ilgili ilginç bir hikaye de gün yüzüne çıktı.

Microsoft'un 252 milyon dolar ödediği SwiftKey'i henüz 20'li yaşlarında kuran Jon Reynolds ve Ben Medlock'un başarısı, birçok kişinin takdirini topladı. 2008 yılında SwiftKey'i kuran üç kişiden biri olan Chris Hill-Scott'ın ise birçok haberde adı bile geçmedi. Bunun sebebi, Hill-Scott'ın klavye uygulaması yayınlandıktan kısa bir süre sonra, kurucusu olduğu şirketten ayrılmış olması.

İşin ilginç tarafı ise, Hill-Scott'ın bugün 250 milyon dolar değer biçilen şirketten ayrılırken kendi hisselerine karşı para bile almamış olması. The Times'ın haberine göre, genç yazılımcı bunun yerine kendi hisselerini bir bisiklet karşılığında şirketin diğer iki kurucusuna devretmeyi kabul etmiş. Times'ın hesaplarına göre, eğer Hill-Scott kendi hisselerinden vazgeçmeseydi, bugün Microsoft anlaşmasından neredeyse 36 milyon dolar kazanacaktı.

Üstelik Hill-Scott, kurucusu olduğu firmadan başka bir şirkete geçmek için veya başka bir girişime öncülük etmek için değil, devlet memuru olmak için ayrılmış. Şu sıralar Birleşik Krallık'ta memurluk yapan Hill-Scott'ın yeni işinde yıllık ortalama 80 bin dolar kazandığı söyleniyor.

Microsoft anlaşmasının ardından Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayan Hill-Scott, SwiftKey'den ayrılmanın hayatında yaptığı en büyük hata olduğunu ifade etti. Genç yazılımcı, şirketten ayrılma sebebi olarak ise uzun çalışma saatleri ve yeni bir şirket kurmanın getirdiği finansal belirsizliği gösterdi.

http://www.thetimes.co.uk/tto/business/industries/technology/article4682642.ece