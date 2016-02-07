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Hisselerini bir bisiklete değiştiği şirkete Microsoft 250 milyon dolar ödedi

Microsoft'un 250 milyon dolara satın aldığı SwiftKey şirketinin kurucularından biri olan Chris Hill-Scott'ın, zamanında kendi hisselerini bir bisiklet ile takas ettiği ortaya çıktı.
3 yıl
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Hisselerini bir bisiklete değiştiği şirkete Microsoft 250 milyon dolar ödedi

Microsoft, mobil alanındaki en büyük yatırımlarından birine geçtiğimiz günlerde imza attı. Bu alandaki etkinliğini arttırmak için son dönemde önemli yatırımlar yapan Amerikalı teknoloji devi, son olarak da, geliştirdiği klavye uygulamasıyla tanınan SwiftKey şirketini bünyesine kattı. Microsoft'un SwiftKey'i satın almak için 250 milyon dolar ödemesi, geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan gelişmelerinden biri olurken, bu dev anlaşmanın arka yüzü ile ilgili ilginç bir hikaye de gün yüzüne çıktı.
Microsoft'un 252 milyon dolar ödediği SwiftKey'i henüz 20'li yaşlarında kuran Jon Reynolds ve Ben Medlock'un başarısı, birçok kişinin takdirini topladı. 2008 yılında SwiftKey'i kuran üç kişiden biri olan Chris Hill-Scott'ın ise birçok haberde adı bile geçmedi. Bunun sebebi, Hill-Scott'ın klavye uygulaması yayınlandıktan kısa bir süre sonra, kurucusu olduğu şirketten ayrılmış olması.
İşin ilginç tarafı ise, Hill-Scott'ın bugün 250 milyon dolar değer biçilen şirketten ayrılırken kendi hisselerine karşı para bile almamış olması. The Times'ın haberine göre, genç yazılımcı bunun yerine kendi hisselerini bir bisiklet karşılığında şirketin diğer iki kurucusuna devretmeyi kabul etmiş. Times'ın hesaplarına göre, eğer Hill-Scott kendi hisselerinden vazgeçmeseydi, bugün Microsoft anlaşmasından neredeyse 36 milyon dolar kazanacaktı.
 
Hisselerini bir bisiklete değiştiği şirkete Microsoft 250 milyon dolar ödedi
Üstelik Hill-Scott, kurucusu olduğu firmadan başka bir şirkete geçmek için veya başka bir girişime öncülük etmek için değil, devlet memuru olmak için ayrılmış. Şu sıralar Birleşik Krallık'ta memurluk yapan Hill-Scott'ın yeni işinde yıllık ortalama 80 bin dolar kazandığı söyleniyor.
Microsoft anlaşmasının ardından Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayan Hill-Scott, SwiftKey'den ayrılmanın hayatında yaptığı en büyük hata olduğunu ifade etti. Genç yazılımcı, şirketten ayrılma sebebi olarak ise uzun çalışma saatleri ve yeni bir şirket kurmanın getirdiği finansal belirsizliği gösterdi.

http://www.thetimes.co.uk/tto/business/industries/technology/article4682642.ece Yorum Yaz
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Mytohology 3 yıl en beğenilen
Merhaba.
Allah başka dert vermesin.
1 Yanıt Yanıtla +10
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rtsbora 3 yıl
Şu sıralar Birleşik Krallık'ta memurluk yapan Hill-Scott'ın yeni işinde yıllık ortalama 80 bin dolar kazandığı söyleniyor.

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arel.gr 3 yıl
guzel haber şekli, cok beğendim, henüz kadirirdem ve patren cılk yorum izleri olmadan sabahın köründe zevkle yorumların hepsini huzurla okudum, beğendıklerimi + puanladım, beğenmediklerime bi şey yapamadım.
guzel haber şekli, cok beğendim, henüz kadirirdem ve patren cılk yorum izleri olmadan sabahın köründe zevkle yorumların hepsini huzurla okudum, beğendıklerimi ...
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kasova 3 yıl
Yazık olmuş, sanırım bi daha SwiftKey kullanmaz artık
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DH Misafiri 3 yıl
Rızkı değilmiş zaar
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Şehitkamil 3 yıl
Yakında filmi çıkar
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V4LKyR 3 yıl
O değil de, SwiftKey gerçekten de çok güzel bir klavye. Beğeniyorum.
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zdniz 3 yıl
O bisikleti açık arttırmaya koy işde bunun yüzünden diye alanlar çıkar nerden baksan 10 bine gider. :D:D:D:D
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teramit 3 yıl
mokinto
Victoria Secret in kurucusu geldi aklıma. O hikaye daha trajik.

ne yapmış oda bir jartiyer karşılığı mı vermiş hisseleri :)
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tugares 3 yıl
Mazzini
Ulan adam aylık 20bin tl kazanıyormuş birleşip krallıkta memur olmak varmış anasını satayım..

dostum ona göre bir hayat pahalılığı da mevcut, öğlen yemeği burada ki gibi 5 tl ye döner ekmek değil, bildiğin çubuk kraker , sonra ev kiraları çok yüksek, oda kiralıyor adamlar, böyle bir durum var. o nedenle sadece paranın yüksek olması değil, hayatın ucuz olması gerekir bence.
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lterlemez 3 yıl
Telefondan kaldırılacak bir uygulama daha çıktı. Swift Key, MS'in eline geçtiyse, telefonumdan gider arkadaş.
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cosica 3 yıl
bizim kurup beğenmediğimiz ve kaldırdığımız uygulamaya 250 milyon dolar parası mı vermişler yoksa yanında başka bir şeyler de mi vermişler?
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yonex78 3 yıl
Sonuçta adam devrettiginde hisselerin degeri bir bisiklet kadarmış.
Kalıp şirketin degerlenmesine katkı yapmadıgı için (ki bu kendi tercihi)satış tutarından da bir kaybı yok.
Takdire şayan olan kısmı henüz 20 li yaşlarda şu an dünyanın en iyileri arasında olan bir yazılımın temellerinde katkısı olması...
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serafon 3 yıl
Herkeste o enerji, irade, ateş ve sebat yok. Kimi riski tercih eder, kimi güveni. Dengede olduğu sürece o ülkede sorun yok ama bizde herkes memur olmaya çalışıyor!
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