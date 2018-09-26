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Hitman 2 'Kolombiya' oynanış fragmanı yayınlandı

Warner Bros ve IO Interactive, Hitman 2'nin Kolombiya lokasyonunu gösteren bir oynanış fragmanı yayınladı. Görüntülerde Ajan 47'nin ölümcül Kolombiya yağmur ormanlarında boy gösterdiği görülüyor.
7 ay
3,3b
1
11
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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IO Interactive’in Hitman 2’yi Kasım ayında çıkarması bekleniyor. Oyunun neler sunacağını merak edenler için Hitman 2’nin oynanış fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda oyunun geçeceği yerlerden biri olan Kolombiya gösteriliyor. Ajan 47'nin hedefi Kolombiya yağmur ormanlarının kalbinde yer alan Santa Fortuna köyündeki uyuşturucu kartelini çökertmek. Fragman oyunun grafikleri ve mekaniği hakkında fazlasıyla fikir sahibi olabilmemizi sağlıyor.
Ayrıca Bkz. "iOS geliştiricileri artık uygulamaları için herkese açık beta linkleri oluşturabilecek"
Hitman serisinin geleceği bir süredir çalkantıdaydı. Geçen yıl Square Enix, IO Interactive ile yollarını ayırdığında oyunun artık eski şirket tarafından yayınlanma ihtimali kalmadı. Ancak daha sonra Warner Bros serinin devam etmesi için IO Interactive ile anlaşarak yayıncılık görevini üstlendi. Hitman 2 bu kapsamda yayınlanacak ilk oyun olacak.

Hitman 2 ne zaman çıkacak?

Hitman 2, epizodik sürümünden farklı olarak tam altı lokasyon ile çıkacak. Geliştirici IO Interactive sadece Miami ve Kolombiya'yı açıklasa da büyük ihtimalle Hindistan, Yeni Zelanda, Kuzey Denizi'nde bir şehir ve bir Amerikan banliyösünde geçen bölümlerin de olacağı söyleniyor. Merakla beklenen Hitman 2, 13 Kasım'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasaya sürülecek.

https://www.youtube.com/watch?v=UUSCvFrWJTY Yorum Yaz
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FRAPS_TR 7 ay
Efektler ve ışıklandırma çok basit ve eski teknikle yapılmış. Büyük ihtimalle herkes kasmadan rahatca oynayabilsin diye dx9 tabanlı oyun yaptılar.
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ouzqan 7 ay
Hıtman in iyice ekmeğini yediler artık dibini sıyırıyorlar.
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Anti Fanboy 7 ay ouzqan
Tam tersine, Hitman daha yeni başlıyor
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kraix 7 ay
Ormanda bile takım elbiseli geziyor. Bu nasıl bir ajan :D
Ormanda bir banka memuru gibi geziyor :D
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Anti Fanboy 7 ay kraix
Keşki Hitman dünyasına bu kadar uzak olduğunuzu özellikle belirtmeseydiniz
.
Hitman 2016'dan beri istediğin kıyafeti giyebilirsin (tabii kildini açman lazım)
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Anti Fanboy 7 ay
@macromedia21
Ek bilgi olarak DLC olarak 2 tane ekstrsadan lokasyon da olacak ayrıca Gold ve Collectors Edition alanlar 9 Kasım'da oynayabilecek.
Gold aldım hayırlısı
.
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qoqoCAN 7 ay
Daha fazla çeşitlilik lazım, sürekli rat poison ile kusturup öldürmekten gına geldi.
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Anti Fanboy 7 ay qoqoCAN
Direkt öldüren zehirler de var
.
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Rindaman 7 ay
3'den sonrasını hiç oynayamadım valla. Zaten Blood Money'de grafikleri öyle bir yükseltmişlerdi ki kart almak şart olmuştu!
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tugares 7 ay
İlk oyunda değişik bir durağanlık vardı. Hani önceki Hitman serileri gibi değildi ama eğlenceliydi. Çevre ile etkileşimi artırmalarını bekliyorum bu oyunda ve aynı zamanda yapay zekanın gerçekten bir zekaya sahip olmasını :)
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oyun, konsol ve
7 etiket daha kolombiya trailer hitman 2 oynanış fragmanı Oyunlar Yazılım Onur Seven
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