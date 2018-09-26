Hitman 2 'Kolombiya' oynanış fragmanı yayınlandı

IO Interactive’in Hitman 2’yi Kasım ayında çıkarması bekleniyor. Oyunun neler sunacağını merak edenler için Hitman 2’nin oynanış fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda oyunun geçeceği yerlerden biri olan Kolombiya gösteriliyor. Ajan 47'nin hedefi Kolombiya yağmur ormanlarının kalbinde yer alan Santa Fortuna köyündeki uyuşturucu kartelini çökertmek. Fragman oyunun grafikleri ve mekaniği hakkında fazlasıyla fikir sahibi olabilmemizi sağlıyor.

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Hitman serisinin geleceği bir süredir çalkantıdaydı. Geçen yıl Square Enix, IO Interactive ile yollarını ayırdığında oyunun artık eski şirket tarafından yayınlanma ihtimali kalmadı. Ancak daha sonra Warner Bros serinin devam etmesi için IO Interactive ile anlaşarak yayıncılık görevini üstlendi. Hitman 2 bu kapsamda yayınlanacak ilk oyun olacak.

Hitman 2 ne zaman çıkacak?

Hitman 2, epizodik sürümünden farklı olarak tam altı lokasyon ile çıkacak. Geliştirici IO Interactive sadece Miami ve Kolombiya'yı açıklasa da büyük ihtimalle Hindistan, Yeni Zelanda, Kuzey Denizi'nde bir şehir ve bir Amerikan banliyösünde geçen bölümlerin de olacağı söyleniyor. Merakla beklenen Hitman 2, 13 Kasım'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasaya sürülecek.

https://www.youtube.com/watch?v=UUSCvFrWJTY