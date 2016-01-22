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Hitman, DirectX 12 ve aynı zamanda Vulkan desteği ile gelebilir

IO Interactive'in ev sahipliği yapacağı GDC panelinin takviminde yer alan bilgiler, Hitman'in DirectX 12 ile çalışabileceğini ve aynı zamanda Vulkan API'sini de destekleyebileceğini gösteriyor.
3 yıl
3,9b
1
2
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Hitman, DirectX 12 ve aynı zamanda Vulkan desteği ile gelebilir
Yayınlanan son raporlar, yeni Hitman oyununun DirectX 12 kullanacağını gösteriyor. Microsoft'un yeni nesil grafik API'si piyasadaki en güçlü seçeneklerden biri olmasına rağmen şimdiye kadar çok sayıda yüksek profilli oyunlar tarafından tercih edilmemişti. IO Interactive'in Hitman serisi bu durum değiştirecek gibi görünüyor.

Danimarka merkezli IO Interactive'in baş programcısı Jonas Meyer şirketin ev sahipliği yapacağı ve bu yılın Mart ayında gerçekleştirilecek GDC panelinde “Rendering Hitman with DirectX 12” başlıklı bir oturumda konuşma yapacak. Bu gelişme oyunun Microsoft'a ait yeni nesil grafik API'sini destekleyeceği konusunda bilinen tek kanıt durumunda.


Ortaya çıkan bilgiler Hitman'in yeni API desteği sunacağını doğrudan onaylamazken geliştiricilerin kendi oyunları için Vulkan API'sini kullanarak bir tasarım oluşturduğunu da gösteriyor. Yani aynı oturum bilgilerinde Hitman'in Vulkan API’sini de destekleyebileceğini ima eden notlar da yer alıyor.

DirectX 12 ve Vulkan motorunun Hitman'e nasıl iyileştirmeler getireceğini görmek ilginç olacak. Oyunun ilk bölümünün 11 Mart tarihinde PS4, Xbox One ve PC platformları için yayınlanması bekleniyor. Bu tarihe kadar DirectX 12 desteği konusunda daha net bilgilere sahip olmayı bekliyoruz.

http://www.overclock3d.net/articles/gpu_displays/hitman_will_use_directx_12/1 Yorum Yaz
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Berbat Ferhat 3 yıl en beğenilen
Vulkan Dx12'yi millete zorla Windows 10 kakalamak için koz olarak kullanan Microsoft'un hevesini kursağında bırakır temenni ederim.
Windows 7'nin neyi eksikti de Dx12'yi alamadı? Ben söyleyeyim neyi eksikti. Merakı, kötü huyları, kullanıcının arkasından işler çevirmesi yoktu. Senden Microsoft hesabı istemezdi. Bilgilerini sana reklam dayatmak için toplamazdı. Sana habire bişeyler satmaya çalışmazdı. Microsoft' un son "naif" işletim sistemiydi.
Vulkan Dx12'yi millete zorla Windows 10 kakalamak için koz olarak kullanan Microsoft'un hevesini kursağında bırakır temenni ederim.Windows 7'nin neyi eksi...
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Berbat Ferhat 3 yıl en beğenilen
Vulkan Dx12'yi millete zorla Windows 10 kakalamak için koz olarak kullanan Microsoft'un hevesini kursağında bırakır temenni ederim.
Windows 7'nin neyi eksikti de Dx12'yi alamadı? Ben söyleyeyim neyi eksikti. Merakı, kötü huyları, kullanıcının arkasından işler çevirmesi yoktu. Senden Microsoft hesabı istemezdi. Bilgilerini sana reklam dayatmak için toplamazdı. Sana habire bişeyler satmaya çalışmazdı. Microsoft' un son "naif" işletim sistemiydi.
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Patren 3 yıl
doğrudan oyun dx12 le çıkmazsa bir anlamı kalmaz survivol arkda dx 12 geldi hiç bişey değişmedi
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