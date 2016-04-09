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Hızlı ve Öfkeli 8'in kötü "adamı" Charlize Theron olacak

Son olarak Mad Max: Fury Road filmindeki performansı ile övgü toplayan yıldız oyuncu Charlize Theron, Hızlı ve Öfkeli 8'in oyuncu kadrosuna katıldı. Film için geri dönecek isimler de belli oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,1b
1
52
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son yılların en başarılı film serilerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli serisi,  beyaz perdedeki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl vizyona giren yedinci filmi dünya genelinde 1.5 milyar dolar hasılat elden eden Hızlı ve Öfkeli serisi, önümüzdeki yıl vizyona girecek Hızlı ve Öfkeli 8 (Fast 8) ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Çekimleri Mayıs ayında başlayacak olan film için hazırlıklar sürerken, filmin oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı.
Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Kurt Russell ve Jason Statham'in daha önceki filmerde canlandırdıkları rollerle geri döneceği Hızlı ve Öfkeli 8'in kadrosun katılan son isim, yıldız oyuncu Charlize Theron oldu. Oscar ödüllü aktrisin ismi bir süredir film ile anılıyordu. İki taraf arasında anlaşmaya varılması ile birlikte Theron'un projeye dahil olacağı resmi olarak açıklandı.
Theron'un karakteri ile ilgili detaylar paylaşılmamış olsa da, daha önce çıkan söylentiler ve sosyal medya paylaşımları, yıldız oyuncunun filmin kötü "adamını" canlandıracağını gösteriyor. Theron'un yanı sıra, Game of Thrones dizisi ile tanınan Kristofer Hivju da filmin oyuncu kadrosuna katıldı. Hivju, filmin kötü adamlarına hizmet eden karakterlerden birini canlandırak.
Öte yandan Tokyo Drift'in başrolü olan ve yedinci filmde de kısaca görülen Lucas Black'in de seriye ana karakterlerden biri olarak geri dönebileceği söyleniyor. Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Paul Walker'ın yokluğunda oluşan boşluğun Black'in karakteri ile doldurulması bekleniyor.
İtalyan İşi ve Straight Outta Compton gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan F. Gary Gray tarafından yönetilecek olan Hızlı ve Öfkeli 8 (Fast 8), 14 Nisan 2017'de vizyona girecek.

http://deadline.com/2016/04/fast-8-charlize-theron-mad-max-fury-road-fast-and-the-furious-1201733656/ Yorum Yaz
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5EVEN 3 yıl en beğenilen
Paul kardeşimiz sevdiğimiz bir kardeşimizdi.
Adabı muaşer giyinmesini çok iyi bilirdi,
Mesela ben bilmem.
Çok gülerdi,
Ben gülmem.
Mia bacım beni kapıdan al dediğinde sırtını dönerdi,
Ben dönmem,
Paul kardeşimiz nitrosunu adamına taşıtırdı,
Ben nitromu saklamam,
Paul kardeşimiz sevdiğimiz bir kardeşimizdi ama parayı da bir garip dağatırdı. Ne var ne yoksa yine onun elinde kalırdı,
Benim kalmaz. Bizde para masaya konur. Herkes ihtiyacı kadar alır.
Oscara gelincee... Oscar senin olsun kardeş arkamda durma yeter.
Paul kardeşimiz sevdiğimiz bir kardeşimizdi.Adabı muaşer giyinmesini çok iyi bilirdi,Mesela ben bilmem.Çok gülerdi,Ben gülmem.Mia bacım...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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Icefyre 3 yıl
Fast and Furiosa
1 Yanıt Yanıtla +14
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Guhong01 3 yıl
filmin kötü adamı diyince erkek kılığına gircek sandım
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DeanWinchester. 3 yıl
Çok saçma jason statham ölmemeliydi bence ne güzel girmişti film e
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Batman 3 yıl
Monster filminde ki gibi gelirse o zaman olur
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DH Misafiri 3 yıl
mu5tafa
7. Film fazla izlendiği için artık 10 film daha çekerler..

Bu kadar mükemmel bir filmi zaten bitirmemeleri lazım. Siz "belki" begenmemiş olabilirsiniz ama beğenen çok büyük bir kitle var ve seriyi bekliyorlar.
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Trident682 3 yıl
jason statham yok mu
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2K 3 yıl
Charlize Theron gibi kaliteli ve iyi bir oyuncunun bir çoğu gereksiz olan oyuncular arasında ve gereksiz bir filmde rolü niye kabul etmiş anlamadım. Paul Walker da tam kör ölür badem gözlü olur lafına uyuyor, adamın doğru düzgün bir iki filmi yok ölünce görsen sanki çok başarılı yok en iyi Paul Walker filmleri listeleri falan çıktı.
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Virtual Reality 3 yıl 2K
2K
Charlize Theron gibi kaliteli ve iyi bir oyuncunun bir çoğu gereksiz olan oyuncular arasında ve gereksiz bir filmde rolü niye kabul etmiş anlamadım. Paul Walker da tam kör ölür badem gözlü olur lafına uyuyor, adamın doğru düzgün bir iki filmi yok ölünce görsen sanki çok başarılı yok en iyi Paul Walker filmleri listeleri falan çıktı.

Bir karakteri canlandıran aktör veya aktris, öyle zaman gelir ki, bir filmde, bir filmin küçük bir anında bile, ömür boyu sevilecek başarıyı, sempatiyi yakalar.

Örneğin, aşağıdaki iki aktör (İsimleri kafalarda anında belireceği için belirtmeme bile gerek yok.) sen bu iki aktörün elle tutulur kaç filmi, kaç başarısı var. Yok denecek kadar az ama akıllara kazınan rolleriyle belki 1 asır sonra bile hatırlanacaklar. Paul Walker da böyle bir aktör işte. Kaç filmde oynadığının, kaç başarı sağladığının bir önemi yok.


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InsignAce 3 yıl
hayda bu neden oldu ki şimdi sevıyorduk ablamızı
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umut_baris 3 yıl
Seksi değil bir kere. Paraya ihtiyacı var sanırım.
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Vipracing 3 yıl
Fast and Furiosa...
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MegaWolt38 3 yıl
Mad Max Fury Road cidden harika filmdi. Charlize Theron zaten en kaliteli oyunculardan. Hakkını vereceğinden şüphemiz yok.
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aycibin 3 yıl
pal walker gitti...gal gadot gitti...


filmi vin diesel michelle rodrigues götürecek demek.
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PunkBunny 3 yıl
Son film vasatti belki bu film iyi olur.
Abartmasinlar yeter. Yaris filmi oldu soygun filmi. Son filmde paul baba olmasaydi kesinlikle izlenmezdi mahvetmisler guzelim filmi.
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alemburda34 3 yıl

[separator]
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Karingoo 3 yıl
JusticeLeague
Charlize Theron bayan bir oyuncudur yalnız

bayan tanımı bir sıfat ve hitap şeklidir. kadın bir cinsiyet tanımıdır.
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Faux Carnival 3 yıl
Bağyan Theron
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