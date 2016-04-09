Hızlı ve Öfkeli 8'in kötü "adamı" Charlize Theron olacak

Son yılların en başarılı film serilerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli serisi, beyaz perdedeki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl vizyona giren yedinci filmi dünya genelinde 1.5 milyar dolar hasılat elden eden Hızlı ve Öfkeli serisi, önümüzdeki yıl vizyona girecek Hızlı ve Öfkeli 8 (Fast 8) ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Çekimleri Mayıs ayında başlayacak olan film için hazırlıklar sürerken, filmin oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı.

Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Kurt Russell ve Jason Statham'in daha önceki filmerde canlandırdıkları rollerle geri döneceği Hızlı ve Öfkeli 8'in kadrosun katılan son isim, yıldız oyuncu Charlize Theron oldu. Oscar ödüllü aktrisin ismi bir süredir film ile anılıyordu. İki taraf arasında anlaşmaya varılması ile birlikte Theron'un projeye dahil olacağı resmi olarak açıklandı.

Theron'un karakteri ile ilgili detaylar paylaşılmamış olsa da, daha önce çıkan söylentiler ve sosyal medya paylaşımları, yıldız oyuncunun filmin kötü "adamını" canlandıracağını gösteriyor. Theron'un yanı sıra, Game of Thrones dizisi ile tanınan Kristofer Hivju da filmin oyuncu kadrosuna katıldı. Hivju, filmin kötü adamlarına hizmet eden karakterlerden birini canlandırak.

Öte yandan Tokyo Drift'in başrolü olan ve yedinci filmde de kısaca görülen Lucas Black'in de seriye ana karakterlerden biri olarak geri dönebileceği söyleniyor. Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Paul Walker'ın yokluğunda oluşan boşluğun Black'in karakteri ile doldurulması bekleniyor.

İtalyan İşi ve Straight Outta Compton gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan F. Gary Gray tarafından yönetilecek olan Hızlı ve Öfkeli 8 (Fast 8), 14 Nisan 2017'de vizyona girecek.

http://deadline.com/2016/04/fast-8-charlize-theron-mad-max-fury-road-fast-and-the-furious-1201733656/