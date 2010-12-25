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Häkkinen ve Schumacher'ın buluştuğu yeni Mercedes reklamında 4MATIC teknolojisi ön plana çıkarılmış

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,3b
1
54
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Mercedes-Benz otomobilerinin sahip olduğu en önemli teknolojilerden biri olduğu bütün otoriteler tarafından kabul edilen 4MATIC teknolojisini ön plana çıkaran yeni bir reklam filmi yayınlandı.

Mercedes daha önce de reklamlarında eski Formula 1 pilotu Mika Häkkinen'i oynatmıştı. Bu seferki reklam ise genelde Häkkinen'in takımın yeni Formula 1 pilotunu avladığı reklamlardan biraz daha farklı. Mercedes reklamlarının değişmez ismi Mika Häkkinen ve gelmiş geçmiş en başarılı Formula 1 pilotu olarak gösterilen Michael Schumacher'in rol aldığı reklam filminde Mercedes otomobillerinin başarılı 4MATIC 4 tekerlekten çekiş sistemi ön plana çıkarılmış ve 4MATIC teknolojisine sahip olan otomobillerin her koşulda sorunsuz hareket edebildiği anlatılmış. Reklamın sonunda ise 'güzel' bir sürprize yer verilmiş.




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setek01 8 yıl
Çaylaklık döneminde Ayrton Senna'dan pole position aldığını bunu Senna'nın takım arkadaşı iken yaptığını ve Senna'yı çok kızdırdğını okumuştum eski F1 röportajlarından birinde. Schumacher'den daha hızlı bir pilottu bana göre. Burada
Sumi'nin başarılarına söz söylemek haddim değil ancak Hakkinen bıraktıktan sonra 1 sezon daha izleyip bırakmıştım yarış izlemeyi. Son sezonu çok kötü geçmişti çok fazla arıza yaşamıştı. Ancak üst üste 3. Şampiyonluğu almaya yakın olduğu 2000 yılında bir kaç yarış kalmışken sürekli arızalarla şampiyonluğu Sumi'ye kaptırdı. Sumi 1997'den sonra 3. kez şampiyon olup uzun süren bir seriye başlamıştı. İşte o son birkaç yarış kırılma noktası olmuştu Mika Hakkinen için.
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misery1903 8 yıl
çok başarılı bir reklam.
tabi izledikten sonra Häkkinen'i ilk izlediğimde tanımadığım için kendimi kınasamda reklam hakikaten "über" olmuş
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Ata_4 8 yıl
çok iyi :D
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Insurrection 8 yıl
Hakkinen yaşlanmış mı ne

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people66 8 yıl
BRABUS V12 ROCKET
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homebird 8 yıl
Merak ettim. DH bu reklamdan ücret alıyor mu? yoksa ücretsizmi yayınlıyor.
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kadirkayik 8 yıl
reklamlar artık eğlendirmeye yönelik diyebiliriz :) kia da olduğu gibi
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enrique 8 yıl
hakkinen ve schumi ikiside mükemmel pilotlardır. schuminin şansı şu oldu, fia ile ferrari arasında gizli bir anlaşma yapıldı ve ferrari bundan buyuk avantaj sağladı, formula1 ile ilgilenenler çok iyi bilirler. en önemli hak, ferrariye tanınan teknik ve kural değişikliklerini veto etme yetkisi vs... şeklinde gider. herneyse artık işin güsel tarafı Dark Lord Schumi karanlık tarafta değil Mercedeste hakinenle birlikte. :D
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StreamRolleR 8 yıl
süper bir reklam geçen şu suzukinin reklamını gördükten sonra :)
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nacer 8 yıl


Mercedes-Benz otomobilerinin sahip olduğu en önemli teknolojilerden biri olduğu bütün otoriteler tarafından kabul edilen 4MATIC teknolojisini ön plana çıkaran yeni bir reklam filmi yayınlandı.


Bildiğimiz 4 WD teknolojisine 4 matic dendiğinde mercedesin en önemli teknolojisi mi oluyor? Şaka mı bu? :)
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poweredbyofk 8 yıl
GÜZEL BİR REKLAM OLMUŞ ANCAK "algorian" DA VERDİĞİ ÖRNEKTE KİMİN ÖNDE OLDUĞU BELLİ OLUYOR
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the enemy 8 yıl

poweredbyofk

GÜZEL BİR REKLAM OLMUŞ ANCAK "algorian" DA VERDİĞİ ÖRNEKTE KİMİN ÖNDE OLDUĞU BELLİ OLUYOR


ıyy burayıda bmw ci gençlik basmış.


o değilde mika yı görünce acayip mutlu oluyorum neden bilmem
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algorian 8 yıl
BMW'den bahseden yok. Bit du şunları izleyin: youtube.com/... youtube.com/...
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by_gvz 8 yıl

algorian
BMW'den bahseden yok. Bit du şunları izleyin: youtube.com/... youtube.com/...

ilk videoyu izleyince birşey anlamadım ikinciyi görünce anlatılmak istenen çıkıyor ortaya keşke iki bir bütün video olsaymış anlamak kolay olurdu
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Seyfülislam 8 yıl

algorian

BMW'den bahseden yok. Bit du şunları izleyin:
youtube.com/...
youtube.com/...




Konfigurasyon yanlışlığı var. Sanırım mercedeste traction control(çekiş kontrolü) aktif değil. Hiçbir 4 çeker arabada buna raslamanız mümkün değil.
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fotifoti 8 yıl
ne güzel günlerdi, hakinen-şumayer çekişmesi. f1 in tadı tuzu kaçtı sonra.
reklam über olmuş :)
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_Pulse_ 8 yıl
güzel olmuş
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