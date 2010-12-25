Häkkinen ve Schumacher'ın buluştuğu yeni Mercedes reklamında 4MATIC teknolojisi ön plana çıkarılmış

Mercedes-Benz otomobilerinin sahip olduğu en önemli teknolojilerden biri olduğu bütün otoriteler tarafından kabul edilen 4MATIC teknolojisini ön plana çıkaran yeni bir reklam filmi yayınlandı.
Mercedes daha önce de reklamlarında eski Formula 1 pilotu Mika Häkkinen'i oynatmıştı. Bu seferki reklam ise genelde Häkkinen'in takımın yeni Formula 1 pilotunu avladığı reklamlardan biraz daha farklı. Mercedes reklamlarının değişmez ismi Mika Häkkinen ve gelmiş geçmiş en başarılı Formula 1 pilotu olarak gösterilen Michael Schumacher'in rol aldığı reklam filminde Mercedes otomobillerinin başarılı 4MATIC 4 tekerlekten çekiş sistemi ön plana çıkarılmış ve 4MATIC teknolojisine sahip olan otomobillerin her koşulda sorunsuz hareket edebildiği anlatılmış. Reklamın sonunda ise 'güzel' bir sürprize yer verilmiş.
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Sumi'nin başarılarına söz söylemek haddim değil ancak Hakkinen bıraktıktan sonra 1 sezon daha izleyip bırakmıştım yarış izlemeyi. Son sezonu çok kötü geçmişti çok fazla arıza yaşamıştı. Ancak üst üste 3. Şampiyonluğu almaya yakın olduğu 2000 yılında bir kaç yarış kalmışken sürekli arızalarla şampiyonluğu Sumi'ye kaptırdı. Sumi 1997'den sonra 3. kez şampiyon olup uzun süren bir seriye başlamıştı. İşte o son birkaç yarış kırılma noktası olmuştu Mika Hakkinen için.
tabi izledikten sonra Häkkinen'i ilk izlediğimde tanımadığım için kendimi kınasamda reklam hakikaten "über" olmuş
Bildiğimiz 4 WD teknolojisine 4 matic dendiğinde mercedesin en önemli teknolojisi mi oluyor? Şaka mı bu? :)
ıyy burayıda bmw ci gençlik basmış.
o değilde mika yı görünce acayip mutlu oluyorum neden bilmem
ilk videoyu izleyince birşey anlamadım ikinciyi görünce anlatılmak istenen çıkıyor ortaya keşke iki bir bütün video olsaymış anlamak kolay olurdu
Konfigurasyon yanlışlığı var. Sanırım mercedeste traction control(çekiş kontrolü) aktif değil. Hiçbir 4 çeker arabada buna raslamanız mümkün değil.
reklam über olmuş :)