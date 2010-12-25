Häkkinen ve Schumacher'ın buluştuğu yeni Mercedes reklamında 4MATIC teknolojisi ön plana çıkarılmış

Mercedes-Benz otomobilerinin sahip olduğu en önemli teknolojilerden biri olduğu bütün otoriteler tarafından kabul edilen 4MATIC teknolojisini ön plana çıkaran yeni bir reklam filmi yayınlandı.

Mercedes daha önce de reklamlarında eski Formula 1 pilotu Mika Häkkinen'i oynatmıştı. Bu seferki reklam ise genelde Häkkinen'in takımın yeni Formula 1 pilotunu avladığı reklamlardan biraz daha farklı. Mercedes reklamlarının değişmez ismi Mika Häkkinen ve gelmiş geçmiş en başarılı Formula 1 pilotu olarak gösterilen Michael Schumacher'in rol aldığı reklam filminde Mercedes otomobillerinin başarılı 4MATIC 4 tekerlekten çekiş sistemi ön plana çıkarılmış ve 4MATIC teknolojisine sahip olan otomobillerin her koşulda sorunsuz hareket edebildiği anlatılmış. Reklamın sonunda ise 'güzel' bir sürprize yer verilmiş.