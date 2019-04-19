Hobbs & Shaw filminden aksiyon dolu yeni fragman

Fast & Furious serisinin yeni spin-off filmi Hobbs & Shaw, önümüzdeki yaz sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı stüdyo Universal, merakla beklenen film için bugün ikinci fragmanı da yayınladı. Yeni fragman yine beklendiği gibi aksiyon ve komedi dolu.Fast & Furious evreninin dokuzuncu filmi olan Hobbs & Shaw, serinin sevilen iki karakterini bir araya getiriyor. Geçtiğimiz şubat ayında yayınlanan ilk fragmanda ünlü aktör Idris Elba tarafından canlandırılan filmin kötü adamını ilk kez görmüştük. Elba'nın karakteri süper insan güçleriyle tüm dünyayı tehdit eden bir tehlikeye dönüşüyor. Luke Hobbs (Dwayne Johnson) ve Deckard Shaw (Jason Statham) bu tehdit karşısında birlikte mücadele edecek.Hobbs & Shaw'ın yönetmenliğini Deadpool 2 ve Atomic Blonde filmlerinden tanıdığımız David Leitch üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Jason Statham, Dwayne Johnson, Idris Elba ve Vanessa Kirby gibi ünlü isimler yer alıyor.Hobbs & Shaw,