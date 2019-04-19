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Hobbs & Shaw filminden aksiyon dolu yeni fragman

Fast & Furious spin off filmi Hobbs & Shaw için yeni fragman yayınlandı. Filmde serinin sevilen karakterleri Luke Hobbs (Dwayne Johnson) ve Deckard Shaw'ı (Jason Statham) bir arada izleyeceğiz.
1 ay
4,8b
2
11
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Fast & Furious serisinin yeni spin-off filmi Hobbs & Shaw, önümüzdeki yaz sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı stüdyo Universal, merakla beklenen film için bugün ikinci fragmanı da yayınladı. Yeni fragman yine beklendiği gibi aksiyon ve komedi dolu.


Fast & Furious evreninin dokuzuncu filmi olan Hobbs & Shaw, serinin sevilen iki karakterini bir araya getiriyor. Geçtiğimiz şubat ayında yayınlanan ilk fragmanda ünlü aktör Idris Elba tarafından canlandırılan filmin kötü adamını ilk kez görmüştük. Elba'nın karakteri süper insan güçleriyle tüm dünyayı tehdit eden bir tehlikeye dönüşüyor. Luke Hobbs (Dwayne Johnson) ve Deckard Shaw (Jason Statham) bu tehdit karşısında birlikte mücadele edecek.

Hobbs & Shaw'ın yönetmenliğini Deadpool 2 ve Atomic Blonde filmlerinden tanıdığımız David Leitch üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Jason Statham, Dwayne Johnson, Idris Elba ve Vanessa Kirby gibi ünlü isimler yer alıyor.

Hobbs & Shaw, 2 Ağustos 2019'da vizyona girecek. 

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津波 4 hf.
Ben ne izledim az önce. Ama eğlenceliydi yalan yok.
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methotrexat 4 hf.
access denied
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The Hollow 1 ay
Fast & Furious denilince aklıma ilk Paul Walker geliyor ve üzülüyorum. Klasik Fast & Furious'dan daha farklı bir iş yapmaları iyi olmuş. Bu filmin de seyir zevki yüksek olacaktır. Aynı şekilde Tokyo Drift'te harikaydı.
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JESKO 1 ay
IMAX de izlemelik olmuş tam.
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Virtual Reality 1 ay
Modifiye arabalar ve otomobil sporlarını konu alan bir serinin yıllar içinde geldiği içler acısı durum. Fast & Furious adını bile kullanmayı hak etmiyor.
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The.Mafia 1 ay
Fragman film gibiydi efsane film gelecek
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tropeus77 1 ay
bu nasıl fragmandı
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Redunay 1 ay
Yeni trend spin off lar
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Biyturs_OnSr 1 ay
Anlaşıldı Hızlı Öfkeli 6'daki havaalanı sahnesini aratmayacaklar
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