Hollanda 2030 yılına kadar ülkedeki bütün kömür santrallerini kapatmayı planlıyor

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209 gündür hükümetin kurulamadığı Hollanda'da, 4 partiden oluşan koalisyon hükümetinin kurulması için koalisyon protokolü tamamlanmış durumda. Oldukça uzun bir süredir görüşmeleri sürdüren partilerin tartıştıkları konulardan birisi de ülkedeki kömür santrallerinin geleceğiydi. Ülkedeki karbon salınımını en aza indirmek isteyen partilerin, kademeli bir şekilde Hollanda'daki bütün kömür santrallerini kapatma konusunda anlaştıkları bildirildi. İlgili anlaşma uyarınca ilk etapta 2021 yılından itibaren kömür santrallerine karbon salınımı ile ilgili daha sıkı kurallar getirilecek ve 2030 yılına kadar bütün kömür santralleri kapatılacak.





Şirketlere Mesaj Verecek

2030 yılına kadar karbon salınımını 1990 yılına kıyasla yüzde 55 oranında azaltmak isteyen koalisyon hükümeti tarafından yayınlanan bildiriye göre 2021 yılından itibaren kömür santrallerinde gözden geçirilmiş yeni kurallar uygulanacak. Bu kuralların toplam kömür kullanım hacmini etkilemesinin yanı sıra cıva, azot dioksit ve kükürt dioksit emisyonları için daha sert sınırlar çizeceği düşünülüyor. Ayrıca söz konusu karar uyarınca Avrupa'nın en yeni kömür santralleri olan ve 2015 yılında Engie, RWE AG ve Uniper SE şirketleri tarafından Hollanda'da inşa edilen 3 adet kömür santralinin kapatılmasıyla fosil yakıttan güç alan şirketlere önemli bir mesaj gönderilmiş olacak.









Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü(IEEFA)'ne göre alınan bu karar Avrupa'da, kömürden güç alan enerjiye yönelik yatırımların artık kabul edilemez olduğunu gösteriyor. IEEFA, kömür santrallerini kapatma planlarının yenilenebilir enerjiye yatırım planları ile desteklenmesiyle birlikte eski elektrik üretim modellerinin risk altında olduğunu düşünüyor. Geçtiğimiz yıl Almanya(2050'ye kadar), Fransa(2030'a kadar) ve Finlandiya(2023'e kadar) ülkelerindeki bütün kömür santrallerini kapatmak için zaman çizelgesi ortaya koyarken İngiltere de ülkedeki 13 kömür santralini yakın bir zamanda kapatacağını açıklamıştı. Alınan bu kararların uygulanması halinde IEEFA'nın öngörüsünün gerçekleşeceğini söylemek mümkün.

https://renewablesnow.com/news/netherlands-to-shut-down-all-coal-plants-by-2030-step-up-renewables-586718/