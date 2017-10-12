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Hollanda 2030 yılına kadar ülkedeki bütün kömür santrallerini kapatmayı planlıyor

Hollanda'da kurulan koalisyon hükümeti ülkedeki kömür santrallerini kapatma konusunda anlaşmaya vardı. Santraller kademeli olarak 2030 yılına kadar kapatılacak.
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Hollanda 2030 yılına kadar ülkedeki bütün kömür santrallerini kapatmayı planlıyor
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209 gündür hükümetin kurulamadığı Hollanda'da, 4 partiden oluşan koalisyon hükümetinin kurulması için koalisyon protokolü tamamlanmış durumda. Oldukça uzun bir süredir görüşmeleri sürdüren partilerin tartıştıkları konulardan birisi de ülkedeki kömür santrallerinin geleceğiydi. Ülkedeki karbon salınımını en aza indirmek isteyen partilerin, kademeli bir şekilde Hollanda'daki bütün kömür santrallerini kapatma konusunda anlaştıkları bildirildi. İlgili anlaşma uyarınca ilk etapta 2021 yılından itibaren kömür santrallerine karbon salınımı ile ilgili daha sıkı kurallar getirilecek ve 2030 yılına kadar bütün kömür santralleri kapatılacak.


Şirketlere Mesaj Verecek

2030 yılına kadar karbon salınımını 1990 yılına kıyasla yüzde 55 oranında azaltmak isteyen koalisyon hükümeti tarafından yayınlanan bildiriye göre 2021 yılından itibaren kömür santrallerinde gözden geçirilmiş yeni kurallar uygulanacak. Bu kuralların toplam kömür kullanım hacmini etkilemesinin yanı sıra  cıva, azot dioksit ve kükürt dioksit emisyonları için daha sert sınırlar çizeceği düşünülüyor. Ayrıca söz konusu karar uyarınca Avrupa'nın en yeni kömür santralleri olan ve 2015 yılında Engie, RWE AG ve Uniper SE şirketleri tarafından Hollanda'da inşa edilen 3 adet kömür santralinin kapatılmasıyla fosil yakıttan güç alan şirketlere önemli bir mesaj gönderilmiş olacak.



Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü(IEEFA)'ne göre alınan bu karar Avrupa'da, kömürden güç alan enerjiye yönelik yatırımların artık kabul edilemez olduğunu gösteriyor. IEEFA, kömür santrallerini kapatma planlarının yenilenebilir enerjiye yatırım planları ile desteklenmesiyle birlikte eski elektrik üretim modellerinin risk altında olduğunu düşünüyor. Geçtiğimiz yıl Almanya(2050'ye kadar), Fransa(2030'a kadar) ve Finlandiya(2023'e kadar) ülkelerindeki bütün kömür santrallerini kapatmak için zaman çizelgesi ortaya koyarken İngiltere de ülkedeki 13 kömür santralini yakın bir zamanda kapatacağını açıklamıştı. Alınan bu kararların uygulanması halinde IEEFA'nın öngörüsünün gerçekleşeceğini söylemek mümkün.


https://renewablesnow.com/news/netherlands-to-shut-down-all-coal-plants-by-2030-step-up-renewables-586718/ Yorum Yaz
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V4LKyR 1 yıl en beğenilen
Vay be, 209 gündür hükümet kurulamayan bir ülke, karbon emisyonlarını tartışıyor.
Bizde 209 gün hükümet kurulmasa neler olabilirdi düşünmek istemiyorum...
Bu gibi durumlara bakıp ibret almak lazım.
Vay be, 209 gündür hükümet kurulamayan bir ülke, karbon emisyonlarını tartışıyor.Bizde 209 gün hükümet kurulmasa neler olabilirdi düşünmek istemiyorum...
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Crashman649 1 yıl
Daha bir yaşam hedefleyen ulkelerdeki gelismeler cidden ornek alinacak sekilde. Dert baska olunca yapilan calismalar da baska olur tabi. Olay para kazanmakta degil. Huzur ve mutlulukta. Ne yazik ki ikisi de yok bu hayatta bize.
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idombayci 1 yıl
Eskişehir Alpu gündüzler köyü kırsalına yeni termik santrali kurulacak. Muhalefetten , sözde çevrecilerden ses yok.
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V4LKyR 1 yıl en beğenilen
Vay be, 209 gündür hükümet kurulamayan bir ülke, karbon emisyonlarını tartışıyor.
Bizde 209 gün hükümet kurulmasa neler olabilirdi düşünmek istemiyorum...
Bu gibi durumlara bakıp ibret almak lazım.
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kadirirdem 1 yıl
Kömürden artık kurtulmak gerek bence de.
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Simplify 1 yıl
2030 yılına kadar zaten küreselleşmenin etkisiyle çoğu ülke yenilenebilir enerjiye geçmiş olacak, Türkiye de dahil. Hollanda zaten "Shell" ile kazandığını yenilenebilir enerjiye transfer ederek hali hazırda bir yapıyla karşımıza gelecek.
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fatihburak95 1 yıl
Güzel haber, su an yenilenebilir oranı yüzde 10 2020 hedeflerinde yüzde 15 e çekmek var. kömürü kapatınca doğalgaz ve en öenmlisi nükleer enerji ortaya çıkıyor. kömür bir nevi kredi kartı gibi anlık ucuza sağlıyor ama sonuçları kötü oluyor. gelişmiş ülkeler terkederken biz daha tam anlamıyla kömürü dahi kullanamadık...
ÇAre nükleer
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