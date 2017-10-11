Hollanda, 2030 yılında benzinli ve dizel araçları yasaklayacağını onayladı

Geleceğe yönelik planlarını açıklayan Hollanda hükümeti, 2030 yılına kadar bütün yeni arabaların emisyonsuz olacağını duyurdu. Hükümet, benzinli ve dizel araç satışlarını yasaklayarak elektrikliye geçiş yapılmasını sağlayacak.

Devletin başındaki dörtlü koalisyon partileri gelecek planlarını Mart ayındaki seçimden beri görüşüyordu. 200 günün üzerinde geçen görüşmeler sonrası ortak alınan planlar kamuoyuna duyuruldu. NL Times gazetesinin haberine göre 2030 yılına kadar Hollanda'daki bütün arabaların emisyonsuz olacağı belirtilirken, bu durumun bütün arabalardan ziyade bu tarz kararlar alan diğer ülkelerde olduğu gibi yalnızca yeni satılan arabaları kapsayacağı düşünülüyor.

Bu tarz bir karar almayı geçtiğimiz seneden beri düşünen Hollanda, ilk etapta Norveç gibi 2025 yılını belirlemeyi düşünse de sonrasında hedefi biraz daha yumuşatarak 2030 yılında karar kıldı. Ülkenin otomobil pazarında elektrikli araç satışlarının %2'ye yakın bir oranda olduğunu göz önüne alırsak, alınacak daha çok yol olduğunu belirtebiliriz. Diğer ülkelere göre yıllık 500 bin araç satışı gibi ufak bir pazara sahip olan Hollanda'nın 2030 yılına kadar pazara katılacak yeni elektrikli modeller ile hedefi tutturması aslında çok da imkansız değil.

Ülke elektrikli otomobil pazarında Tesla lider olarak yer alırken, Model S ve Model X modelleri en çok satan elektrikli otomobiller konumunda bulunuyor. Onları Hyundai Ioniq Electric modeli üçüncü olarak takip ederken, BMW i3 ise dördüncü sırada bulunuyor. Ülke yollarında 8.000 aracı bulunan Tesla'nın Avrupa genel merkezi de Hollanda'da yer almakta.