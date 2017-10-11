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Hollanda, 2030 yılında benzinli ve dizel araçları yasaklayacağını onayladı

Fransa, İngiltere ve İskoçya sonrasında Hollanda hükümeti de sıfır emisyonlu elektrikli araçlara geçiş için 2030 yılından itibaren benzinli ve dizel araçları engelleyeceklerini duyurdu.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geleceğe yönelik planlarını açıklayan Hollanda hükümeti, 2030 yılına kadar bütün yeni arabaların emisyonsuz olacağını duyurdu. Hükümet, benzinli ve dizel araç satışlarını yasaklayarak elektrikliye geçiş yapılmasını sağlayacak.
Devletin başındaki dörtlü koalisyon partileri gelecek planlarını Mart ayındaki seçimden beri görüşüyordu. 200 günün üzerinde geçen görüşmeler sonrası ortak alınan planlar kamuoyuna duyuruldu. NL Times gazetesinin haberine göre 2030 yılına kadar Hollanda'daki bütün arabaların emisyonsuz olacağı belirtilirken, bu durumun bütün arabalardan ziyade bu tarz kararlar alan diğer ülkelerde olduğu gibi yalnızca yeni satılan arabaları kapsayacağı düşünülüyor.
Bu tarz bir karar almayı geçtiğimiz seneden beri düşünen Hollanda, ilk etapta Norveç gibi 2025 yılını belirlemeyi düşünse de sonrasında hedefi biraz daha yumuşatarak 2030 yılında karar kıldı. Ülkenin otomobil pazarında elektrikli araç satışlarının %2'ye yakın bir oranda olduğunu göz önüne alırsak, alınacak daha çok yol olduğunu belirtebiliriz. Diğer ülkelere göre yıllık 500 bin araç satışı gibi ufak bir pazara sahip olan Hollanda'nın 2030 yılına kadar pazara katılacak yeni elektrikli modeller ile hedefi tutturması aslında çok da imkansız değil.
Ülke elektrikli otomobil pazarında Tesla lider olarak yer alırken, Model S ve Model X modelleri en çok satan elektrikli otomobiller konumunda bulunuyor. Onları Hyundai Ioniq Electric modeli üçüncü olarak takip ederken, BMW i3 ise dördüncü sırada bulunuyor. Ülke yollarında 8.000 aracı bulunan Tesla'nın Avrupa genel merkezi de Hollanda'da yer almakta.

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emrah-e 1 yıl en beğenilen
Cahil bunlar bizim 10 sene önce tüm araçlar bor lu oldu haberi yok
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1ses1 1 yıl
Türkiye 2030 da elektrikli araçlara %300 ötv uygulayacak. Başlık bu olsaydı Bir Allahın kulu Şaşırmazdı.
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hidrojennn 1 yıl
ufak ülke. elektrikli araçların menzil sorunu olmaz.
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Farfaraway21 1 yıl
LPG? PRİNS?
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Formdas 1 yıl
Kaç kuruş yakar bu aletler?
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WaylandIZMIR 1 yıl
2030 da bataryaları düşünemiyorum. 2000-3000 km kapasiteli bataryalarla karşılaşabiliriz. Belki de daha da fazla!
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Zimmerit 1 yıl
Bizim ülkede bırakın elektrikli arabayı hibrit arabalara bile öcü gözüyle bakılırken daha çok fosil yakıta köle oluruz.
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redferrari 1 yıl
hollanda, monaco, israil gibi ülkeler yüzölçümü küçük olduğundan çok rahat geçer,,,
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haberelectro 1 yıl
2025 yılında elektrikli araçların pazar payı %10 ancak olacak. Yılda 100 milyon araç satılıyor...
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kadirirdem 1 yıl
Ülkelerin yavaş yavaş böyle şeyler yapması gayet güzel.
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Portraitclub 1 yıl
Bir çok ülke en fazla 15 sene sonra elektrikli araçlara geçer Türkiye ise orası muamma
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Apsny 1 yıl
Tesla bir adım attı ve sayesinde dünya değişiyor. Teşekkürler Elon reyiz sen olmasan bunlar daha 50 yıl daha satarlardı çağ dışı araçları.
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1ses1 1 yıl
Türkiye 2030 da elektrikli araçlara %300 ötv uygulayacak. Başlık bu olsaydı Bir Allahın kulu Şaşırmazdı.
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