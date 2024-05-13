Milli muharip uçak KAAN için şimdiye kadar 2 milyar dolar harcandı

- KAAN’a 2 milyar dolar harcandı
- İlklerin projesi
- Milli muharip uçak KAAN Özellikleri
- Milli muharip uçak KAAN Teknik Özellikleri
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KAAN’a 2 milyar dolar harcandı
Temel Kotil, etkinlikte yaptığı konuşmada KAAN projesini gerçekleştirmek için şimdiye kadar tesisler de dahil olmak üzere 2 milyar dolar harcadıklarını açıkladı: “Projeye epey para harcadık. KAAN'a 2 milyar dolar gitti şimdiye kadar; tesisler de var tabii.” Kotil, KAAN’ın F-35’ten daha iyi bir uçak olduğunu, mühimmat olarak KAAN’ın 10 ton, rakibinin ise 6 ton taşıyabildiğini söyledi. Bunlara ek olarak F-35’in tek motorlu, KAAN’ın ise çift motorlu olması sayesinde radarlar için daha fazla enerji ortaya koyabildiğine değinen Kotil, yerli savaş uçağının sadece F-22 ile karşılaştırılabileceğini belirtti.
Etkinlik kapsamında açıklamalarına devam eden Kotil, TUSAŞ ve esasında Türk savunma sanayisinin en büyük avantajının gençler olduğunu vurguladı. Almanya ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde mühendislerin yaşlandığını ifade ederken “Mercedes yapmaya devam etsinler” dedi.
Öte yandan TUSAŞ’ın 2028 yılında 20 adet KAAN’ı Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edeceğini söyleyen Kotil, ilerleyen süreçlerde yüzlerce KAAN’ın olacağını aktardı. Halihazırda KAAN’ın motor ve fırlatma koltuğu hariç her şeyinin yerli firmalar tarafından üretildiğini dile getiren Kotil, 2028-2029'da yerli motora geçeceklerini ifade etti. Kotil, bunun bir mecburiyet olduğunu zira böylesi bir savunma sisteminde başka bir ülkeye bağlı olunamayacağını söyledi.
İlklerin projesi
Kotil, esas önemli olan şeyin uzun vadeli olarak bunlara devam edilmesi olduğunu da belirtti: “Bu kadar teknolojik şeyi yapmak bizi bir yere kadar getirir ama asıl önemli olan bunu devam ettirecek genç arkadaşlar. Biz ancak bu şekilde uzun dönem varlığımızı devam ettirebiliriz. Önemli olan 100 yıl, 200 yıl”
Milli muharip uçak KAAN Özellikleri
- Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
- Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,
- Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.
Milli muharip uçak KAAN Teknik Özellikleri
- Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
- Uzunluk: 21 m (69 ft)
- Yükseklik: 6 m (20 ft)
- İtki: 2 x 29.000 lb
- Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
- Servis Tavanı: 55.000 ft
- Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.