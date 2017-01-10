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Audi Q8 konsepti Detroit'de görücüye çıktı

Audi'nin geçtiğimiz haftalarda teaser görsellerini yayınlayarak merak uyandırdığı Q8 konsepti resmi olarak Detroit Otomobil Fuarında tanıtıldı. Aracın önemli detayları haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
9,1b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Audi'nin merakla beklenen BMW X6 rakibi modeli Q8 konsepti Amerika'daki Detroit Otomobil Fuarında dünyaya tanıtıldı. Firmanın güncel tasarım diliyle daha önce görmediğimiz tasarım ipuçlarını harmanlayan araç oldukça agresif duruyor. Aracın genel hatlarıyla Audi Q2'nin şişirilmiş bir versiyonuna benzediği söylenebilir.
İnce, açılı farları içerisinde X şeklinde LED aydınlatma barındıran araç bu farların altında ufak hava açıklıkları barındırıyor. Aracın "tek çerçeveli" ızgarası ise, daha kalın bir çerçeve ve altı adet çift kanatlı dikey çubuk sayesinde daha tehditkar görünüyor. Alt kısımda alüminyum çerçeveli hava kanalları yer alırken, orta kısımda ise "e-tron" logosu dikkat çekiyor.
Aracın yan kısımında şişkin ön ve arka çamurluklar agresif görünüme katkı sağlarken, alüminyum kapı eteklerinin üzerindeki "Quattro" yazısı da detaylar arasında. Audi Q8'in arka kısmı şu ana kadar ki en sportifi Q serisi modeli görüntüsünü sergilerken, kenardan kenara uzanan ince LED arka aydınlatma ise Porsche 911'i andırıyor. Boyutları açısından Audi Q7 ile hemen hemen aynı uzunluğa sahip olan Q8 bu durumu aynı BMW X5, X6'da olduğu gibi ortak platfomu kullanmalarına borçlu.
İç tasarım olarak Q7'nin daha sportif ve fütüristik yorumlaması olan Q8, büyük dokunmatik ekranlarıyla oldukça modern bir iç mekana sahip. Gücünü hibrit bir üniteden alan Q8'in 3.0-litre V6 TFSI benzinli motoru 333 beygir güç ve 500 Nm tork üretirken, bu motora 134 beygir ve 330 Nm tork üreten bir elektrik motoru destek oluyor. İki ünite ile toplamda 442 beygir güç ve 700 Nm torka sahip olan Q8, Audi'nin belirttiğine göre 0-100 km/h hızlanmasını 5.4 saniyede tamamlarken, 100 km'de ise yalnızca 2.3 litre benzin tüketiyor.
Yeni Audi Q8'in 2018 yılında resmi olarak satışa sunulması bekleniyor.

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Pink Floyd 2 yıl en beğenilen
Eskiden dalga geçerdik boydan boya led çekselermiş diye, adamlar ciddiye aldı galiba.
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canguler917 2 yıl
3 litre v6 motor için 2.3 litre yalandan ibaret.hibrit falan ama çok daha hafif hibritlerin en az ne kadar yakabildiği ortada
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Kerim5100 2 yıl
Kapı sesi toksa kesin alıyorum bunu :D
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Şıh Hazretleri 2 yıl
Çirkin ördek yavrusu gibi bee
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ilkerinanç 2 yıl
alet normal şartlarda güzel aslında ama şu crossover denen segmente bi türlü ısınamadım ben.suv yapacaksan suv yap,binek yapacaksan binek yap,tabiri caizse katır gibi bu ne böyle?
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-KeepCalm-7 2 yıl
İstesekte istemesekte önümüzdeki 20 yıl içerisinde bana göre tuş diye bişey kalmayacak kokpitlerde.
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kadirirdem 2 yıl
Ben bundan istiyorum...
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exterminant 2 yıl
tasarım tamamdır
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teneke1236737 2 yıl
Vites konsepti bozmuş.
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ogameci 2 yıl
arkadan itiş neden çalışmıyor audi ?
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asoz 2 yıl
On numara beş yıldız..
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haberelectro 2 yıl
Ucube segmente bir yeni model daha geliyor. X6, GLE coupe şimdi de bu. Range ve Porsche den de bir rakip gelecek herhalde. BMW nin yarattığı segment bu kadar olur...
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