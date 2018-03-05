Hollywood aktörü Ryan Gosling kripto para birimi ekibine katıldı, ama bundan haberi bile yok

Dünyaca ünlü aktör Ryan Gosling'in adı bu kez bir sinema filmi için değil, kripto para dünyasında anılıyor. Kripto paraların popülaritesinin artması ile birlikte dolandırıcılar da bu pastadan pay kapmak için girişimlere başlamış durumda.

Çin'de yer alan Miroskii adlı şirket, kripto para ekibinin grafik tasarımcısı olarak ünlü aktörü gösterdi. Ryan Gosling'in stok fotoğrafının altına deneyimli grafik tasarımcısı "Kevin Belanger" diye yazan şirketin foyası kısa sürede meydana çıktı. İşin kötü tarafı ise Miroskii adlı şirketin şu ana kadar, 833 bin dolar yatırım almış durumda olması.

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Haberi yazdığımız sırada Miroskii'nin web sayfasına ulaşılamıyordu. Olayın duyulmasının ardından kripto forumlarındaki kullanıcılar, bu dolandırıcılık karşısında birbirlerini uyarmaya başladılar. Hollywood yıldızı Ryan Gosling ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Aktörün önümüzdeki günlerde nasıl bir yaklaşım göstereceği ise merak konusu.

https://www.dmarge.com/2018/03/ryan-gosling-cryptocurrency.html