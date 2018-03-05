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Hollywood aktörü Ryan Gosling kripto para birimi ekibine katıldı, ama bundan haberi bile yok

Hollywood aktörü Ryan Gosling, Miroskii adlı kripto para ekibinde grafiker olarak çalışmaya başladı. İşin ilginç kısmı ise bundan kendisinin bile haberinin olmaması.
1 yıl
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyaca ünlü aktör Ryan Gosling'in adı bu kez bir sinema filmi için değil, kripto para dünyasında anılıyor. Kripto paraların popülaritesinin artması ile birlikte dolandırıcılar da bu pastadan pay kapmak için girişimlere başlamış durumda.
Çin'de yer alan Miroskii adlı şirket, kripto para ekibinin grafik tasarımcısı olarak ünlü aktörü gösterdi. Ryan Gosling'in stok fotoğrafının altına deneyimli grafik tasarımcısı "Kevin Belanger" diye yazan şirketin foyası kısa sürede meydana çıktı. İşin kötü tarafı ise Miroskii adlı şirketin şu ana kadar, 833 bin dolar yatırım almış durumda olması.
Ayrıca Bkz. "İzlanda'da Bitcoin madenciliğinde kullanılan 2 milyon dolar değerinde 600 sunucu çalındı"
Haberi yazdığımız sırada Miroskii'nin web sayfasına ulaşılamıyordu. Olayın duyulmasının ardından kripto forumlarındaki kullanıcılar, bu dolandırıcılık karşısında birbirlerini uyarmaya başladılar. Hollywood yıldızı Ryan Gosling ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Aktörün önümüzdeki günlerde nasıl bir yaklaşım göstereceği ise merak konusu.

https://www.dmarge.com/2018/03/ryan-gosling-cryptocurrency.html Yorum Yaz
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mementopolis 1 yıl en beğenilen
ohhhh icimin yaglari ereidi. Dolandirilin Madanciler, Borsacilar, Alim, Satimcilar ooooohhhhhhh...
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ReaperVR 1 yıl
süpermiş ya yatırım yapanlar hiç mi bakmamıs team memberlara. Adam bagıra bagıra ben size dolandıracagım demıs resmen :)
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arel.gr 1 yıl
gosling'in bir psycho rolüne daha senaryo olur bu konu !
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interwap 1 yıl
Tamamına yakını ponzi olduğu için böyle uydurma projelerle uydurma kişileri işe alıyorlar.
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arel.gr 1 yıl interwap
interwap
Tamamına yakını ponzi olduğu için böyle uydurma projelerle uydurma kişileri işe alıyorlar.

hocam değerli metalik sikkeler döneminde banknota 'da yer verilirken "ponzi" yaklaşımı neydi sence ?
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michael01 1 yıl
Ülkemizde televizyonda doktorların videolarını alıp kendi ürünlerine koyuyorlar.
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mementopolis 1 yıl en beğenilen
ohhhh icimin yaglari ereidi. Dolandirilin Madanciler, Borsacilar, Alim, Satimcilar ooooohhhhhhh...
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