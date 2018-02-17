HomePod'un Apple'a maliyeti 216 dolar

Apple, HomePod akıllı hoparlörünü 349 dolara satıyor ancak görünüşe bakılırsa ürünün şirkete bıraktığı kâr beklenenden az. Analitik firması TechInsights'a göre 216 dolar maliyeti olan HomePod'un %38 gibi -Apple standartlarına göre- düşük bir kâr marjı var. Yani şirketin daha iyi performans gösteren ürünlerini düşününce HomePod, Apple için bir sonraki para kaynağı olmayacak gibi görünüyor.

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Örneğin, iPhone X teknoloji devine %64'lük bir kâr bırakırken bu durum Apple Watch için de geçerli. Giyilebilir ürün, birim başına 84 dolar maliyetle üretiliyor ancak perakende fiyatı 349 dolardan başlıyor. Apple bilinçli olarak HomePod için başlangıçta işi şansa bırakmayacak stratejik bir fiyat belirlemiş olabilir. Şirketin daha fazla satış yapabilmek adına fiyatı normal Apple marjlarının altında tuttuğu yönünde görüşler var.

HomePod'un en pahalı parçası hangisi?

Aynı raporda HomePod'un dahili bileşenlerinin maliyetlerine de yer verildi. Hoparlörün tepesindeki, Siri animasyonunu göstermek için kullanılan ışıklandırma sisteminin toplam maliyeti 60 dolar. İkinci sırada ise Apple'ın 58 dolar ödediği hoparlör, mikrofon ve güç yönetimi teknolojilerinden oluşan mekanizma var.

HomePod'un en önemli bileşeni şüphesiz ki cihazdaki her şeyi kontrol eden A8 işlemci olarak ön plana çıkıyor. Yonganın şirkete maliyeti 25.50 dolar. TechInsights'ın tahminine göre gövde ve diğer dış bileşenler 25 dolar tutarken üretim, test ve paketleme için ise 17.50 dolar harcanıyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-15/apple-s-homepod-speaker-costs-216-to-build-techinsights-says