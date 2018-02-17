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HomePod'un Apple'a maliyeti 216 dolar

TechInsights'ın analizine göre Apple'ın akıllı hoparlörü HomePod, şirkete 216 dolara mal oluyor. Ürünün beklentilerin altında bir kar marjına sahip olduğu ortaya çıktı.
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Müzik / Ses Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple, HomePod akıllı hoparlörünü 349 dolara satıyor ancak görünüşe bakılırsa ürünün şirkete bıraktığı kâr beklenenden az. Analitik firması TechInsights'a göre 216 dolar maliyeti olan HomePod'un %38 gibi -Apple standartlarına göre- düşük bir kâr marjı var. Yani şirketin daha iyi performans gösteren ürünlerini düşününce HomePod, Apple için bir sonraki para kaynağı olmayacak gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Apple'ın akıllı hoparlörü HomePod ahşap yüzeylerde leke bırakıyor"
Örneğin, iPhone X teknoloji devine %64'lük bir kâr bırakırken bu durum Apple Watch için de geçerli. Giyilebilir ürün, birim başına 84 dolar maliyetle üretiliyor ancak perakende fiyatı 349 dolardan başlıyor. Apple bilinçli olarak HomePod için başlangıçta işi şansa bırakmayacak stratejik bir fiyat belirlemiş olabilir. Şirketin daha fazla satış yapabilmek adına fiyatı normal Apple marjlarının altında tuttuğu yönünde görüşler var.

HomePod'un en pahalı parçası hangisi?

Aynı raporda HomePod'un dahili bileşenlerinin maliyetlerine de yer verildi. Hoparlörün tepesindeki, Siri animasyonunu göstermek için kullanılan ışıklandırma sisteminin toplam maliyeti 60 dolar. İkinci sırada ise Apple'ın 58 dolar ödediği hoparlör, mikrofon ve güç yönetimi teknolojilerinden oluşan mekanizma var.
HomePod'un en önemli bileşeni şüphesiz ki cihazdaki her şeyi kontrol eden A8 işlemci olarak ön plana çıkıyor. Yonganın şirkete maliyeti 25.50 dolar. TechInsights'ın tahminine göre gövde ve diğer dış bileşenler 25 dolar tutarken üretim, test ve paketleme için ise 17.50 dolar harcanıyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-15/apple-s-homepod-speaker-costs-216-to-build-techinsights-says Yorum Yaz
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senjido 1 yıl
Yazık olmuş 200 dolara satılan Sonos One ondan daha iyi ses çıkarıyor. Toptan alıp apple logolarını üzerine yapıştırsalarmış daha çok kâr ederlermiş :)
Buyrun bu da haberin linki: akillitelefon.com/...
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SHADOW 1 yıl
ışık 60 $
saçma sapan işler bunlar
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drjacob 1 yıl
bu kadar pahalı olmasının sebebi üzerindeki logo zaten
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Fearless_tr 1 yıl
Bu apple cok olmaya basladi ya fiyatlari asiri yuksek, sirf apple'in bu sacma politikasi yuzunden diger sirketlerde yuksek fiyatla ürün satmaya calisiyor
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SEHZADE63 1 yıl
Adamlar yeteri kadar kar elde sağliyor dünyanin en iyi marka haline ve en pahali şirketi oldu " hey siri " dedirten hoperlörün kari konuşuluyoo ama gel gör ki apple hayal kirikliği ile ön planda ve eskisi gbi kullanicilarini memnun etmekten cok isyan ettirmenin yolunda gidiyorr herşey akilli oldu bi hoperlör kalmişti oda eksik kalsin...!!!!
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