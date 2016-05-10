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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honda farklı hacimde silindirlere sahip motor tasarımının patentini aldı

Honda farklı silindir hacmine sahip yeni bir içten yanmalı motor tasarımının patentini aldı. Yakıt tasarrufuna yönelik olarak geliştirildiği düşünülen motorun detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Japon patent ofisi veritabanında Honda'ya ait yeni bir içten yanmalı motor patentine rastlandı. Patentte yer alan çizimlere göre motorun her silindirinin farklı strok değerine sahip olduğu dolayısıyla her silindirin farklı bir hacimde olduğu görülüyor.
Günümüzdeki 4 silindir 2.0L bir motordan örnek alırsak her biri 500cc olan silindirlerden 500cc,1000cc,1500cc ve 2000cc'lik ateşleme durumlarına göre yalnızca 4 farklı seçenek elde edilebiliyor. Ancak yeni patente baktığımız zaman her silindirin az da olsa farklı hacimde olması nedeniyle bu seçenek sayısı 15'e ulaşıyor. Yani aracın o anki durumuna bağlı olarak silindirlerdeki ateşlemeyi açıp kapayarak 15 farklı kombinasyonda motorun çalışmasını sağlamak ve istenilen anda performans veya yakıt tasarrufu sağlamak mümkün.
Bütün bunların yanında patent dosyalarında bu sistemin sıralı 2,3 ve 4 silindirli ve V6 motorlarda nasıl çalışacağı da belirtilmiş durumda. Akla ilk olarak yakıt tasarrufuna yönelik olarak geliştirildiği düşünülen sistem için Honda tarafından ne amaçlı geliştirildiğine dair henüz bir bilgi gelmemiş durumda.

http://www.autoguide.com/auto-news/2016/05/honda-is-working-on-an-engine-with-different-sized-cylinders.html Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 3 yıl en beğenilen
AMD'nin yeni GCN mimarisine benziyor. Gerçi onu da bir Japondan almışlardı. İş yükü 15 ise sadece 15 pipeline çalışıyor. 64 ü birden çalışmıyor boşuna boşuna. Japon = mükemmellik.
AMD'nin yeni GCN mimarisine benziyor. Gerçi onu da bir Japondan almışlardı. İş yükü 15 ise sadece 15 pipeline çalışıyor. 64 ü birden çalışmıyor boşuna boşuna....
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Mesudum 3 yıl
metekmete
motor hacmi ve vergilendirme nasıl olacak acaba

içine bir sanayi ustası sayaç koycak,
ona göre ay sonunda vergimizi vercez.
asdfsdsa
töbe töbe
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metekmete 3 yıl
motor hacmi ve vergilendirme nasıl olacak acaba
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V4LKyR 3 yıl
Silent Guardian
İstiyorsa 15 farklı silindir koysun yurdumdaki mottosu olacaktır; Kadına etek erkeğe V-TEC biraz daha hayata farklı bakıyorum mottosu; 5600den sonra hayat durur V-TEC başlar Bak bunu da beğenmedin, şöyle yapayım güzel abime; Sen arabanı itekle, biz geliyoruz V-TECle Dipnot: Facebook onaylıdır beyler, es geçmeyin. Edit: F1de bekleneni veremedik dediydi, motor geliştirme hakkımızı büyük güncellemeler için saklayacağız dediydi DH basını niye bunları yazmıyor lo? Hemen tasarruf... Kayyum mu geldi hocam? Link: turkiyef1.com/... Şimdi Yasuke kardeşimiz bunu Honda takımına sunarsa oyunun kuralları değişir. Yakıttan tasarruf (evet demin ki cümlemle çeliştim sakin ol Genco) yapıp pitten zaman kazanabilirler ki agresif teknoloji olur. Amma ve lakin yetişmez bu seneye diye düşünsemde malum F1 bu şuan motoru o gövdeye yerleştiriyor olabilirler. Performans anlamında yazılımla hileye açık sistem, diskafiliye olabilirler ama kılıfına uydururlarsa su akar yatağını bulur sınır falan kalmaz. F1 bu beyler ne olacağı belli olmaz aman diyim. Günün sonunda ben bunları yazarım, adamlar milyonluk sektörde inceden inceye kılıf bulmuşlardır bile.

Motor gelişim hakkı nedir? Üreticiler ellerindeki motor gelişim kartlarına göre motora + mı basıyorlar? Kontörleri bitince elleri kolları bağlı oturuyorlar? WQEQW:EQWÇ:EWQ:EQWEİŞQWKLELWDSAD :D:D:D:DD:D:D
Bu ne aga :D Bernie kendi kafasına göre çocuk oyuncağına çevirmiş iyice. Öldükten sonra da F1 biter zaten.
1 Yanıt Yanıtla
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Krone 3 yıl V4LKyR
V4LKyR
Silent Guardian
İstiyorsa 15 farklı silindir koysun yurdumdaki mottosu olacaktır; Kadına etek erkeğe V-TEC biraz daha hayata farklı bakıyorum mottosu; 5600den sonra hayat durur V-TEC başlar Bak bunu da beğenmedin, şöyle yapayım güzel abime; Sen arabanı itekle, biz geliyoruz V-TECle Dipnot: Facebook onaylıdır beyler, es geçmeyin. Edit: F1de bekleneni veremedik dediydi, motor geliştirme hakkımızı büyük güncellemeler için saklayacağız dediydi DH basını niye bunları yazmıyor lo? Hemen tasarruf... Kayyum mu geldi hocam? Link: turkiyef1.com/... Şimdi Yasuke kardeşimiz bunu Honda takımına sunarsa oyunun kuralları değişir. Yakıttan tasarruf (evet demin ki cümlemle çeliştim sakin ol Genco) yapıp pitten zaman kazanabilirler ki agresif teknoloji olur. Amma ve lakin yetişmez bu seneye diye düşünsemde malum F1 bu şuan motoru o gövdeye yerleştiriyor olabilirler. Performans anlamında yazılımla hileye açık sistem, diskafiliye olabilirler ama kılıfına uydururlarsa su akar yatağını bulur sınır falan kalmaz. F1 bu beyler ne olacağı belli olmaz aman diyim. Günün sonunda ben bunları yazarım, adamlar milyonluk sektörde inceden inceye kılıf bulmuşlardır bile.

Motor gelişim hakkı nedir? Üreticiler ellerindeki motor gelişim kartlarına göre motora + mı basıyorlar? Kontörleri bitince elleri kolları bağlı oturuyorlar? WQEQW:EQWÇ:EWQ:EQWEİŞQWKLELWDSAD :D:D:D:DD:D:D
Bu ne aga :D Bernie kendi kafasına göre çocuk oyuncağına çevirmiş iyice. Öldükten sonra da F1 biter zaten.

Token sistemi tamamen saçmalık. 2017'de kalkacak zaten.
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E_Aydin35 3 yıl
Honda, hayat onda.. :) İçimden bu cümleyi kurmak geldi. Akla yatkın çok mantıklı ve ideal bir teknoloji. Özellikle duruma göre uyarlanacak silindir hareket "kombinasyonları" hem performans hem yakıt tasarrufu hem konfor hemde sürüşten alınacak keyfi doğrudan etkiler diye düşünüyorum..
Tabi aklıma takılan diğer bir soruda vergilendirmesi nasıl olacak acaba :)
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Silent Guardian 3 yıl
İstiyorsa 15 farklı silindir koysun yurdumdaki mottosu olacaktır;

"Kadına etek erkeğe V-TEC"

biraz daha "hayata farklı bakıyorum" mottosu;

"5600'den sonra hayat durur V-TEC başlar"

Bak bunu da beğenmedin, şöyle yapayım güzel abime;

"Sen arabanı itekle, biz geliyoruz V-TEC'le"

Dipnot: Facebook onaylıdır beyler, es geçmeyin.

Edit: F1'de bekleneni veremedik dediydi, motor geliştirme hakkımızı büyük güncellemeler için saklayacağız dediydi DH basını niye bunları yazmıyor lo? Hemen tasarruf... Kayyum mu geldi hocam?

Link: turkiyef1.com/...

Şimdi Yasuke kardeşimiz bunu Honda takımına sunarsa oyunun kuralları değişir. Yakıttan tasarruf (evet demin ki cümlemle çeliştim sakin ol Genco) yapıp pitten zaman kazanabilirler ki agresif teknoloji olur. Amma ve lakin yetişmez bu seneye diye düşünsemde malum F1 bu şuan motoru o gövdeye yerleştiriyor olabilirler. Performans anlamında yazılımla hileye açık sistem, diskafiliye olabilirler ama kılıfına uydururlarsa su akar yatağını bulur sınır falan kalmaz. F1 bu beyler ne olacağı belli olmaz aman diyim.

Günün sonunda ben bunları yazarım, adamlar milyonluk sektörde inceden inceye kılıf bulmuşlardır bile.
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Tugrul_512bit 3 yıl en beğenilen
AMD'nin yeni GCN mimarisine benziyor. Gerçi onu da bir Japondan almışlardı. İş yükü 15 ise sadece 15 pipeline çalışıyor. 64 ü birden çalışmıyor boşuna boşuna. Japon = mükemmellik.
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