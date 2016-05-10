Honda farklı hacimde silindirlere sahip motor tasarımının patentini aldı

Haber Editörü
Japon patent ofisi veritabanında Honda'ya ait yeni bir içten yanmalı motor patentine rastlandı. Patentte yer alan çizimlere göre motorun her silindirinin farklı strok değerine sahip olduğu dolayısıyla her silindirin farklı bir hacimde olduğu görülüyor.
Günümüzdeki 4 silindir 2.0L bir motordan örnek alırsak her biri 500cc olan silindirlerden 500cc,1000cc,1500cc ve 2000cc'lik ateşleme durumlarına göre yalnızca 4 farklı seçenek elde edilebiliyor. Ancak yeni patente baktığımız zaman her silindirin az da olsa farklı hacimde olması nedeniyle bu seçenek sayısı 15'e ulaşıyor. Yani aracın o anki durumuna bağlı olarak silindirlerdeki ateşlemeyi açıp kapayarak 15 farklı kombinasyonda motorun çalışmasını sağlamak ve istenilen anda performans veya yakıt tasarrufu sağlamak mümkün.
Bütün bunların yanında patent dosyalarında bu sistemin sıralı 2,3 ve 4 silindirli ve V6 motorlarda nasıl çalışacağı da belirtilmiş durumda. Akla ilk olarak yakıt tasarrufuna yönelik olarak geliştirildiği düşünülen sistem için Honda tarafından ne amaçlı geliştirildiğine dair henüz bir bilgi gelmemiş durumda.
http://www.autoguide.com/auto-news/2016/05/honda-is-working-on-an-engine-with-different-sized-cylinders.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
içine bir sanayi ustası sayaç koycak,
ona göre ay sonunda vergimizi vercez.
asdfsdsa
töbe töbe
Motor gelişim hakkı nedir? Üreticiler ellerindeki motor gelişim kartlarına göre motora + mı basıyorlar? Kontörleri bitince elleri kolları bağlı oturuyorlar? WQEQW:EQWÇ:EWQ:EQWEİŞQWKLELWDSAD :D:D:D:DD:D:D
Bu ne aga :D Bernie kendi kafasına göre çocuk oyuncağına çevirmiş iyice. Öldükten sonra da F1 biter zaten.
Token sistemi tamamen saçmalık. 2017'de kalkacak zaten.
Tabi aklıma takılan diğer bir soruda vergilendirmesi nasıl olacak acaba :)
"Kadına etek erkeğe V-TEC"
biraz daha "hayata farklı bakıyorum" mottosu;
"5600'den sonra hayat durur V-TEC başlar"
Bak bunu da beğenmedin, şöyle yapayım güzel abime;
"Sen arabanı itekle, biz geliyoruz V-TEC'le"
Dipnot: Facebook onaylıdır beyler, es geçmeyin.
Edit: F1'de bekleneni veremedik dediydi, motor geliştirme hakkımızı büyük güncellemeler için saklayacağız dediydi DH basını niye bunları yazmıyor lo? Hemen tasarruf... Kayyum mu geldi hocam?
Link: turkiyef1.com/...
Şimdi Yasuke kardeşimiz bunu Honda takımına sunarsa oyunun kuralları değişir. Yakıttan tasarruf (evet demin ki cümlemle çeliştim sakin ol Genco) yapıp pitten zaman kazanabilirler ki agresif teknoloji olur. Amma ve lakin yetişmez bu seneye diye düşünsemde malum F1 bu şuan motoru o gövdeye yerleştiriyor olabilirler. Performans anlamında yazılımla hileye açık sistem, diskafiliye olabilirler ama kılıfına uydururlarsa su akar yatağını bulur sınır falan kalmaz. F1 bu beyler ne olacağı belli olmaz aman diyim.
Günün sonunda ben bunları yazarım, adamlar milyonluk sektörde inceden inceye kılıf bulmuşlardır bile.