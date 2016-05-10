Honda farklı hacimde silindirlere sahip motor tasarımının patentini aldı

Japon patent ofisi veritabanında Honda'ya ait yeni bir içten yanmalı motor patentine rastlandı. Patentte yer alan çizimlere göre motorun her silindirinin farklı strok değerine sahip olduğu dolayısıyla her silindirin farklı bir hacimde olduğu görülüyor.

Günümüzdeki 4 silindir 2.0L bir motordan örnek alırsak her biri 500cc olan silindirlerden 500cc,1000cc,1500cc ve 2000cc'lik ateşleme durumlarına göre yalnızca 4 farklı seçenek elde edilebiliyor. Ancak yeni patente baktığımız zaman her silindirin az da olsa farklı hacimde olması nedeniyle bu seçenek sayısı 15'e ulaşıyor. Yani aracın o anki durumuna bağlı olarak silindirlerdeki ateşlemeyi açıp kapayarak 15 farklı kombinasyonda motorun çalışmasını sağlamak ve istenilen anda performans veya yakıt tasarrufu sağlamak mümkün.

Bütün bunların yanında patent dosyalarında bu sistemin sıralı 2,3 ve 4 silindirli ve V6 motorlarda nasıl çalışacağı da belirtilmiş durumda. Akla ilk olarak yakıt tasarrufuna yönelik olarak geliştirildiği düşünülen sistem için Honda tarafından ne amaçlı geliştirildiğine dair henüz bir bilgi gelmemiş durumda.

http://www.autoguide.com/auto-news/2016/05/honda-is-working-on-an-engine-with-different-sized-cylinders.html