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Honda gelecek yıl Tegra ve Android tabanlı araç içi sistemlere geçiş yapacak

4 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Honda gelecek yıl Tegra ve Android tabanlı araç içi sistemlere geçiş yapacak

Son dönemde mobil cihaz pazarında ağır kayıplar veren ve oyun odaklı tabletler haricinde herhangi bir mobil cihazda yer almama kararı alan NVIDIA bununla birlikte otomotiv endüstrisinde oldukça hareketli dönemler yaşıyor. 

Tegra platformunu otomotiv endüstrisine de sunmaya başlayan NVIDIA, Android işletim sistemini de yanına alarak bugüne kadar 18 otomobil üreticisinin araç içi sistemlerinde kendisine yer bulmuştu. Firma halkaya bugün 19'uncu ortağını da ekledi.

Honda ve NVIDIA arasında yapılan ortaklık kapsamında Avrupa'da satışa çıkacak 2015 model Civic, Civic Tourer ve CR-V modellerinde Android 4.0.4 işletim sistemine sahip Tegra tabanlı araç içi sistemler standart donanım olarak sunulacak. 

Honda bu yeni araç içi bilgi sistemini Honda Connect olarak adlandırıyor. Honda Connect ayrıca Tegra üzerinde entegre Android işletim sistemi barındıran ilk bilgi sistemi olma özelliği de taşıyor. 7 inçlik dokunmatik ekrana sahip olan bu sistem, özelleştirilebilir bir arayüz ile sürücülere daha anlaşılır ve kullanımı kolay bir tecrübe sunmak istiyor. 

Sürücüler ve yolcular dokunma ve sürükleme gibi hareketlerle sistemi kolayca kullanabilecek ve gezinti yapabilecek. Ayrıca uyumlu uygulamaların indirilebileceği Honda App Center adında bir uygulama mağazası da mevcut. 

Honda ayrıca Nvidia'nın Asya'daki ilk ortağı durumunda. Nvidia bu sayede Asya pazarında daha fazla etkin olmayı ve yeni ortaklar bulmayı umut ediyor.  

http://blogs.nvidia.com/blog/2014/10/01/honda-tegra-android/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
307kd 4 yıl
Aha, kırmızı ışıkta araba kilitleniyormuş, ya da otobanda giderken arabada kasılmalar başlıyormuş. Cyanogenmod bunun da alternatif romunu yapıyormuş daha az yakan ama onda da geri vites çalışmıyormuş...
Stabilite için mercedes benz gibi BlackBerry i tercih edeceksin...
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theyapici 4 yıl
bu yıl alamdık honda opel aldık kısmet tegralı honda alırız
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Technotronic 4 yıl
Honda nın arabaları çok karizma,hayırlısıyla bende alıcam.
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Elsa 4 yıl
4.0.4 olmasının belirli bir sebebi var mı
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irish 4 yıl
Çok geç kalınmış şeyler bunlar.
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Inque 4 yıl
4.4.4 yada en azından Kitkat olmalı. 4.0.4 tarih oldu.
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Guest-9D2914531 4 yıl
Şöyle bir araçta 4.4 olması ne fark ettirecek dostlar
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kiaydin 4 yıl
Hmm, demek 2015'te çıkacak ve 4.0.4
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Darkimore 4 yıl
Android seçmesi iyi olmuş en azından her cihazla kolay kolay bağlanır, korsan film vs, ne varsa rahatça atarız. Zaten stabillikte Android L İle iosu yakaladı Geçmek üzere android, stabillik oyuncağınıda aldığı apple ın elinden tamamdır. Bir film atacan apple a deveye Hendek atlar daha iyi
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BARIŞ55 4 yıl
Açık kaynak olmasa ucuza teknoloji olmazdı.
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