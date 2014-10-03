Honda gelecek yıl Tegra ve Android tabanlı araç içi sistemlere geçiş yapacak





Son dönemde mobil cihaz pazarında ağır kayıplar veren ve oyun odaklı tabletler haricinde herhangi bir mobil cihazda yer almama kararı alan NVIDIA bununla birlikte otomotiv endüstrisinde oldukça hareketli dönemler yaşıyor.





Tegra platformunu otomotiv endüstrisine de sunmaya başlayan NVIDIA, Android işletim sistemini de yanına alarak bugüne kadar 18 otomobil üreticisinin araç içi sistemlerinde kendisine yer bulmuştu. Firma halkaya bugün 19'uncu ortağını da ekledi.





Honda ve NVIDIA arasında yapılan ortaklık kapsamında Avrupa'da satışa çıkacak 2015 model Civic, Civic Tourer ve CR-V modellerinde Android 4.0.4 işletim sistemine sahip Tegra tabanlı araç içi sistemler standart donanım olarak sunulacak.





Honda bu yeni araç içi bilgi sistemini Honda Connect olarak adlandırıyor. Honda Connect ayrıca Tegra üzerinde entegre Android işletim sistemi barındıran ilk bilgi sistemi olma özelliği de taşıyor. 7 inçlik dokunmatik ekrana sahip olan bu sistem, özelleştirilebilir bir arayüz ile sürücülere daha anlaşılır ve kullanımı kolay bir tecrübe sunmak istiyor.





Sürücüler ve yolcular dokunma ve sürükleme gibi hareketlerle sistemi kolayca kullanabilecek ve gezinti yapabilecek. Ayrıca uyumlu uygulamaların indirilebileceği Honda App Center adında bir uygulama mağazası da mevcut.





Honda ayrıca Nvidia'nın Asya'daki ilk ortağı durumunda. Nvidia bu sayede Asya pazarında daha fazla etkin olmayı ve yeni ortaklar bulmayı umut ediyor.

http://blogs.nvidia.com/blog/2014/10/01/honda-tegra-android/