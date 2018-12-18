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Honda'nın otonom iş araçları zorlu işlerde insanlara yardım edecek

Honda, İsviçre çakısı olarak nitelendirebileceğimiz çok amaçlı otonom iş aracını CES 2019'da tanıtacak. Araç yangın söndürme, arama kurtarma, tarım, inşaat ve madencilik gibi alanlarda kullanılacak.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Honda'nın otonom iş araçları zorlu işlerde insanlara yardım edecek
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Japon üretici Honda, önümüzdeki ay düzenlenecek CES 2019’a Autonomous Work Vehicle, yani otonom iş aracı adını verdiği küçük araçlarla damga vurmaya hazırlanıyor. Zorlu koşullarla baş edebilmek için 4x4 sürüş yeteneğine sahip olan bu araçlar, insanlar için zor ve tehlikeli olabilecek işlerde görev almaya hazırlanıyor.

Honda’nın geçtiğimiz yıl yine CES’te tanıttığı 3E-D18 sürücüsüz ATV modelinin gelişmiş bir versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz otonom iş aracı, şirketin ABD’deki Ar-Ge birimi tarafından tasarlanan ATV şasisi ile gelişmiş otonom teknolojisini bir araya getiriyor. Honda, otonom iş aracının gerek ticari gerekse bireysel kullanım için oldukça faydalı olacağını savunuyor.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların yeni yardımcısı 

İnsanlar için tehlikeli olabilecek tüm iş kollarında kullanılması amaçlanan otonom iş aracının üzerinde raylı montaj sistemi bulunuyor. Aracın farklı işlerde kullanılmasına imkan veren aksesuarlar bu ray üzerine entegre edilerek tüm gücünü aracın kendisinden alıyor. Otonom iş aracının potansiyel kullanım alanları arasında yangın söndürme, arama kurtarma, tarım, kar küreme, inşaat ve peyzaj bulunuyor.

Entegre GPS ve sensörler yardımıyla hareket edebilen otonom iş aracının küçük boyutları ve arazi yeteneği sayesinde sık ormanlar dahil pek çok yerde rahatlıkla kullanılması bekleniyor. “Beni takip et” veya “A noktasından B’ye git” şeklinde farklı çalışma modları bulunan otonom iş aracı halihazırda yangın söndürme ve tarımsal araştırma gibi alanlarda test ediliyor.

CES 2019, 8 – 12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek. Otonom iş aracını bu fuarda sergileyecek Honda’nın test sonuçlarını da tanıtım esnasında paylaşması bekleniyor.


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Seyrim 5 ay
wall e aklıma geldi..
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