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Honda’dan 3 boyutlu yazıcı ile üretilmiş mikro otomobil

Honda, 3 boyutlu yazıcıdan mikro elektrikli otomobil üretti. Japonya’da kurabiye üreticisi Toshima tarafından dağıtım işlerinde kullanılacak olan otomobilin galerisi ve detayları yazımızda.
2 yıl
2,7b
1
4
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Honda’dan 3 boyutlu yazıcı ile üretilmiş mikro otomobil
Tam Boyutta Gör

ARGE projeleri ile ilgi çekici işlere imza atan Honda, bu kez üç boyutlu yazıcıdan çıkarılmış bir otomobil ile karşımızda. Elektrikli bir motora sahip olan araç sadece 600kg ağırlığında. Tam dolu bataryası ile 80km menzile sahip olan araç Japonya’da güvercin şekilli Japon kurabiyelerinin üretimini ve satışını yapan Toshima şirketinin dağıtım faaliyetlerinde görev alacak.

Dar sokakları nedeni ile araç ulaşımın zorlu olduğu Kamakura kentinde kullanılacak olan araçlar, tek kişilik olarak geliştirilmiş. Arka kısımda yer alan küçük kargo bölümünde kurabiyelerin nakliyesi gerçekleştirilecek.

Honda, aracın şasisini üç boyutlu yazıcıdan çıkarılan panellerle kaplamış. Bu sayede gövde panelleri müşteri isteğine göre şekillendirilmiş. Oldukça hafif bir yapıda olan araç, 200V şebeke elektriğinden 3 saatten daha kısa süre içinde şarj olabiliyor. Saatte maksimum 70km hıza ulaşabilen modelde 11kW gücünde bir motor yer alıyor. Ölçüleri ise 1545mm yükseklik, 1280mm genişlik, 2495mm uzunluk şeklinde. Aracın görselleri galerimizde sizleri bekliyor.


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tuago 2 yıl en beğenilen
Kurabiye canavarı bunu sevdi.


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gxhero 2 yıl
İşte bu gelecek... ????
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Das Boot 2 yıl
Uçaklarında belli bir kısmını 3d yazıcılarla üretmeye başladılar.
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tuago 2 yıl en beğenilen
Kurabiye canavarı bunu sevdi.


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InViSiBLePLaYeR 2 yıl
Bence elektrikli otomobiller elimizdeki batarya teknolojileri ile sınırlarına ulaştılar özellikle A sınıfı ve B sınıfı küçük araçlar için 500 KM üzeri menzil sunmak çok zor güzel bir araç fakat 70 KM menzil çok az tabi daha büyük batarya koysalar bu sefer kurabiyelere yer kalmayacak.
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