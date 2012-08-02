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Honda'nın Asimo teknolojisi yürüme asistanına ilham kaynağı oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk kez 2000 yılında tanıştığımız ve bugüne kadar sürekli geliştirilen Honda'nın Asimo adlı robotu, firmanın yürüme asistanı projesine de ilham kaynağı oldu.

Stride Management Assist device (SMAd) adı verilen yürüme asistanı, özellikle yürüme zorluğu çekenlere destek olmayı amaçlıyor.

2.4kg ağırlığındaki cihaz, kişinin beline ve iki bacağındaki uyluk kemiği bölgesine yerleştiriliyor. Li-ion batarya ile bir saatlik kullanım süresine sahip cihaz, saatte 4.5km hızla, kişiye ekstra bir yürüme desteği sağlıyor. Projenin amacı belirli noktalara gidip gelme esnasında yürüme zorluğu çeken kişilerin yolda kalmasını engellemek.

Bir nabız ölçer de bulunduran cihaz, kalp ritmini takip ederek, kişinin zorlandığı durumlarda yavaşlayarak rahatlamasını da sağlıyor.

Honda cihazın testlerine Ağustos ayında başlayacak. İşler yolunda giderse yakın gelecekte cihazı piyasada görebileceğiz.

http://www.digitaltrends.com/international/honda-stride-management-assist-uses-asimo-technology-to-help-the-elderly-walk/ Yorum Yaz
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|M|N|Ç| 7 yıl en beğenilen
Gönül istiyor ki bizdende boyle şeyler yapanlar çıksın :/
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homebird 7 yıl
Yaşlı insanlar için harika bir ürün olur
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|M|N|Ç| 5 yıl
.
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vs-fb 7 yıl
Her zaman ki gibi birileri yapar, bizde satin aliriz.
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faruk 7 yıl
Her zaman ki gibi birileri yapar bizdekiler de "Bizde niye kimse yapmıyor" diye hayıflanır. Kendinizi hariç tutup biz dediğiniz zümreye kimler dahil onu bir türlü çözemedim.
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JoeyBane 7 yıl
Tam bunu nasıl zapt edeceğiz derken nabzı ölçtüğünü gördüm. Adamlar iyi düşünmüşler. Helal.
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pijama61 7 yıl
batman son serisinde buna benzer bir şey takıyorlardı batman in bacak ve diz eklemlerine rahat yürüyebilmesi için :)
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erendiz001 7 yıl
Backstreet
Umarim engelli vatandaslarimiz icin yararli bir alet olur....En kisa surede piyasaya surulmesi dileklerimle..

Hakikaten bende buna çok sevindim. Ne güzel bir gelişme...
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Backstreet 7 yıl
Umarim engelli vatandaslarimiz icin yararli bir alet olur....En kisa surede piyasaya surulmesi dileklerimle..
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sariduru 7 yıl
Dark Knight Rises'da Batman'in bacağına taktığı şeye ne kadar da çok benziyor :D
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dede17 7 yıl
Bu robotları japonlar geliştiriyor ama apple örneği gibi robotları satma işinide en iyi ABD yapar
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|M|N|Ç| 7 yıl en beğenilen
Gönül istiyor ki bizdende boyle şeyler yapanlar çıksın :/
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