Honda'nın Asimo teknolojisi yürüme asistanına ilham kaynağı oldu

İlk kez 2000 yılında tanıştığımız ve bugüne kadar sürekli geliştirilen Honda'nın Asimo adlı robotu, firmanın yürüme asistanı projesine de ilham kaynağı oldu.





Stride Management Assist device (SMAd) adı verilen yürüme asistanı, özellikle yürüme zorluğu çekenlere destek olmayı amaçlıyor.





2.4kg ağırlığındaki cihaz, kişinin beline ve iki bacağındaki uyluk kemiği bölgesine yerleştiriliyor. Li-ion batarya ile bir saatlik kullanım süresine sahip cihaz, saatte 4.5km hızla, kişiye ekstra bir yürüme desteği sağlıyor. Projenin amacı belirli noktalara gidip gelme esnasında yürüme zorluğu çeken kişilerin yolda kalmasını engellemek.





Bir nabız ölçer de bulunduran cihaz, kalp ritmini takip ederek, kişinin zorlandığı durumlarda yavaşlayarak rahatlamasını da sağlıyor.





Honda cihazın testlerine Ağustos ayında başlayacak. İşler yolunda giderse yakın gelecekte cihazı piyasada görebileceğiz.