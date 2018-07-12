Honor 10 Türkiye fiyatı açıklandı

Honor 10 fiyatı ve özellikleri
Gücünü Huawei P20 Pro’da bulunan Kirin 970 yonga setinden alan Honor 10, ışık koşuluna ve görüş açısına göre farklı renkler yansıtan cam tasarımıyla öne çıkıyor. Bu tasarıma kutup ışığı cam tasarım adı veriliyor. Çentikli ekranıyla modaya uyum sağlıyor.
Hem yüz tanıma hemde parmak izi okuyucusunun bir arada bulunduğu telefon, ultasonik tarayıcı özelliği sayesinde ıslak parmak izini dahi algılayabiliyor.
3400 mAh kapasiteli pilden güç alan Honor 10, Huawei'in SuperCharge isimli teknolojisi sayesinde 25 dakikada pilinin yüzde 50’lik bölümünü dolduruyor.
Telefonun ana kamerası 16 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram değerine sahip. Siyah beyaz çekim yapan ikincil arka kamera ise f/1.8 diyafram aralığında ve 24 MP çözünürlüğünde. İkinci kamera sayesinde portre modunda çekim yapılabiliyor.
Ön kameraya baktığımızda 24 MP çözünürlüğünde bir kamera ile gençlerin ilgisini çekmeye çalışıldığını görüyoruz. Sony IMX578 sensörün kullanıldığı kamera f/2.0 diyafram değerine sahip.
Huawei Türkiye garantili
Honor 10, ülkemizde 128 GB depolama alanına sahip modeliyle satışa sunulacak. Yurtdışında 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki seçeneği bulunuyor. Satış sonrası desteği Huawei Türkiye sağlayacak.
Honor 10’un 128 GB versiyonu Avrupa’da yaklaşık 400 euro’ya satılıyor. Avrupa fiyatını ve Türkiye’deki vergilendirme sistemini göz önüne aldığımızda 2999 TL’lik satış fiyatının bir hayli uygun olduğunu söyleyebiliriz.
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Fiyata gelirsek 500 euroluk zenfone 5z 3300 liraysa 400 eurodan mayısta çıkan telefon nasıl 3000 lira oluyor? Vergi iadesiyle falan derken 300 euroya alıp dönenler var. Zenfone 5'te 370 euro dan çıkmıştı şuan 2250 liraya bulunuyor.
Haberde yazana bakın 500 euroluk zenfone 5z 3300 liradan geldiğinde de aynısını söylemişlerdi. Zenfone 5z den 100 euro farka rağmen sadece 300 lira ucuza çıkan telefona bir hayli uygun diyor.
“Avrupa fiyatını ve Türkiye’deki vergilendirme sistemini göz önüne aldığımızda 2999 TL’lik satış fiyatının bir hayli uygun olduğunu söyleyebiliriz.”