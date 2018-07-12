Honor 10 Türkiye fiyatı açıklandı

Honor markasının en güçlü akıllı telefonu Honor 10’un Türkiye satış fiyatı açıklandı. Çentikli ekranı, çift renkli tasarımı ve AI özellikleriyle dikkat çeken Honor 10’un fiyatı 2999 TL olarak belirlendi.

Honor 10 fiyatı ve özellikleri

Gücünü Huawei P20 Pro’da bulunan Kirin 970 yonga setinden alan Honor 10, ışık koşuluna ve görüş açısına göre farklı renkler yansıtan cam tasarımıyla öne çıkıyor. Bu tasarıma kutup ışığı cam tasarım adı veriliyor. Çentikli ekranıyla modaya uyum sağlıyor.

Hem yüz tanıma hemde parmak izi okuyucusunun bir arada bulunduğu telefon, ultasonik tarayıcı özelliği sayesinde ıslak parmak izini dahi algılayabiliyor.

3400 mAh kapasiteli pilden güç alan Honor 10, Huawei'in SuperCharge isimli teknolojisi sayesinde 25 dakikada pilinin yüzde 50’lik bölümünü dolduruyor.

Telefonun ana kamerası 16 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram değerine sahip. Siyah beyaz çekim yapan ikincil arka kamera ise f/1.8 diyafram aralığında ve 24 MP çözünürlüğünde. İkinci kamera sayesinde portre modunda çekim yapılabiliyor.

Ön kameraya baktığımızda 24 MP çözünürlüğünde bir kamera ile gençlerin ilgisini çekmeye çalışıldığını görüyoruz. Sony IMX578 sensörün kullanıldığı kamera f/2.0 diyafram değerine sahip.

Huawei Türkiye garantili

Honor 10, ülkemizde 128 GB depolama alanına sahip modeliyle satışa sunulacak. Yurtdışında 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki seçeneği bulunuyor. Satış sonrası desteği Huawei Türkiye sağlayacak.

Honor 10’un 128 GB versiyonu Avrupa’da yaklaşık 400 euro’ya satılıyor. Avrupa fiyatını ve Türkiye’deki vergilendirme sistemini göz önüne aldığımızda 2999 TL’lik satış fiyatının bir hayli uygun olduğunu söyleyebiliriz.