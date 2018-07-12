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Honor 10 Türkiye fiyatı açıklandı

Honor 10 fiyatı belli oldu. Ülkemizde Huawei Türkiye garantili olarak satışa sunulacak 128 GB hafızalı Honor 10, uygun fiyata satışa sunulacak. Honor 10 fiyatı haberimizde:
10 ay
8,6b
1
49
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Honor markasının en güçlü akıllı telefonu Honor 10’un Türkiye satış fiyatı açıklandı. Çentikli ekranı, çift renkli tasarımı ve AI özellikleriyle dikkat çeken Honor 10’un fiyatı 2999 TL olarak belirlendi.

Honor 10 fiyatı ve özellikleri

Gücünü Huawei P20 Pro’da bulunan Kirin 970 yonga setinden alan Honor 10, ışık koşuluna ve görüş açısına göre farklı renkler yansıtan cam tasarımıyla öne çıkıyor. Bu tasarıma kutup ışığı cam tasarım adı veriliyor. Çentikli ekranıyla modaya uyum sağlıyor.

Hem yüz tanıma hemde parmak izi okuyucusunun bir arada bulunduğu telefon, ultasonik tarayıcı özelliği sayesinde ıslak parmak izini dahi algılayabiliyor.

3400 mAh kapasiteli pilden güç alan Honor 10, Huawei'in SuperCharge isimli teknolojisi sayesinde 25 dakikada pilinin yüzde 50’lik bölümünü dolduruyor.

Telefonun ana kamerası 16 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram değerine sahip. Siyah beyaz çekim yapan ikincil arka kamera ise f/1.8 diyafram aralığında ve 24 MP çözünürlüğünde. İkinci kamera sayesinde portre modunda çekim yapılabiliyor.

Ön kameraya baktığımızda 24 MP çözünürlüğünde bir kamera ile gençlerin ilgisini çekmeye çalışıldığını görüyoruz. Sony IMX578 sensörün kullanıldığı kamera f/2.0 diyafram değerine sahip.

Huawei Türkiye garantili

Honor 10, ülkemizde 128 GB depolama alanına sahip modeliyle satışa sunulacak. Yurtdışında 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki seçeneği bulunuyor. Satış sonrası desteği Huawei Türkiye sağlayacak.

Honor 10’un 128 GB versiyonu Avrupa’da yaklaşık 400 euro’ya satılıyor. Avrupa fiyatını ve Türkiye’deki vergilendirme sistemini göz önüne aldığımızda 2999 TL’lik satış fiyatının bir hayli uygun olduğunu söyleyebiliriz.


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TearsForFears 10 ay en beğenilen
3000 TL'nin altında çıkacak dedikleri 2999 TL imiş
. 3300'e snapdragon 845'li oisli zenfone 5z varken niye geçen senenin işlemcisi kirin 970'e 3000 lira veresin? İşlemci önemsiz diyorsanda gidersin 2250'den zenfone 5 alırsın onunda kamerasında ois var ve 750 liran cebinde kalır :)
Fiyata gelirsek 500 euroluk zenfone 5z 3300 liraysa 400 eurodan mayısta çıkan telefon nasıl 3000 lira oluyor? Vergi iadesiyle falan derken 300 euroya alıp dönenler var. Zenfone 5'te 370 euro dan çıkmıştı şuan 2250 liraya bulunuyor.
Haberde yazana bakın 500 euroluk zenfone 5z 3300 liradan geldiğinde de aynısını söylemişlerdi. Zenfone 5z den 100 euro farka rağmen sadece 300 lira ucuza çıkan telefona bir hayli uygun diyor.
“Avrupa fiyatını ve Türkiye’deki vergilendirme sistemini göz önüne aldığımızda 2999 TL’lik satış fiyatının bir hayli uygun olduğunu söyleyebiliriz.”
3000 TL'nin altında çıkacak dedikleri 2999 TL imiş. 3300'e snapdragon 845'li oisli zenfone 5z varken niye geçen senenin işlemcisi kirin 970'e 3000 l...
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NorthShield 10 ay
Anladık ki fazla ilgi ile Honor firmasının g*tünü kaldırmışız.
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SkeletorQ 10 ay
Neyine uygun git al o zaman kafayı mı yediniz paralar mı yattı 2000tl etmez çöp telefon milleti salak yerine koymaya devam edin
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efe80 9 ay
optik sabitleme olmamasin eksisi artisi nedir. bu telefonda yok eis var sadece
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Berkay63300 9 ay efe80
Merakınızı giderecekse gece modunda bir fotoğraf.
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Bu da gece modsuz düz çekim.
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Bu da açıklık ayarlı normal çekim.
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Kamerası olağanüstü değil. Ama kesinlikle kötü değil.
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Berkay63300 9 ay
Yalnız herkes pahalı demiş ama karşılaştırdıkları telefonun fiyatından haberleri yok heralde:) biri iphone 7 alırım daha iyi demiş(hız kamera şıklık olarak yetişmesinin imkanu yok-bir isime o kadar para verip bu telefona çok demek ilginç) biri geçen senenin işlemcisine o kadar para vermem demiş(yenisini 3310a koysalar aynı fiyata satarlar bu satış mentalitesidir-siz hiç herşeyi mükemmel olan bir telefonu uygun fiyata gördünüz mü?) çok merak eden arkadaşlar honor 10vsiphone x yazıp yarı fiyat ile ne yapılabilir bir de bunu karşılaştırıp sonra eleştirsinler. Ölümüne eleştirmek yanlış birşey bence.
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Kanatlandırmayan_Redbull 10 ay
3000 lira olsa nasil alirdik
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okanizm 10 ay
merhaba İzmirden yazıyorum 6gb ram 64gb hafıza mavi mor ve yeşil mor olmak üzere sadece deneme amaçlı açılmış çinden almış olduğum elimde 2 adet honor 10 var. almak isteyene satabilirim.
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Esteban C 10 ay
Bu giriş fiyatı 2 ay a düşer zaten. Piyasa 5000-6000 TL lerde gezerken bu fiyat normal bence.


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sevmeksucmu 10 ay
Telefonu kullanan var mı acaba çift dokunuş bunda bulamadım 9 lite de ve 7x de var dı.
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chameleon41 10 ay
Bu videoda samsung a8+ ile kamera karşılaştırması var. 3.20'de ses kalitesine bakılırsa biraz gürültülü. youtube.com/...
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agent1453 10 ay chameleon41
4:00 dk'da İphone X'ten honor 10'a geçiyor vidyoda fark ettim,sizin attığınız vidyoda aynı anda pek anlaşılamıyor,masaüstü bozuldu,notebooktan yazıyorum.
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agent1453 10 ay
Honor 10 ve İphone X incelemesi izledim,Honor 10 vidyo ses kaitesi iyi değil malesef.
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chameleon41 10 ay agent1453
İnceleme linkini paylaşabilir misiniz? Ben de merak ettim ses kalitesini.
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Berkay63300 9 ay agent1453
3000 e honor alıp yanına altın kaplama ultralüx bir bluetooth hoparlör yaptırıp keyifle kullanabilirsiniz ses için. (2.000 tl fark var fiyat olarak) alacağınız tüm telefonları iphone x ile mi kıyaslıyorsunuz?
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Ray Kurzweil 10 ay
Geçen senenin işlemcisine ve kamerasında OIS olmayan telefonuna 3000 TL para vermek?
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chameleon41 10 ay
P20'nin satışları etkilenmesin diye fiyatını yüksek tuttular bence.
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