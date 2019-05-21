Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei: Honor 20 serisi güvenlik güncellemelerini alacak

Bugün tanıtılacak olan kamerasıyla iddialı Honor 20 ve Honor 20 Pro akıllı telefon modelleri güvenlik güncellemelerini sıkıntısız bir şekilde alacak. Müjdeyi bizzat Huawei verdi.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
3,2b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Başkan Trump’ın kısıtlama genelgesi sonrasında büyük ortağı Google tarafından oyun dışında bırakılan Huawei haliyle önemli soru işaretleriyle karşı karşıya kaldı. Özellikle yeni ve iddialı akıllı telefon modellerinin Google desteği alıp almayacağı bilinmiyor. Haliyle tüketici de Huawei telefonlara şüphe ile bakacak. Bununla birlikte yarın için de bir istisna var.

Sorunsuz güncelleme

Normalde yeni Huawei telefonlarının belli başlı Google uygulamalarından ve Google güncellemelerinden uzak tutulacağı açıklanmıştı. Sadece mevcut Huawei telefonları eskisi gibi güncelleme desteği alabilecek.

Ayrıca Bkz. "ABD’de izne tabi olan Huawei için bir istisna - Güncellendi"

Bununla birlikte yeni kavramı aslında biraz farklı çünkü piyasaya yeni çıkacak değil Google ile herhangi bir anlaşma kapsamında olmayan yeni telefonları anlamak gerek. Bu bakımdan bugün tanıtılacak Honor 20 serisi anlaşma kapsamında.

Huawei bir açıklama yaparak Honor 20 serisinin güvenlik güncellemelerini zamanında alacağını açıkladı. Yani büyük ihtimal tüm Google uygulamaları da kutu içerisinde hazır olarak gelecek. Bu sayede iddialı serinin tüketici ilgisini kaybetmeyeceği tahmin ediliyor.

Honor 20 Pro özellikleri

6.5 inçlik OLED ekrana sahip olan Honor 20 Pro modelinde sol üst delikli çentik tasarımı dikkat çekiyor. Aslında çekmiyor diyebiliriz zira firma farklı duvar kağıtları kullanarak deliği gözlerden saklamayı başarmış.

Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilirken SIM kart tepsisi de yan kısma kaydırılmış. Arka kısımda 40MP çözünürlüğünde Sony IMX600 ana sensör yer alıyor. Yanında derinlik kamerası, periskopik telefoto kamera ve 3D ToF derinlik sensörü bulunuyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

Kirin 980 ile güncel amiral gemilerine kafa tutan modelde 8GB RAM desteği bulunacak. Bununla birlikte batarya kapasitesi ve hızlı şarj desteği konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Honor 20 özellikleri

Honor 20 modeli biraz daha küçük yapıya sahip olacak. 6.26 inçlik OLED ekranda yine delikli çentik tasarımı mevcut. Parmak izi okuyucu ise arka kısma alınmış. Kirin 980 yonga seti yanında 6GB RAM seçeneği sunulmuş. 3650mAh kapasiteli batarya 22W hızlı şarj ile destekleniyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Huawei-Honor-20-security-updates-promised_id116174 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Askaparta 3 hf.
Pahalıya güncelleme.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Escapetolife 3 hf.
Herkesin belirttiği gibi güvenlik güncellemesinden ziyade, yeni sürüm androide geçilebilecek mi ? Bu konuda bir belirsizlik var. Huewai "android q" alacak telefonların listesini onayladı haberi var yabancı sitelerde, bu yüzden listedeki modelleri iacabında herkes geri iade etmeye kalkar android q çıkınca söz verileni yerine getiremedi diye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lomax. 3 hf.
Haber başlığında "müjde", haber içeriğinde "sorunsuz güncelleme".
Model bugün tanıtılıyor ve açıklamanın anlamı, bu telefon kutudan çıktığı Android sürümünde kalacak...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homeedition88 3 hf.
Özetle güvenlik güncellemesi alacak fakat android'in yeni güncellemelerini alamayacak. Örnegin Android 10 gibi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apo424 3 hf.
Sürüm güncellemesi olmadan ÇÖP
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Froncois 3 hf. apo424
surum guncellemesi alacak ki?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 hf.
Eh, Honor farklı bir firma sonuçta.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zimmerit 3 hf. V4LKyR
Neresi farklı Allah aşkına alt yapı aynı arçelik,beko,altus gibi düşün hepsi aynı yerden çıkıyor sadece özellikleri farklı ancak aynı merkeze bağlılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Honor 20 Pro tanıtıldı, standartlar yeniden belirlendi 3 hf. Google Takvim karanlık mod özelliği ile güncellendi 3 hf. AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı belli oldu 3 hf. ABD’den Çin malı drone uyarısı 3 hf. Profesyonel Nakliyat Hizmetleri 3 hf. OnePlus 7 Pro’nun Çin’deki ilk stokları tükendi 3 hf. General Motors'un yeni araç mimarisi saatte 4.5 terabayt veri akışıyla başa çıkabiliyor 3 hf. Yeni yasa öncesi, ABD Çevre Koruma Kurumu’ndan hava kirliliği tespit yöntemine ayar 3 hf. Tiktok'un yapımcısından yeni bir sohbet uygulaması: Flipchat 3 hf. Mac için Chromium tabanlı Microsoft Edge test sürümü sunuldu 3 hf. Sony PlayStation 5’ten yükleme süreleri ve oyun içi performans karşılaştırmaları ortaya çıktı 3 hf. Gmail, gönderdiği bir bildirimle kullanıcıları korkuttu 3 hf. Efsanevi Formula 1 pilotu Niki Lauda hayatını kaybetti 3 hf. Game of Thrones'un final bölümü, ABD ile ticaret savaşında olan Çin'de gösterilmedi 3 hf. Huawei, piyasadaki telefonlarına güvenlik güncellemesi ve servis desteği sunmaya devam edecek 3 hf. Google Pixel 3a telefonlarda, kendiliğinden kapanma sorunu yaşanmaya başladı 3 hf. Yonga pazarında lider yeniden Intel 3 hf. Epic Store'dan ardı ardına oyun alırsanız, hesabınız kilitlenebilir 3 hf. Sony daha uygun fiyatlı kablosuz kulaklığını duyurdu 3 hf. BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası! 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Huawei: Honor 20 serisi güvenlik güncellemelerini alacak Sonraki ABD’de izne tabi olan Huawei için bir istisna - Güncellendi 3 hf. John Wick 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı 3 hf. TurkNet'te internet kesintisi 3 hf. ADATA XPG yeni bellek hız aşırtma rekorunun sahibi oldu 3 hf. PlayStation oyunları film ve dizi oluyor 3 hf. NASA, Ultima Thule hakkında yeni bilgiler paylaştı 3 hf. Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama 3 hf. ZOTAC yeni mini iş istasyonlarını duyurdu 3 hf. Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu 3 hf. Yara enfeksiyonu tedavisinde elektrik kullanılabilecek 3 hf. AMD işlemciler son açıklardan etkilenmedi 3 hf. Kampçılara özel elektrikli pickup: Rivian R1T Camper 3 hf. Intel ve Qualcomm da Huawei’ye yonga satışını durduruyor 3 hf. Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın ilk 3 uzay gücünden biri olabilirdi 3 hf. TeamViewer, 2016 yılında hacklendiğini itiraf etti 3 hf. Google'ın sanal gerçeklik platformu Jump VR kapanıyor 3 hf. 2019 Skoda Superb'in Scout versiyonu yeni teaser ile onaylandı 3 hf. Şekerli içecekler erken ölüm açısından risk faktörleri arasında 3 hf. Güney Kore, devlet bilgisayarlarında Linux kullanacak 3 hf. Minecraft dünya çapında 176 milyon kopya sattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim