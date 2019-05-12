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HTC Exodus 1s resmen doğrulandı

HTC’nin beklentileri aşan Exodus blok zinciri tabanlı akıllı telefonu bu yıl da devam edecek. Firma orta seviyeye hitap eden Exodus 1s akıllı telefon modelini hazırlıyor.
1 ay (Son Güncelleme: 1 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC’nin bu yıl akıllı telefon pazarında nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyordu. Önümüzdeki aylarda en az bir amiral gemisi telefon beklenirken firmanın blok zinciri tarafına daha fazla yatırım yapacağı anlaşılıyor.

HTC Exodus 1 özellikleri

HTC Merkeziyetçi Olmayan Strateji bölümü başkanı Phil Chen yaz aylarında Exodus 1s adında yeni bir akıllı telefon piyasaya süreceklerini açıkladı. Telefon biraz daha orta seviyeyi hedefleyecek ve 250$-300$ bandında olacak.

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HTC Exodus 1s için en kayda değer gelişme tam bir Bitcoin nodu barındıracak olması. Bunun anlamı tüm blok zinciri geçmişinin telefondan görülebilecek olması. Normalde 200GB boyuta sahip olan geçmişin özel bir teknikle 10GB seviyesinde tutulacağı ifade ediliyor. Ayrıca kullanıcılar Bitcoin transferlerini cüzdanlarını kullanmak yerine doğrudan ağa gönderebilecekler.

Yine telefonda güvenli bir para saklama alanı sunan Zion ara yüzü yer alıyor. Bitcoin, Litecoin, ERC-20 ve ERC-721 tabanlı pek çok kripto para Zion içerisinde saklanabiliyor. Ayrıca buradan para transferi de yapabiliyorsunuz. Diğer taraftan özel donanımlar gerektirdiği için telefondan madencilik yapmak mümkün değil.

HTC Exodus beklentilerin üzerinde satış rakamlarına imza attı ve tüketicilerin blok zinciri teknolojilerini ceplerinde taşımak istedikleri anlaşılıyor. HTC bu bakımdan önümüzdeki yıllarda daha fazla Exodus telefonu piyasaya sürecek.

 

https://www.phonearena.com/news/HTC-Exodus-1s-is-announced_id115956 Yorum Yaz
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Mr. Jingles 1 ay en beğenilen
Fiyata bakılırsa orta seviye bir ürün olacağı kesin gibi. Umarım şu Exodus ürün gamı ile istedikleri yerlere ulaşabilirler.
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intel7mix 4 hf.
F/P ürünleri yapmazlarsa batacaklar halen anlamadılar...
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Mr. Jingles 1 ay en beğenilen
Fiyata bakılırsa orta seviye bir ürün olacağı kesin gibi. Umarım şu Exodus ürün gamı ile istedikleri yerlere ulaşabilirler.
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dragons4 1 ay
HTC ismini nerede ise unutuyorduk.
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