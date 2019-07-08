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Honor 8X, 15 milyon satış adedini geride bıraktı

Honor 8X’in 15 milyon satışı geride bıraktığı açıklandı. 23 Temmuz tarihinde Honor 9X ile güncellenmeye hazırlanan eski model, ülkemizde de popüler telefonlardan biri.
9 sa. (Son Güncelleme: 9 sa.)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Honor 8X, 15 milyon satış adedini geride bıraktı
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Huawei’nin alt markası Honor, popüler birçok seriye ev sahipliği yapmaya başladı. Bunlardan biri de orta sınıfta yer alan Honor 8X modeli. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında tanıtılan Honor 8X için önemli bir bilgi paylaşıldı. Cihaz bugüne kadar 15 milyon adet satmayı başardı.

Ülkemiz pazarında da mevcut

Ülkemizde de faaliyetlerine devam eden Honor firması, 8X modelini de Türkiye raflarına yerleştirdi. Hatta çeşitli marketlerde kampanyalarla satılan Honor 8X, haliyle ülkemizde de büyük kitlelere ulaşan, popüler modellerden biri haline geldi. Tabii ki bunun altındaki temel sebep fiyatına kıyasla kullanıcıları üzmeyecek donanıma sahip olması.

Honor 8X, 6.5 inç boyutunda Full HD+ ekran ile geliyor. Yonga seti tarafında Huawei’den alışık olduğumuz Kirin 710 mevcut. Tercihinize göre 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolamaya ek olarak microSD hafıza kartı desteği de mevcut. Cihazın diğer özellikleri 20 MP + 2 MP arka, 16 MP ön kamera, 3750 mAh batarya, GPU Turbo şeklinde sıralanabilir.

Ayrıca Bkz. "HTC U11+ için Android 9 Pie güncellemesi dağıtılmaya başlandı"

Android 9 Pie sürümüne güncellenmeye başlayan model, 23 Temmuz tarihinde Honor 9X’in gelmesiyle geri plana düşmeye başlayacaktır. Başta Kirin 810 yonga seti olmak üzere, Honor 9X’in birçok yenilikle tanıtılması bekleniyor.


https://www.gizmochina.com/2019/07/08/honor-claims-it-shipped-over-15-million-units-of-the-honor-8x-series/ Yorum Yaz
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