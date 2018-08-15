Honor 8X fotoğrafları V çentiğe sahip ekranı doğruladı

Huawei yeni telefonlarında çentikli ekran kullanmaya devam ediyor. Çentikli modelleri ile iyi bir ivme yakalayan Huawei, bu ivmeyi devam ettirmek adına Honor 8X modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çin'in sertifika kurumu TENAA'da Honor 8X modeli görüntülendi.

Fotoğraflara göre Honor 8X V şeklinde çentik ekrana sahip olacak

Görüntüler ile birlikte Honor 8X'in V şeklinde küçük bir çentiğe sahip ekrana sahip olduğu ortaya çıktı. Huawei, telefonun arka tasarımında parlak siyah bir tasarıma yer vermiş. Fotoğraflarda Honor 8X'in arka tarafında çift kamera yer alıyor fakat cihazın kamera detayları bilinmiyor.

Huawei Honor 8X'in teknik özellikleri hakkında ise henüz bir bilgi mevcut değil ancak telefonda Snapdragon 636 veya Snapdragon 660 yonga seti kullanılması bekleniyor. Huawei'nin Snapdragon yerine Kirin yonga setine yer vermesi ise şaşırtıcı olmayacaktır.

https://www.gsmarena.com/huawei_honor_8x_photos_show_a_small_vshaped_notch-news-32771.php