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Honor 8X fotoğrafları V çentiğe sahip ekranı doğruladı

Huawei Honor 8X görselleri TENAA'da görüntülendi. Fotoğraflara göre Honor 8X V çentikli bir ekran ile geliyor. Huawei'nin yeni telefonu hakkında detaylar haberimizde.
9 ay
3,3b
1
12
Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Huawei yeni telefonlarında çentikli ekran kullanmaya devam ediyor. Çentikli modelleri ile iyi bir ivme yakalayan Huawei, bu ivmeyi devam ettirmek adına Honor 8X modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çin'in sertifika kurumu TENAA'da Honor 8X modeli görüntülendi.

Fotoğraflara göre Honor 8X V şeklinde çentik ekrana sahip olacak

 Görüntüler ile birlikte Honor 8X'in V şeklinde küçük bir çentiğe sahip ekrana sahip olduğu ortaya çıktı. Huawei, telefonun arka tasarımında parlak siyah bir tasarıma yer vermiş. Fotoğraflarda Honor 8X'in arka tarafında çift kamera yer alıyor fakat cihazın kamera detayları bilinmiyor.
Huawei Honor 8X'in teknik özellikleri hakkında ise henüz bir bilgi mevcut değil ancak telefonda Snapdragon 636  veya Snapdragon 660 yonga seti kullanılması bekleniyor. Huawei'nin Snapdragon yerine Kirin yonga setine yer vermesi ise şaşırtıcı olmayacaktır. 

https://www.gsmarena.com/huawei_honor_8x_photos_show_a_small_vshaped_notch-news-32771.php Yorum Yaz
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10ff 9 ay BèRuTTì
Halkın kendi kendini yönetmesi.
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BèRuTTì 9 ay
Bu çentik denilen şey nedir?
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10ff 9 ay BèRuTTì
Halkın kendi kendini yönetmesi.
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Guest-CBD9CC12F 9 ay BèRuTTì
Bu ince çerçeveli/çerçevesiz telefonlarda ortaya konan ön kamera flaş sensör vs araçları yerleştirmek için oluşturulan çıkıntı alana deniyor. Kenarları ekran ama ortada ekran olmayan bölüm var üstte onun gibi örn: iphone x huawei p20 serisi asus zenfone 5(2018) gibi... (inşallah anlatabildim
)
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Umutcan 9 ay BèRuTTì
Tüm firmaların cihazlarını iPhone X'e benzetmek için çabalayıp durduğu gereksiz bir akım. Çentiksiz pekala üretilebiliyor.
Apple umarım sonraki cihazında o iğrenç çentiği kaldırır da Çinliler de şu çentik merakından vazgeçer.
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alp0007 9 ay
Tam altına benzer bir tuş koysa benim yıllar önce tasarladığım telefona benzerdi.
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Abdülhak Hamit Tarhan 9 ay alp0007
Hocam, çok geç olmadan patentini al

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Guest-CBD9CC12F 9 ay alp0007
Çok güzel bir tasarım olur o aslında uyumlu bir kombin ama honor huawei falan cesaret etmez bildiği gibi yapar. Benim favorim meizu 15 plus onun gibi
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