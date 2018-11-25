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Honor 8X için Android Pie güncellemesi yayınlanmaya başlıyor

Honor 8X'in Android Pie güncellemesinin beta süreci önümüzdeki hafta Çin'de başlıyor. Çok büyük olasılıkla Aralık ayında tüm Honor 8X kullanıcıları Android Pie güncellemesine kavuşmuş olacaklar.
5 ay
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1
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Honor 8X için Android Pie güncellemesi yayınlanmaya başlıyor
 
Mobil teknoloji sektörünün lider üreticilerinden Huawei'in alt markası olan Honor, geçtiğimiz aylarda yüksek fiyat/performans oranı vaat eden, orta segment cihazı Honor 8X'i piyasaya sürmüştü. Ülkemizde de satışa sunulmuş ve oldukça fazla rağbet görmüş olan cihazın kullanıcıları için güzel bir haberimiz var.
Honor 8X'in Android Pie ve EMUI 9.0 güncellemelerinin beta süreci, gelecek hafta Çin'de başlayacak. Yalnızca Çin'deki kullanıcılar için yayınlanacak olan beta sürecinden sonra güncellemelerin kararlı sürümleri tüm Honor 8X kullanıcıları ile buluşmuş olacak.
Beta sürecinin ne zaman sona ereceğini ve güncellemenin global çapta ne zaman yayınlanacağını şu an için kestirmek zor. Ancak bir kaza bela olmadığı takdirde çok büyük olasılıkla bu yıl bitmeden tüm kullanıcılar Android Pie ve EMUI 9.0 güncellemesi almış olacaklar.
Öte yandan Honor tarafından yapılan güncelleme duyurusu serinin daha geniş ekranlı üyesi Honor 8X Max'ı kapsamıyor. Bu bakımdan cihazın Honor 8X ile birlikte güncelleme alıp almayacağı bir miktar kafa karıştırıcı bir konu. Ancak Honor 8 Max için de aynı zaman diliminde güncelleme yayınlanacağını düşünüyoruz.


https://www.mysmartprice.com/gear/honor-8x-android-9-pie-emui-9-0-beta-os-update-roll-begin-week-china/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kayrabey 5 ay
bu cihazın neresi rağbet gördü acaba?
Satışa çıktı yanına kulaklık verdiler, ilk 200 kişiye dendi olmadı...
Baktılar tık yok kulaklık sayısını ilk 400 kişiye çıkardılar yine yemedi...
Bu sefer sayı sınırı kalktı ama hayvan terli gene yemedi :)
Elimizde mi patlayacak yoksa korkusu ile şimdi birde yanına 100 lira hediye çeki verdiler...
Satışı iyi olan mala bu kadar beleş yan ürün verilmez... Açıklasınlar bakalım kaç yüz bin milyon telefon satmışlar :)))
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