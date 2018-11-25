Honor 8X için Android Pie güncellemesi yayınlanmaya başlıyor

Mobil teknoloji sektörünün lider üreticilerinden Huawei'in alt markası olan Honor, geçtiğimiz aylarda yüksek fiyat/performans oranı vaat eden, orta segment cihazı Honor 8X'i piyasaya sürmüştü. Ülkemizde de satışa sunulmuş ve oldukça fazla rağbet görmüş olan cihazın kullanıcıları için güzel bir haberimiz var.

Honor 8X'in Android Pie ve EMUI 9.0 güncellemelerinin beta süreci, gelecek hafta Çin'de başlayacak. Yalnızca Çin'deki kullanıcılar için yayınlanacak olan beta sürecinden sonra güncellemelerin kararlı sürümleri tüm Honor 8X kullanıcıları ile buluşmuş olacak.

Beta sürecinin ne zaman sona ereceğini ve güncellemenin global çapta ne zaman yayınlanacağını şu an için kestirmek zor. Ancak bir kaza bela olmadığı takdirde çok büyük olasılıkla bu yıl bitmeden tüm kullanıcılar Android Pie ve EMUI 9.0 güncellemesi almış olacaklar.

https://www.mysmartprice.com/gear/honor-8x-android-9-pie-emui-9-0-beta-os-update-roll-begin-week-china/

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Öte yandantarafından yapılan güncelleme duyurusu serinin daha geniş ekranlı üyesi'ı kapsamıyor. Bu bakımdan cihazınile birlikte güncelleme alıp almayacağı bir miktar kafa karıştırıcı bir konu. Ancakiçin de aynı zaman diliminde güncelleme yayınlanacağını düşünüyoruz.