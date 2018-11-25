Samsung'un katlanabilir cihazının fiyatı 2500 dolara kadar çıkabilir

Katlanabilir ekranlı cihazlar son günlerde gündemi bir hayli meşgul eden yeni bir akıllı telefon trendi. İlk örneği geçtiğimiz ay Çinli akıllı telefon üreticisi Rouyu tarafından tanıtılan katlanabilir telefonlar için Samsung, Huawei ve LG gibi teknoloji devlerinin de çalışmaları sürüyor.

Samsung'un katlanabilir ekran teknolojisi üzerinde çalıştığını çok uzun zamandır biliyorduk ve şirket kısa zaman önce Galaxy Flex olarak piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir cihazının prototipini gün yüzüne çıkarmıştı. Sergilenen prototip cihazın açık şekildeyken 7.3 inçlik bir tablet, katlandığında ise 4.6 inçlik bir akıllı telefon olarak kullanılabildiğini gözler önüne seriyordu.

Cihazın fiyatı konusunda oldukça fazla iddia ve söylenti mevcuttu ancak bu seferki gerçekten güvenilir bir kaynaktan. Yeni sızıntıya göre cihaz 1925 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olacak ve 2565 dolara kadar çıkacak. Bu iki meblağ 640 dolarlık dev farka neyin sebep olduğunu bilmiyoruz ancak çok büyük ihtimalle fiyatı arttıran etmen depolama kapasitesi seçenekleridir.

Öte yandan cihazın varyantlarının 1700 dolar ile 2000 dolar arasında fiyat etiketlerine sahip olacaklarına dair iddialar da mevcuttu. Bu rakamlar yukarıdakiler ile kıyaslandığında biraz daha ılımlı gözükseler de Galaxy Flex her halükarda fiyatı ile dudak uçuklatacak.

https://www.gsmarena.com/samsungs_foldable_phone_could_end_up_costing_over_2500-news-34385.php

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Cihazın çok büyük olasılıkla gelecek sene Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yani bu iddialardan hangisinin doğru olup olmadığın öğrenmek için Mart ayına kadar beklememiz gerek.