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Samsung'un katlanabilir cihazının fiyatı 2500 dolara kadar çıkabilir

Samsung'un katlanabilir cihazı Galaxy Flex'e dair çok ilginç iddialar var. İddialar göre cihaz 1925 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olacak 2565 dolara kadar çıkacak.
5 ay
5,6b
1
16
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Katlanabilir ekranlı cihazlar son günlerde gündemi bir hayli meşgul eden yeni bir akıllı telefon trendi. İlk örneği geçtiğimiz ay Çinli akıllı telefon üreticisi Rouyu tarafından tanıtılan katlanabilir telefonlar için Samsung, Huawei ve LG gibi teknoloji devlerinin de çalışmaları sürüyor.
Samsung'un katlanabilir ekran teknolojisi üzerinde çalıştığını çok uzun zamandır biliyorduk ve şirket kısa zaman önce Galaxy Flex olarak piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir cihazının prototipini gün yüzüne çıkarmıştı. Sergilenen prototip cihazın açık şekildeyken 7.3 inçlik bir tablet, katlandığında ise 4.6 inçlik bir akıllı telefon olarak kullanılabildiğini gözler önüne seriyordu.
Cihazın fiyatı konusunda oldukça fazla iddia ve söylenti mevcuttu ancak bu seferki gerçekten güvenilir bir kaynaktan. Yeni sızıntıya göre cihaz 1925 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olacak ve 2565 dolara kadar çıkacak. Bu iki meblağ 640 dolarlık dev farka neyin sebep olduğunu bilmiyoruz ancak çok büyük ihtimalle fiyatı arttıran etmen depolama kapasitesi seçenekleridir.
Öte yandan cihazın varyantlarının 1700 dolar ile 2000 dolar arasında fiyat etiketlerine sahip olacaklarına dair iddialar da mevcuttu. Bu rakamlar yukarıdakiler ile kıyaslandığında biraz daha ılımlı gözükseler de Galaxy Flex her halükarda fiyatı ile dudak uçuklatacak.
Cihazın çok büyük olasılıkla gelecek sene Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yani bu iddialardan hangisinin doğru olup olmadığın öğrenmek için Mart ayına kadar beklememiz gerek.
https://www.gsmarena.com/samsungs_foldable_phone_could_end_up_costing_over_2500-news-34385.php Yorum Yaz
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thinkwithbrain 5 ay en beğenilen
Kendine sorun arayan çözüm.
-LP
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sistemli adam 5 ay
Tüketiciyi katlayarak şey yapacağız diyorlar.
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tugares 5 ay
Cihaz katlanabilir ama fiyatı katlanılamaz.
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deoks 5 ay
Bu bildiğin konsept araba gibi birşey olacak yani.
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Tommy Shelby 5 ay
2.5 k dolar
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Saint Ralph 5 ay
Gelsin bakalım alırız.
Maksat çevrede ilk kullanan olmak.
Parayı mezaramı götüreğiz.
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olağan_şüpheli 5 ay
katlanabilir cihaz derken fiyatını kastediyor herhalde
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expressimo 5 ay
Malum yere artık Samsungcuğum o paraya öküz alırız.
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sendemail 5 ay
Merak konusu şöyle;
Sony,apple,samsung,lg,xiaomi ,huawei vs.r hatta nokia,ericsson ...
Satılmayan telefon ,elektronik eşya ne oluyor bilen var mı arkadaşlar?
Kutusu açılmamış,raflarda kala kalmış onlarca cihazı ne yapıyorlar ?
alt pazarlara mı pazarlıyorlar ?
fabrikaya geri gönderip parçalayıp değerlendiriyorlar mı?
Süreci bilen bir arkadaş vaar mı ?
Mesela satılmayan iphoneları söküp apple tv yapıyorlarmış....
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esmerbuyucu 5 ay sendemail
iPhone ve Apple TV'nin tedariği ayrı. Belli bir miktarda A10 işlemci ürettirildiyse iPhone 7 talebinden arta kalanı Apple TV'ye ayırır.
Mesela iPhone X ekranını söküp XS'e koymaz, bütün parçalar yeni tedarik edilir. Zaten piyasa analizi yapıp arz-talep dengesini oluşturuyorlar. Elde mal kalması genelde ürün yelpazesi geniş, satış aralığı saptanamamış veya ekstrem durumlarda gerçekleşir. Ha ne olur geri dönüştürülmüş alüminyumdan Mac üretilir falan yani hammadde odaklı.
Diğer markaları tam bilmem. Note 7 FE örnegi var mesela. Refurbished, geri dönüşüm falan çok ayrı şeyler.
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Holy-Ghost 5 ay
Artık katlayıp napılacağı da belli oldu.
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El Fuego 5 ay
Menemen de yapabiliyor mu?
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