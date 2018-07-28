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Honor Note 10, 5.000 mAh kapasiteli devasa bir pille gelebilir

Yayınlanan yeni bir teaser görsel birkaç gün sonra resmiyet kazanacak Honor Note 10'un 5.000 mAh'lik bir pille gelebileceğini gösteriyor. JD.com'da listelenen telefonun tasarımı da ortaya çıktı.
9 ay
1,7b
1
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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31 Temmuz'da tanıtılması beklenen Honor Note 10, 5.000 mAh'lik devasa bir pile sahip olabilir. TENAA listesi akıllı telefonun benzer kapasitede bir pille geleceğini öne sürmüştü. Şimdi ortaya çıkan yeni görsel ise daha da büyük bir pile işaret ediyor. Merak uyandıran teaser'da cihazın teknik özellikleriyle ilgili başka hiçbir bilgi yok.
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Yayınlanan görselde büyük bir buz küpü ile birlikte "cool" kelimesi de yer alıyor. Bu muhtemelen oyun oynarken GPU maksimum güçte çalıştığında cihazı soğuk tutacak GPU Turbo teknolojisiyle alakalı bir ipucu olabilir. Ayrıca akıllı telefonun iç sıcaklığını etkin bir şekilde soğutmak için gelişmiş bir ısı dağıtma özelliğine sahip olabileceğini de düşündürüyor. Tüm bunlar Honor Note 10'un etkileyici bir oyun deneyimi sunmak için tasarlanmış olabileceğini akla getiriyor.

Honor Note 10'un tasarımı da ortaya çıktı

Cihazın 8 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı ile olabilecek en yüksek yapılandırma seçeneğine sahip bir modeli olacak. Bununla birlikte Full HD+ (2280x1080 piksel) çözünürlükte 6.9 inç Süper AMOLED ekranla geleceğini belirtelim. Kirin 970 ile güçlendirilecek telefonun 6 GB ve 8 GB RAM ile donatılmış varyantları olacak. Ayrıca 16MP + 24MP çift arka kamera ve 16 MP ön kameraya sahip olacağı da söyleniyor.
Bu arada Honor Note 10 zaten JD.com'da listelenmiş durumda. Böylelikle akıllı telefonun ön tasarımı da açığa çıktı. Daha önceki sızıntılarda gördüğümüz gibi cihazın oldukça ince üst ve alt çerçeveleri var. Ayrıca çentiksiz uzun bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz.
Akıllı telefonun fiyatı 9.998 yuan (1.470 dolar) olarak listelendi ancak muhtemelen bu yer tutsun diye öylesine yazılmış bir rakam. Gerçek fiyat 31 Temmuz'da açıklanacak. Honor Note 10'un resmen tanıtılmasına sadece birkaç gün kaldı. Akıllı telefon hakkındaki tüm detayları öğrenebilmek için çok uzun süre beklememiz gerekmeyecek.

https://www.weibo.com/3206603957/GrPHUfS5i?from=page_1006063206603957_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1532687786452 Yorum Yaz
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