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Honor Note 10 tüm detaylarıyla karşınızda

Honor'un phablet modeli Note 10, Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'da listelendi ve tüm özellikleri açığa çıktı. İşte üst seviye donanımların kendine yer bulduğu Honor Note 10 özellikleri:
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
4,6b
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6
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Huawei çatısı altında faaliyet gösteren Honor'un yaklaşan amiral gemisi Note 10, Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'da listelendi ve neredeyse tüm teknik özellikleri açığa çıktı. 

Honor Note 10 özellikleri 

"RVL-AL09" model numarasıyla TENAA kayıtlarında beliren Honor Note 10, 6.95 inç boyutunda 2220 x 1080p (FHD+) çözünürlüğe sahip AMOLED ekranla geliyor. Ayrıca 177 x 85 x 7.65 mm boyutlarında ve 230 gram ağırlığındaki Honor Note 10'un şimdiye kadar sızan görsellere dayanarak, çentiksiz ekran tasarımıyla bizleri karşılayacağını söyleyebiliriz.
Kirin 970 çipseti tarafından güçlendirilen Honor Note 10'un bellek tarafında ise depolama kapasitesine göre değişkenlik gösteren 6 veya 8 GB'lık RAM seçeneği sunulacak. MicroSD kart desteğine sahip 64/128/512 GB depolama varyantları olacağı söylenen Honor Note 10, 4900 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek. 
16+24 MP çözünürlüğündeki çift arka kamera paketine ev sahipliği yapacak olan telefonun ön yüzünde ise 13 MP çözünürlüklü bir sensör yer alacak.  
Android 8.1 Oreo işletim sistemi yüklü şekilde kutudan çıkacak olan Honor Note 10, en güncel EMUI kullanıcı arabirimine ev sahipliği yapacak. Gelişmiş oyun deneyimi için özel bir sıvı soğutma çözümü kullanacağı iddia edilen Honor'un, Note 10 isimli modelinde GPU Turbo teknolojisine yer vereceğini de söyleyebiliriz.

https://www.gsmarena.com/huawei_honor_note_10_full_specs_outed_by_tenaa-news-32362.php Yorum Yaz
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Guest-FAA9DFD80 10 ay
Note lar zaten büyük oluyor. Milletin marka takıntısı biterse Honor Note gibi telefonlarda fiyatı uygun olduğunda tercih edilir bence.

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babapars 10 ay
7 inc telefon mu olur ya
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MonitörKertenkelesi 10 ay
Hala ve inatla aynalı malzemeli sırt yapmalarının manası ne acaba? Piyano siyahı veya ayna sırttan kimse mutlu değil.
Anında kirlenen ve sürekli parmak izi bırakan bu telefonları en çok kim tercih ediyor acaba?
Çok kriminal korkularım yok ama bir telefonda da bütün elimin izini görmek ve bunun için sürekli seri katil gibi temizlik yapmak bayağı bir mesai işi.
Kılıfları da amca oğulları üretiyor ise belki bir ticari planları vardır böyle malzeme üretmelerinin.
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olağan_şüpheli 10 ay
ters çevirip çay tepsisi olarak da kullanabiliriz
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kucukyenici 10 ay
Bu kadar çok iddia ve tahmine dayanarak haber çıkartmak...
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Kerim5100 10 ay
6.95 inç ekran ve 4900mAh pil...
Pki :/
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