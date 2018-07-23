Honor Note 10 tüm detaylarıyla karşınızda

Huawei çatısı altında faaliyet gösteren Honor'un yaklaşan amiral gemisi Note 10, Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'da listelendi ve neredeyse tüm teknik özellikleri açığa çıktı.

Honor Note 10 özellikleri

"RVL-AL09" model numarasıyla TENAA kayıtlarında beliren Honor Note 10, 6.95 inç boyutunda 2220 x 1080p (FHD+) çözünürlüğe sahip AMOLED ekranla geliyor. Ayrıca 177 x 85 x 7.65 mm boyutlarında ve 230 gram ağırlığındaki Honor Note 10'un şimdiye kadar sızan görsellere dayanarak, çentiksiz ekran tasarımıyla bizleri karşılayacağını söyleyebiliriz.

Kirin 970 çipseti tarafından güçlendirilen Honor Note 10'un bellek tarafında ise depolama kapasitesine göre değişkenlik gösteren 6 veya 8 GB'lık RAM seçeneği sunulacak. MicroSD kart desteğine sahip 64/128/512 GB depolama varyantları olacağı söylenen Honor Note 10, 4900 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek.

16+24 MP çözünürlüğündeki çift arka kamera paketine ev sahipliği yapacak olan telefonun ön yüzünde ise 13 MP çözünürlüklü bir sensör yer alacak.

Android 8.1 Oreo işletim sistemi yüklü şekilde kutudan çıkacak olan Honor Note 10, en güncel EMUI kullanıcı arabirimine ev sahipliği yapacak. Gelişmiş oyun deneyimi için özel bir sıvı soğutma çözümü kullanacağı iddia edilen Honor'un, Note 10 isimli modelinde GPU Turbo teknolojisine yer vereceğini de söyleyebiliriz.

https://www.gsmarena.com/huawei_honor_note_10_full_specs_outed_by_tenaa-news-32362.php