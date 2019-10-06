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    Honor V30 ve V30 Pro'nun teknik özelliklerinden bir kısmı ortaya çıktı

    Honor V30 ve daha gelişmiş varyantı Honor V30 Pro'ya dair pek çok detay sızdırıldı. Her iki cihaz da 60 MP çözünürlüklerinde ön kamera sensörleri ile geliyorlar.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Honor V30 ve V30 Pro'nun teknik özelliklerinden bir kısmı ortaya çıktı
    Çinli mobil teknoloji devi Huawei'in bütçe dostu ve fiyat/performans oranı yüksek akıllı telefonlar üreten alt markası Honor, yakın gelecekte yeni amiral gemisi modeli Honor V30'u, nam-ı diğer Vera30'u tanıtmaya hazırlanıyor.
    Cihazla ilgili bugüne kadar bildiklerimiz 5G desteği ile geleceği, gücünü Huawei'in amiral gemisi sınıfı yonga seti Kirin 990'dan alacağı ve tıpkı Galaxy S10+'ınkine benzeyen kapsül şeklinde bir çift ön kamera kurulumuna sahip olacağıydı.
    Bugün ise cihaza ve daha gelişmiş teknik özelliklere sahip olan Pro varyantına dair pek çok detay @RODENT950 isimli Twitter kullanıcısı tarafından sızdırıldı. 

    Honor V30 Teknik Özellikleri

    Honor V30, tıpkı Honor V20 gibi LCD bir ekranla ve ekrana gömülü tek bir ön kamera sensörü ile geliyor. Cihazının ekranının boyutu ve çözünürlüğü ile kameranın konumlandırılış biçimi hakkında şu an için herhangi bir fikrimiz yok.
    Cihaz kendinden önceki modele benzer şekilde 4000mAh'lik bir bataryaya sahip olacak ve 22.5W'lık SuperCharge hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Cihaz, 60 MP'lik bir ana kamera sensörüne ev sahipliği yapan üçlü bir arka kamera kurulumu ile geliyor.
    Son olarak Honor V30 gücünü Huawei Mate 30 ve Huawei Mate 30 Pro’ya güç veren amiral gemisi sınıfı Kirin 990 yonga setinden alıyor.

    Honor V30 Pro Teknik Özellikleri

    Honor V30 Pro'nun sızdırılan teknik özelliklerinden söz edecek olursak ise, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kapsül biçimindeki çift ön kamera kurulumu görseli çok büyük ihtimalle bu varyanta aitti zira cihazın iki adet ön kamera deliğine sahip olacağı ortaya çıkmış durumda ve serinin ana modeli V30 tek bir ön kamera sensörü ile geliyor. Ayrıca cihazda OLED bir panel yer alıyor.
    Cihaz, gücünü Kirin 990 5G yonga setinden alıyor. Cihazda 60 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya ev sahipliği yapan dörtlü bir arka kamera kurulumu yer alıyor.
    Son olarak Honor V30 Pro, Mate 30 serisi gibi 40W'lık SuperCharge teknolojisini destekleyen 4200mAh'lik bir bataryaya sahip olacak. Ancak, 27W'lık değil 15W'lık bir kablosuz şarj desteği ile gelecek.


    https://www.gizmochina.com/2019/10/06/leak-honor-v30-and-honor-v30-pro-to-have-60mp-cameras/ Yorum Yaz
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