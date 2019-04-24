Honor kaybolan telefon prototipini geri getirene 5000 Euro teklif ediyor

Akıllı telefon üreticileri resmi üretime geçmeden önce farklı prototiplerle cihazlarını test ediyorlar. Firma çalışanlarına verilen bu prototiplerin çalındığı veya kaybolduğu haberlerine daha öncesinde birçok kez denk geldik. Görünen o ki Huawei’nin alt markası Honor da benzeri bir sorun yaşıyor.

Almanya’da kayboldu

Honor Almanya resmi Twitter hesabından paylaşılan bir gönderi durumu ortaya çıkardı. Modeli belirtilmeyen bir Honor akıllı telefon prototipinin Almanya’da kaybolduğu belirtiliyor. Cihaz hakkında verilen tek detay etrafında gri koruma kılıfı olduğu. Bulanların de.support@hihonor.com’a ulaşmasını isteyen firma, 5000 Euro para ödülü de vereceğini söyledi.

Honor’ın pazarlama departmanından Moritz Scheidl isimli çalışan Düsseldorf’a ailesini ziyaret etmek için giderken telefon sırt çantasındaymış. Ancak eve geldiğinde telefonu bulamadığını belirtiyor. Yani cihazın çalındığına dair net bir bilgi yok. Çantadan düşmüş olma ihtimali de mevcut.

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Prototip tahmin edebileceğiniz gibi Honor’ın tanıtmayı planladığı modellerden birine ait. Haliyle önemi de artıyor. Hatta büyük ihtimalle Honor’ın Mayıs ayında tanıtacağı yeni Honor 20 serisinden bir cihaz olma ihtimali oldukça yüksek. Bunlar Honor 20 Pro, Honor 20 Lite ve Honor 20 isimli modeller. Kaybolan prototip yanlış ellere geçerse cihazın tüm detaylarını tanıtılmadan önce görebiliriz.

https://www.gizmochina.com/2019/04/24/honor-lost-prototype-reward-5600/