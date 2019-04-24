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Honor kaybolan telefon prototipini geri getirene 5000 Euro teklif ediyor

Honor Almanya’nın resmi Twitter hesabından paylaşılan bir gönderide kaybolan Honor prototipini bulana 5000 Euro ödül verileceği söyleniyor. İlginç olay hakkında detaylar haberimizde.
3 hf.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Honor kaybolan telefon prototipini geri getirene 5000 Euro teklif ediyor
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Akıllı telefon üreticileri resmi üretime geçmeden önce farklı prototiplerle cihazlarını test ediyorlar. Firma çalışanlarına verilen bu prototiplerin çalındığı veya kaybolduğu haberlerine daha öncesinde birçok kez denk geldik. Görünen o ki Huawei’nin alt markası Honor da benzeri bir sorun yaşıyor.

Almanya’da kayboldu

Honor Almanya resmi Twitter hesabından paylaşılan bir gönderi durumu ortaya çıkardı. Modeli belirtilmeyen bir Honor akıllı telefon prototipinin Almanya’da kaybolduğu belirtiliyor. Cihaz hakkında verilen tek detay etrafında gri koruma kılıfı olduğu. Bulanların de.support@hihonor.com’a ulaşmasını isteyen firma, 5000 Euro para ödülü de vereceğini söyledi.

Honor’ın pazarlama departmanından Moritz Scheidl isimli çalışan Düsseldorf’a ailesini ziyaret etmek için giderken telefon sırt çantasındaymış. Ancak eve geldiğinde telefonu bulamadığını belirtiyor. Yani cihazın çalındığına dair net bir bilgi yok. Çantadan düşmüş olma ihtimali de mevcut.

Ayrıca Bkz. "Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım"

Prototip tahmin edebileceğiniz gibi Honor’ın tanıtmayı planladığı modellerden birine ait. Haliyle önemi de artıyor. Hatta büyük ihtimalle Honor’ın Mayıs ayında tanıtacağı yeni Honor 20 serisinden bir cihaz olma ihtimali oldukça yüksek. Bunlar Honor 20 Pro, Honor 20 Lite ve Honor 20 isimli modeller. Kaybolan prototip yanlış ellere geçerse cihazın tüm detaylarını tanıtılmadan önce görebiliriz.


https://www.gizmochina.com/2019/04/24/honor-lost-prototype-reward-5600/ Yorum Yaz
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Rachsuchtig 3 hf. en beğenilen

koyunsayar
Reklam dır çünkü honor dan yeni birsey gelmez Huawei nın kopyaları dan biridir

Ulan zaten Huawei'in alt markası
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cihangir151 3 hf.
Prototipin almanyada ne işi varmış alman standartlarını mı test ediyorlarmış
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kaya0 3 hf.
bu forum üyesi bunlara kanmaz, sazan arıyor adamlar
geçenlerde forumdan birisi çinli bir markanin fiyat tahmini yapmıştı cihaz hediye etmediler, ikiyüzlü bu çinli firmalar hepsi aynı mok
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renega 3 hf.
Reklam, insan kendi prototip telefonunun imei numarasını bilmez mi? Sanki tablet
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Darknesia 3 hf.
"Ben Vahit! Oğlumu bulana veya getirene 100 bin lira veriyorum!"
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Bay Robot 3 hf.
İnanma seni sevecek. Getiren çalan kişi diyerekten...
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Askaparta 3 hf.
Sehven yapıldığı ama öyle olmadığı belli olan bir reklam hareketi daha.
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MS4343 3 hf.
Bu ne biçim ilandır böyle?
Milleti, Sherlock Holmes falan saniyorlar herhalde!
Hiçbir İpucu yok, bir şey belli değil...Ne bulup da, ne getirecekler?
Reklam gibi duruyor.
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abboww 3 hf.
Bir de üZülen surat komazlarmı 😁😁😁😁😁
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fatihsngr77 3 hf. yeni yorumcu
Az para vermiş fazla verseydi ben bulurdum 😅
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artenis 3 hf.
Türkiyede o paraya 2 tane ayfon veriyorlar...
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