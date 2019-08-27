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Honor yeni akıllı telefonunu 4 Eylül'de tanıtacak

Huawei'nin alt markası Honor önümüzdeki ayın başında bir tanıtım etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Şirketin söz konusu lansmanda Honor 20 SE modelini duyuracağı söyleniyor.
42 dk. (Son Güncelleme: 17 dk.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi Honor, 4 Eylül'de bir tanıtım etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Şirketin, Honor 20 serisi kapsamında yeni bir telefon duyuracağı söyleniyor. Gelen bilgilere bakılırsa söz konusu lansmanda Honor 20 SE modeli tanıtılacak.
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Şirketin yayınladığı poster akıllı telefonu Çinli bir ünlünün elinde gösteriyor. Cihaz kısa süre önce TENAA'da tüm özellikleri açığa çıkan Honor YAL-AL50 / TL50 olabilir. Zira TENAA listesi Honor 20'nin daha düşük bir varyantının yolda olduğunu ortaya koymuştu.

Üçlü kamera sistemiyle gelecek

Telefon 6.26 inçlik bir ekrana sahip olacak. Ayrıca 20 W hızlı şarj özellikli 4.000 mAh'lik bir batarya ile gelebilir. Gücünü ise 2.6 GHz hızındaki sekiz çekirdekli işlemcisinden alacak.
Honor 20 SE, 6/8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri ile piyasaya sürülebilir. Ayrıca 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemine sahip olacağı bildiriliyor. Ön tarafında da 32 megapiksellik bir selfie kamerası olacak.


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