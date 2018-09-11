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Honor'un ilk 5G telefonu 2019 yılında gelecek

Huawei'nin alt markası olan Honor önümüzdeki yıl ilk 5G destekli akıllı telefonunu piyasaya sunacak. Honor başkanı George Zhao'nun konu ile ilgili açıklamalarını haberimizde bulabilirsiniz.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Honor'un ilk 5G telefonu 2019 yılında gelecek
Hemen hemen tüm akıllı telefon üreticileri önümüzdeki yıl 5G destekli telefonlarını piysaya sürmeye hazırlanıyorlar. Bunlardan biri de Huawei çatısı altındaki bir marka olan Honor. Şirket başkanı George Zhao konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hedefimiz ilk 5'e girebilmek

George Zhao, Pekin'de düzenlenen Dünya INS Konferansı 2018'de yaptığı konuşmada, Honor'un ilk 5G akıllı telefonunun 2019 yılında piyasaya sürüleceğini açıkladı. Ana şirket olan Huawei'nin de böyle bir çalışma içinde olduğu zaten biliniyordu. Zhao, asıl hedeflerinin ise en iyi beş akıllı telefon markasından biri olmak şeklinde açıklıyor.
Honor'un ilk 5G telefonu 2019 yılında gelecek
Honor'un ilk 5G telefonunun mevcut modellerden birinin güncellenmiş hali mi, yoksa tamamen yeni bir akıllı telefon mu olacağı hakkında bir bilgi paylaşılmış değil. Bu noktada cihazın teknik özellikleri ile ilgili de bir yorum yapılamıyor. Fakat Honor'un uygun fiyatlı cihazlar sunan bir marka olduğu göz önüne alınırsa, 5G telefonun da büyük kitlelere ulaşabilmesi açısından uygun fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/george-zhao-discusses-the-three-levels-of-5g-contributors-at-ins-conference-and-announces-honor-will-release-its-first-5g-device-in-2019-692944781.html Yorum Yaz
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ouzqan 8 ay
Bizim operatörlerin durumu bu kadar kötü iken gelse ne olacak.
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