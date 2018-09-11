Honor'un ilk 5G telefonu 2019 yılında gelecek

Hemen hemen tüm akıllı telefon üreticileri önümüzdeki yıl 5G destekli telefonlarını piysaya sürmeye hazırlanıyorlar. Bunlardan biri de Huawei çatısı altındaki bir marka olan Honor. Şirket başkanı George Zhao konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hedefimiz ilk 5'e girebilmek

George Zhao, Pekin'de düzenlenen Dünya INS Konferansı 2018'de yaptığı konuşmada, Honor'un ilk 5G akıllı telefonunun 2019 yılında piyasaya sürüleceğini açıkladı. Ana şirket olan Huawei'nin de böyle bir çalışma içinde olduğu zaten biliniyordu. Zhao, asıl hedeflerinin ise en iyi beş akıllı telefon markasından biri olmak şeklinde açıklıyor.

http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/george-zhao-discusses-the-three-levels-of-5g-contributors-at-ins-conference-and-announces-honor-will-release-its-first-5g-device-in-2019-692944781.html

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Honor'un ilk 5G telefonununbirinin güncellenmiş hali mi, yoksa tamamenmu olacağı hakkında bir bilgi paylaşılmış değil. Bu noktada cihazınile ilgili de bir yorum yapılamıyor. Fakat Honor'un uygun fiyatlı cihazlar sunan bir marka olduğu göz önüne alınırsa,da büyük kitlelere ulaşabilmesi açısındansahip olması bekleniyor.