Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Horizon Chase bizi 16-bit dönemine götürüyor

1990'lı yılların bilgisayarlarındaki 16-bit piksellik arcade yarışlarını özleyenler için Aquiris Games imzalı Horizon Chase iyi bir alternatif olacak gibi duruyor.
3 yıl
1,4b
1
3
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Horizon Chase bizi 16-bit dönemine götürüyor


Oyunda 32 şehirdeki 73 pistte 16 farklı araba ile yarışıyorsunuz ancak arabanın kontrolü de 90'lı yıllarda kalmış. Yani çok fazla hassas değil. Kontroller ekran üzerindeki gaz ve sağ-sol tuşları ile sağlanıyor. Pistlerde rakip araçları geçmeye çalışırken, pist dışından da uzak duruyorsunuz. 

Oyunda bunun haricinde bir zorluk yok. Sağa sola çarptığında aracınız hasar almıyor veya rakibe çarptığınızda pinball gibi geri tepiyor. Bu bakımdan oyun mükemmel bir yarış tecrübesinden ziyade retro bir yarış tecrübesini amaçlıyor. 

Yarış esnasında yolunuza çıkan kartları toplamayarak yeni pistlerin açılması için harcayabiliyorsunuz. Ayrıca benzininiz kısıtlı olduğu için yoldaki benzin bidonlarını da toplamanız gerekiyor. Arka plan müziklerinin özel olarak bestelendiği oyun iOS için 8TL. Android için ilk 5 pist ücretsiz. 


 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 3 yıl
Deneyelim bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 3 yıl
Bu oyunu kurdum. Ancak ses sorunlu geliyor. Bozuk ve yankili. Sorun nedir acaba? Lg g2
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 3 yıl
aklıma 90lardaki pclerde olan yarış oyunu geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl TP-LINK TL-PB5200 inceleme videosu "2.4A çıkışlı taşınabilir şarj cihazı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim