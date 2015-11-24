Horizon Chase bizi 16-bit dönemine götürüyor





Oyunda 32 şehirdeki 73 pistte 16 farklı araba ile yarışıyorsunuz ancak arabanın kontrolü de 90'lı yıllarda kalmış. Yani çok fazla hassas değil. Kontroller ekran üzerindeki gaz ve sağ-sol tuşları ile sağlanıyor. Pistlerde rakip araçları geçmeye çalışırken, pist dışından da uzak duruyorsunuz.





Oyunda bunun haricinde bir zorluk yok. Sağa sola çarptığında aracınız hasar almıyor veya rakibe çarptığınızda pinball gibi geri tepiyor. Bu bakımdan oyun mükemmel bir yarış tecrübesinden ziyade retro bir yarış tecrübesini amaçlıyor.





Yarış esnasında yolunuza çıkan kartları toplamayarak yeni pistlerin açılması için harcayabiliyorsunuz. Ayrıca benzininiz kısıtlı olduğu için yoldaki benzin bidonlarını da toplamanız gerekiyor. Arka plan müziklerinin özel olarak bestelendiği oyun iOS için 8TL. Android için ilk 5 pist ücretsiz.







