Hot Wheels ID dijital yarışlara hazır

2013 yılında büyük umutlarla WWDC konferansında tanıtılan Anki Drive robotik yarış seti firması önemli yenilikler geliştirmesine rağmen pazarda tutunamadı ve ticari faaliyetlerini sonlandırdı. Bununla birlikte robotik yarış fikri devam ediyor.

Hot Wheels ID özellikleri ve fiyatı

Dünyanın en çok satan oyuncak araba markası Hot Wheels, uygulama destekli yeni bir yarış seti hazırladı. Hot Wheels ID adındaki set NFC uyumlu yarış arabaları ve elektronik yarış portalı ile dijital bir etkileşim sunuyor.

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Set içerisinde 3 farklı parça var. Hot Wheels Race Portal uygulama ile iletişim kuruyor ve araçların geçişi esnasında hızlarını ölçüyor. Ayrıca yarış pistini sanala aktararak simüle edebiliyor. Bu parçaya standart turuncu pist parçaları da eklenebiliyor.

Hot Wheels ID çek bırak araçları ise 6 koleksiyonda toplam 51 adet geliyor. NFC destekli araçları uygulamaya tanıttıktan sonra yarışa dahil edebiliyorsunuz. Yarış yaptıkça araçların elde ettiği hız değerleri uygulamada saklanabiliyor. Uygulamada bir sanal garaj da oluşturabiliyorsunuz. Son parça ise Hot Wheels ID uygulaması.

Hot Wheels id Smart Track Kit yıl sonuna doğru 180$ fiyat etiketi ile piyasada olacak. Araçların tanesi 7$. Portal ise 40$ ve tek başına satın alarak turuncu pist parçaları ile birleştirmeniz mümkün. Satışlar ilk olarak Apple Store mağazalarında olacak ve uygulama da iOS için yayınlanacak. 2020 başlarında ise Android macerası başlayacak.