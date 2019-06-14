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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Atari VCS, işletim sistemi de çalıştıracak

Uzun süre önce duyurulmasına rağmen bir türlü piyasaya sürülemeyen Atari VCS konsolu nihayet en uygun yongasını buldu. Konsol giriş seviyesi bir PC de olabilecek.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,5b
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönemin efsanesi Atari’nin daha modern bir konsol anlayışıyla geliştirdiği Atari VCS sistemi gelecek yıl piyasada olacak ancak firma sadece konsol olmaktan öteye geçmek istiyor.

Atari VCS özellikleri ve fiyatı

Atari VCS sistemi Ryzen R1000 entegre çözümünü temel alıyor. Ryzen R1000 çözümünde 2 çekirdekli ve 4 izlek birimli bir Ryzen işlemci yer alıyor. İşlemci 2.6GHz taban hızı ve 3.5GHz turbo hıza sahip. 192 Shader birimine sahip Vega 3 ise 1.2GHz seviyesine kadar çıkabiliyor.

E3 2019 fuarında yeni bilgiler paylaşan firma konsolun modern bir kontrol paneline sahip olacağını açıkladı. Retro oyunlar ve geliştirilecek yeni oyunlar bu panelden görülebilecek. Atari Store ise uyumlu uygulamaların ve oyunların satın alındığı mağaza olacak.

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AMD yongası sayesinde konsol aslında giriş seviyesi bir PC gücüne de sahip. Firma Sandbox modu ile kullanıcılar Windows, Ubuntu ve Chrome OS işletim sistemlerini kurabilecekler. Böylece USB klavye-fare ile pek çok uyumlu oyun oynanabilecek. Snadbox moduna konsolu açarken girmek gerekiyor.

Konsolun 8GB RAM barındıran versiyonu 4K HDR içerikleri oynatabiliyor. 4GB RAM barındıran versiyonu ise Full HD ile sınırlı. Netflix gibi akış hizmetlerinin yanı sıra YouTube ve Twitch gibi web hizmetlerine de erişim sağlanacak.

Atari VCS aslında bir dönem Steam OS ile oturma odalarına girmeye çalışan oyun bilgisayarı mantığını hatırlatıyor. Bununla birlikte hem konsol hem de Windows işletim sistemi sunmasının yanında 280$ başlangıç fiyatı ilgi görmesini sağlayabilir.

 

https://www.slashgear.com/heres-how-atari-vcs-will-run-pc-games-13580368/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 gün
Aynı hatayı Sony Ps3 de yaptı. ve Konsolun kırılması ile sonuçlandı.
Ne kadar kapalı yaparsan o kadar güvenli olur
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MetalWave 4 gün
Knight online oynayabilirmiyim :P
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Chagotta 6 gün
Çocukluğa gittim bir anda ah hayaaaat , su gibi gidiyorsun hayat.
Piksel piksel oyunları görüp daha sonra 4k renderli süper grafikli oyun dünyasını görmek zaman makinesinde yolculuk gibi.
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SEO-Uzmanı 6 gün
logo ışığı fazla göz alıyor gibi geldi ! :(
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