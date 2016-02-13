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House of Cards'in 4.sezonundan yeni fragman

Netflix'in orijinal içerik alanındaki amiral gemisi House of Cards, 4.sezonuyla dönmeye hazırlanıyor. Dizinin önümüzdeki ay başlayacak yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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House of Cards'in 4.sezonundan yeni fragman
 Orijinal içerik alanındaki etkinliğini her geçen gün biraz daha arttıran Netflix'in bu alandaki ilk denemesi olan House of Cards, önümüzdeki ay 4.sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Kendisinden sonra gelen popüler Netflix dizilerine rağmen online içerik sağlayıcısının amiral gemisi olmaya devam eden House of Cards'ın 4.sezonu, 4 Mart'ta yayınlanacak. Önceki sezonlarda olduğu gibi 4.sezonun da tüm bölümleri aynı anda yayınlanacak.
House of Cards'ın 4.sezonu yaklaşırken, Netflix de dizinin tanıtım çalışmalarına hız verdi. Yeni sezondan ilk görüntüleri geçtiğimiz günlerde yayınlayan online içerik devi, şimdi de 4.sezondan yeni bir fragman yayınlandı. Daha önce yayınlanan tanıtım videolarının aksine, yeni sezonun hikayesi hakkında fikir edinmemizi sağlayan bu yeni fragmanda, diziye dahil olacak yeni karakterler de ilk kez görülüyor.
Yazının bundan sonraki bölümü, henüz 3.sezon finalini izlemeyenler için spoiler içerir. 
Usta oyuncu Kevin Spacey'in müthiş performansıyla hayat bulan Frank Underwood, yeni sezonda, başkanlığını korumak için seçim kampanyasını yürütmeye devam edecek. 3.sezonun sonunda demokrat rakibini alt eden Underwood, bu kez başkanlık için cumhuriyetçi rakibiyle karşı karşıya gelecek. Fragmana bakılacak olursa, Underwood'un planlarının önünde duran asıl engel Claire Underwood olacak gibi görünüyor.



http://collider.com/house-of-cards-season-4-trailer-kevin-spacey/ Yorum Yaz
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