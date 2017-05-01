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House of Cards'ın yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

Netflix'in en sevilen dizileri arasında yer alan House of Cards'ın 5.sezonundan ilk fragman yayınlandı. Dizi, Amerikan siyaset dünyasının karanlık yüzünü gözler önüne seriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Şu sıralar onlarca orijinal dizisi bulunan Netflix'in bu alandaki ilk denemesi olan House of Cards, bu yaz 5.sezonu ile ekranlara geri dönecek. Netflix'in en sevilen dizileri arasında yer alan House of Cards'ın 5.sezonu için meraklı bekleyiş sürerken, yeni sezondan ilk fragman yayınlandı.
Ünlü yönetmen David Fincher'ın yapımcılığını üstlendiği House of Cards, güç sahibi olmak için her türlü yola başvuran Frank ve Claire Underwood çiftinin hikayesini anlatıyor. 4.sezonun bıraktığı yerden devam edecek yeni sezonda, ikilinin ellerindeki gücü kaybetmemek için verdiği mücadele anlatılacak.
Amerikan siyasetinin karanlık yüzünü gözler önüne seren House of Cards, Amerika'nın gerçek hayatta da başkanı ile sorunlar yaşadığı şu günlerde eskisinden daha anlamlı bir hal almış durumda.
Önceki sezonlardaki rolleri ile geri dönecek Kevin Spacey, Robin Wright, Michael Kelly, Jayne Atkinson, Neve Campbell, Derek Cecil, Paul Sparks ve Joel Kinnaman'a yeni sezonda Patricia Clarkson ve Campbell Scott da katılacak. Dizinin yaratıcısı olan Beau Willimon'un projeden ayrılmasının ardından çekilen ilk sezon olan 5.sezonun tüm bölümleri 30 Mayıs'ta yayınlanacak.

http://deadline.com/2017/05/house-of-cards-season-5-trailer-kevin-spacey-robin-wright-1202080296/ Yorum Yaz
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Ron Swanson 2 yıl
Netflix Tr bu ay yüklenecek dizileri paylaştı. Aralarında House of Cards ve Bloodline yok. Hadi Bloodline'ı geçtim zaten ilk 2 sezon da yok. House of Cards nasıl olmaz? Kendi originallarını da aynı anda yüklemeyeceklerse ne diye var bunlar?
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pspoor 2 yıl
"Dizi, Amerikan siyaset dünyasının karanlık yüzünü gözler önüne seriyor."
Gencler dizilerden bu kadar etkilenmeyin, ekranda her gördügünüzü gercek sanmayin.
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