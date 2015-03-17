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Htc One M9'un işlemci sıcaklığı benchmark testlerinde 55 dereceyi geçiyor

4 yıl
6,8b
1
112
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Htc One M9'un işlemci sıcaklığı benchmark testlerinde 55 dereceyi geçiyor
Snapdragon 810 çipseti bir süre önce ısınma iddialarıyla gündemi oldukça meşgul etmişti. Hatta bu durumu kabullenen Qualcomm da daha sonra çipseti revize ederek sorunu aştıklarını açıklamıştı, Samsung işe yeni amiral gemisinde kendi çipsetlerini kullanmayı tercih etmişti.

Aradan geçen sürenin ardından Snapdragon 810 için yeniden iddialar alevlenmeye başladı. Özellikle HTC One M9'un benchmark testi sonunda termal kamerayla çekilen görüntüleri tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Tweakers isimli web sitesinin üst seviye telefonları karşılaştırırken yayınladığı benchmark testi sonrası termal kamera ile çektiği görüntülerde HTC One M9'un diğer rakiplerine göre çok fazla ısındığı gözüküyor.
Ayrıca yayınlanan yazıda  Asphalt 8 ve Assassin's Creed: Pirates gibi 3D grafik yoğunluğu olan oyunlarda cihazın sıcaklığı 42 derece olarak aktarılıyor, bu da ısınma probleminin yalnızca benchmark testlerinde ortaya çıktığını gösteriyor ancak öyle olsa bile diğer üst seviye modellerde böyle bir durum söz konusu değil. Telefonun oyun dışındaki kullanımda 38 derece civarında seyrettiği de aktarılmış.

Fotoğraf her cihaz için kaydedilen en yüksek sıcaklıkları barındırıyor.

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ardarda45 4 yıl en beğenilen
Aynı tasarımı ısıta ısıta önümüze koyuyorlar derken gerçek oldu
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TnesQuare 4 yıl
HELAL OLSUN HTC'YE ALTIN SARISI RENGİNİ GERÇEKTEN İYİ TUTTURMUŞLAR.
Yanıtla +14
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lido 4 yıl
yanıyorsun fuat abi
1 Yanıt Yanıtla +12
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1 Avatar
cem2014 3 yıl
Yok artik 810 u bi itin seyine sokmadgnz kalmis. Uzanamadiginiz cigerin altinda beklemeyn. M9 kullaniyorm yeni aldim 2 hafta oldu. Yeni guncellemeden haberinz yok sizn. Normal kullanimda hatta cogu oyunda isinma sifir. Ama yuksek grafikli oyunlarda 45 derece oluyor. Hangi telefon oyunda isinmazki. Milleti sogutmayin. Samsung fanlari yine cikmis ortaya. Siz samsungdan vazgecmeyin yuvarlamsi yuvarlamsi plastik cin mali gibi duran o ucuz gorunumlu telefonumsu aletten. Bide 5 liralik kilif takmiyolarmi deli oluyorum yaaaa.
Ulan ben 2600 kayme vermisim. Ekran koruma bile yok.
Gencler ayik olun, her sakalliyi dedeniz zannetmeyin.
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paldov 3 yıl cem2014
yazinin basi ile sonunun ne anlam var ?

L0L
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DH Misafiri 3 yıl
işlemcinin rolü büyük ama işlemcinin konumu kasanın malzemesi gibi bir sürü etkende var örneğin eskiden sahibi olduğum z1(snapdragon 800) video izlerken yada internete girerken nerdeyse el yakacak düzeye geliyordu oyun oynarkense arkasıda cam olduğu için akıllı ocak gibi oluyordu fakat s5 de(snapdragon 801) şarjtayken oyun oynasamda bazen hafif ılık oluyor 40 falan anca olmuştur o yüzden z4 te daha kötü olabilir z1 deki tecrübelerime göre artık sonynin tasarımındanmıdır nedir z4 almayın patlar elinizde kesin demedi demeyin.
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mu5tafa 4 yıl
The çöp.
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aMACHİNE 4 yıl
Lg g3 e rakip gelmiş :)
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Maestro 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Oyun falan oynarken böyle bir eldiven gerekebilir
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Guest-F8946C419 4 yıl
Kullanıcılar telefonda 3ds Max render almayacağı için çok bir ısınacağını düşünmüyorum.
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DARBE 4 yıl
SD 810 lu cihazların kesinlikle su geçirmez özellikleri olmalı, su soğutmalı diyerek pazarlanmalı.
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N. Chomsky 4 yıl

Diğerleri neyse de G3 nasıl 42 derece oluyor?
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ilelebet 4 yıl
HTC Antutuda performansı daha yüksek gösterebilmek için test sırasında telefonun thermal treading'e girmesine engel oluyordur. Bu yüzden sadece testte bu kadar isiniyordur.
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montaj34 4 yıl
Bu akşam abd de yeni bir lansman duyurdu HTC.bu tür soruların da cevabını vereceklerdir.
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OverClocK1ng 4 yıl
Ne Sony Z4 ü ne de LG G4 ü bekleyeceğim. S6 akar...
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Led Zeppelin 4 yıl
S810 lu Flex 2 ninde batarya süresi beklediğimin altında idi, demek ki s810 lu herşeyden uzak durmak lazım... Umarım kyro lar beklenenden erken çıkar, yoksa en az iki jenerasyon heba olacak quallcomm yüzünden...
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