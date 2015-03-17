Htc One M9'un işlemci sıcaklığı benchmark testlerinde 55 dereceyi geçiyor

Snapdragon 810 çipseti bir süre önce ısınma iddialarıyla gündemi oldukça meşgul etmişti. Hatta bu durumu kabullenen Qualcomm da daha sonra çipseti revize ederek sorunu aştıklarını açıklamıştı, Samsung işe yeni amiral gemisinde kendi çipsetlerini kullanmayı tercih etmişti.

Aradan geçen sürenin ardından Snapdragon 810 için yeniden iddialar alevlenmeye başladı. Özellikle HTC One M9'un benchmark testi sonunda termal kamerayla çekilen görüntüleri tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Tweakers isimli web sitesinin üst seviye telefonları karşılaştırırken yayınladığı benchmark testi sonrası termal kamera ile çektiği görüntülerde HTC One M9'un diğer rakiplerine göre çok fazla ısındığı gözüküyor.

Ayrıca yayınlanan yazıda Asphalt 8 ve Assassin's Creed: Pirates gibi 3D grafik yoğunluğu olan oyunlarda cihazın sıcaklığı 42 derece olarak aktarılıyor, bu da ısınma probleminin yalnızca benchmark testlerinde ortaya çıktığını gösteriyor ancak öyle olsa bile diğer üst seviye modellerde böyle bir durum söz konusu değil. Telefonun oyun dışındaki kullanımda 38 derece civarında seyrettiği de aktarılmış.



Fotoğraf her cihaz için kaydedilen en yüksek sıcaklıkları barındırıyor.