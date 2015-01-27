Huawei 2014 yılını rekorlarla kapattı













Son yıllarda Çinli mobil cihaz üreticilerinin yükselişi gözlerden kaçmıyor. Özellikle Asya bölgesinde en çok tercih edilen firmaların başında gelen Çinliler bu sayede rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Bunlardan birisi Huawei.





Firma tarihinde ilk kez 10 milyar dolar barajını geçti ve 2014 yılını 12.2 milyar dolarlık gelir ile kapattı. Bu rakam yüzde 30 civarında yıllık artışa tekabül ediyor. Elbette artan akıllı telefon satışları bu başarıda başrol oynuyor.





Firmanın toplamda sattığı mobil telefon sayısı 138 milyon oldu. Bunun 75 milyonu akıllı telefonlardan oluşuyor. Akıllı telefon satışları geçen yıla göre yüzde 45 artış gösterdi. Firmanın popüler Ascend Mate 7 akıllı telefonu 2 milyn satış yaparken, Ascend P7'de 4 milyon rakamına dayandı. Honor serisi ise 20 milyon rakamını geçmiş durumda.





2015 yılı için Huawei daha çok orta seviye ve üst seviye akıllı telefonlara odaklanmayı planlıyor. Huawei P8, Mate 8 gibi modeller ve Honor serisiyle firmanın hedefi 100 milyon akıllı telefon satışı yapmak.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-on-the-rise-posts-a-record-breaking-revenue-for-2014-smartphone-sales-have-skyrocketed_id65257