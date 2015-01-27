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Huawei 2014 yılını rekorlarla kapattı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei 2014 yılını rekorlarla kapattı



Son yıllarda Çinli mobil cihaz üreticilerinin yükselişi gözlerden kaçmıyor. Özellikle Asya bölgesinde en çok tercih edilen firmaların başında gelen Çinliler bu sayede rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Bunlardan birisi Huawei.

Firma tarihinde ilk kez 10 milyar dolar barajını geçti ve 2014 yılını 12.2 milyar dolarlık gelir ile kapattı. Bu rakam yüzde 30 civarında yıllık artışa tekabül ediyor. Elbette artan akıllı telefon satışları bu başarıda başrol oynuyor. 

Firmanın toplamda sattığı mobil telefon sayısı 138 milyon oldu. Bunun 75 milyonu akıllı telefonlardan oluşuyor. Akıllı telefon satışları geçen yıla göre yüzde 45 artış gösterdi. Firmanın popüler Ascend Mate 7 akıllı telefonu 2 milyn satış yaparken, Ascend P7'de 4 milyon rakamına dayandı. Honor serisi ise 20 milyon rakamını geçmiş durumda. 

2015 yılı için Huawei daha çok orta seviye ve üst seviye akıllı telefonlara odaklanmayı planlıyor. Huawei P8, Mate 8 gibi modeller ve Honor serisiyle firmanın hedefi 100 milyon akıllı telefon satışı yapmak.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-on-the-rise-posts-a-record-breaking-revenue-for-2014-smartphone-sales-have-skyrocketed_id65257 Yorum Yaz
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goldberg25 4 yıl
Çinliler bizim tarih boyunca düşmanımız oldu. şimdide öyleler müslümanı ve türkü sevmezler müslüman tTürk milletini hiç sevmezler. kapitalist sistem şimdi bizi onların kucagına itiyor. fırsatını bulsalar bizi bogazlar atarlar.. ne alakademeyin iiçimden geldi..
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goldberg25 4 yıl
Çinliler bizim tarih boyunca düşmanımız oldu. şimdide öyleler müslümanı ve türkü sevmezler müslüman tTürk milletini hiç sevmezler. kapitalist sistem şimdi bizi onların kucagına itiyor. fırsatını bulsalar bizi bogazlar atarlar.. ne alakademeyin iiçimden geldi..
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vaskin77 4 yıl
G7 aldım. Telefon gerçekten parasını hak ediyor. Malzeme kalitesi ve performans üst düzey. Satış sonrası destek konusunda da iyi seviyeye gelirlerse büyük markaların çekeceği var.
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King Stannis 4 yıl
Birde Honor 4x'i Türkiye ye getirseler.
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Gece772 4 yıl
Hayırlı olsun....
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ONIONBUD 4 yıl
Yarışmacı arkadaşı başarılı buluyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ICromwelleI 4 yıl
Huawei baya yol kattetti kendi işlemcilerinide üretiyorlar yakında kirin 930 çıkarcaklar bundan sonrasında bence güncellemeye önem vermeleri daha iyi olur.
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ayhanjan 4 yıl
Resimdeki hangi model çok klas bir duruşu var..
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KNTLG 4 yıl ayhanjan
ayhanjan

Resimdeki hangi model çok klas bir duruşu var..


P7
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Türkiyenin katkısı ne kadar acaba?
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sercandk 4 yıl
Honor serisi oldukça iyi. Türkiye de olması da gayet İyi olur.
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Fenomenon 4 yıl
Huawei iyi iş çıkarır türkiye'de. G7 güzel, honor 6 güzel.
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