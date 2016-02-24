Huawei 5 yıl içerisinde akıllı telefon sektöründe lider olmayı hedefliyor

Çin'in yükselen şirketlerinden Huawei, geçtiğimiz yıl 108 Milyon akıllı telefon satarak Samsung ve Apple'ın ardından üçüncü sırada yer almıştı. Bu yılın ilk çeyreğinde de 12 Milyon akıllı telefon satan üretici MWC 2016'da gelecek hedeflerini de paylaştı.

Şirket CEO'su Richard Yu önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükselmek istediklerini belirtti. Bir sonraki hedef ise zirvedeki Samsung. CEO Yu'ya göre Huawei'nin Samsung'un yerini alması için gereken süre ise 5 yıl.

Şirketin 2016 analizlerinde akıllı telefon sevkiyatını %30 arttırması ön görülüyor. CEO'ya göre ise bu ivmelenme aynı şekilde devam ederek global pazarın en büyük oyuncuları Apple ve Samsung'u alt edecek. Özellikle 5G konusunda önemli çalışmalar yapan şirketi MWC 2016 ile birlikte dizüstü pazarına da resmi olarak girdi. Çin hükümetinin de Huawei'ye önemli destek sunduğu göz ardı edilemez. Tüm bunları göz önüne aldığımızda sizce Huawei'nin planlarını gerçeğe dönüştürme şansı var mı?

http://www.digitimes.com/news/a20160223PD205.html