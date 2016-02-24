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Huawei 5 yıl içerisinde akıllı telefon sektöründe lider olmayı hedefliyor

Son dönemin yükselen markalarından birisi de şüphesiz Huawei. Şirket geçen yıl 100 milyonun üzerinden akıllı telefon satarken bu yıla da hızlı bir başlangıç yaptı. Hedef ise 5 yıl sonra lider olmak.
3 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Çin'in yükselen şirketlerinden Huawei, geçtiğimiz yıl 108 Milyon akıllı telefon satarak Samsung ve Apple'ın ardından üçüncü sırada yer almıştı. Bu yılın ilk çeyreğinde de 12 Milyon akıllı telefon satan üretici MWC 2016'da gelecek hedeflerini de paylaştı.
Şirket CEO'su Richard Yu önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükselmek istediklerini belirtti. Bir sonraki hedef ise zirvedeki Samsung. CEO Yu'ya göre Huawei'nin Samsung'un yerini alması için gereken süre ise 5 yıl.
Şirketin 2016 analizlerinde akıllı telefon sevkiyatını %30 arttırması ön görülüyor. CEO'ya göre ise bu ivmelenme aynı şekilde devam ederek global pazarın en büyük oyuncuları Apple ve Samsung'u alt edecek. Özellikle 5G konusunda önemli çalışmalar yapan şirketi MWC 2016 ile birlikte dizüstü pazarına da resmi olarak girdi. Çin hükümetinin de Huawei'ye önemli destek sunduğu göz ardı edilemez. Tüm bunları göz önüne aldığımızda sizce Huawei'nin planlarını gerçeğe dönüştürme şansı var mı?

http://www.digitimes.com/news/a20160223PD205.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
5 yıl sonra bu pazarda diğil birinci olmasını bu pazarda 5 yıl sonra var olsun kendine bi aferim çeksin aferimi haketmişdir ula bu hayal midir rüyamıdır neye istinaden bunu diyebiliyo bu ne cürret yapdıkları telefonlara bi abkmıyormu bunlar bunların ceo suda ipone kulanır kesin ahada benden demesi :))))))
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tupacamaru 3 yıl
Daha tanıtımı yaptıkları telefonları tedarikçilere dağıtamıyorlar bu neyin kafası.
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Red_devil33 3 yıl
Samsung lg apple armut toplayacak sanki.
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BekirTemel 3 yıl
İnş cnm ya
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Guest-1E8273177 3 yıl
5 yıl sonra sadece babayı alır huaweyi
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selmand 3 yıl
G7 kullanıyorum telefon arayüz kullanımı olarak bağımlılık yapark farklı özellikleri var kullanmayan anlamaz , fakat güncelleme tırt çıkdı ve yeni telefonların fiyatları biraz yüksek gibi.

G7 yekpare aluminyum kasa tasarım olarak fiyat bandında mükemmel zaten o konuyu tartışmaya gerek yok.
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MahalleAndroidi 3 yıl
Yav he he
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Pi 3 yıl
Yavas olsun
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Das Boot 3 yıl
Çok zor. 5 yıl içerisinde Çin malı marka algısını tüm dünyada kırmaları zor. Satış rakamları bazında evet büyük üreticileri yakalayıp geçebilir fakat prestijli bir marka olabilmelerine daha çok var.
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isakoc 3 yıl
Çin hükümeti bu şirketi finansal olarak desteklediğini düşünüyorum. onlar da olaya ajanlık olarak bakıyor olabilirler.her Huawei cihazı ile insanları takip etmek ve dinlemek.
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