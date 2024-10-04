One UI 7'yi bekleyenlere kötü haber: 2025'te kullanıma sunulacak

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Samsung, bugün düzenlenen Samsung Geliştirici Konferansı'nda One UI 7'nin kararlı sürümünün 2025'te yayınlanacağını resmen duyurdu. Merakla beklenen güncelleme, Galaxy S25 serisinin lansmanıyla birlikte gelecek. Birçok Samsung kullanıcısı için bu açıklama büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu.

One UI 7 2025'te kullanıma sunulacak

Peki, One UI 7 beta sürümü ne zaman kullanıma sunulacak? Samsung'a göre, One UI 7 beta bu yıl sonuna kadar yayınlanacak. Beta sürümü ilk olarak Galaxy S24 serisi ve muhtemelen Galaxy S23 serisi için kullanıma sunulacak. Bunun yanında, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 gibi Samsung'un en son katlanabilir cihazlarına da gelmesi bekleniyor.

One UI 7.0, Samsung cihazlarına birçok yeni özellik ve iyileştirme getirmeyi vaat ettiği için büyük bir heyecanla bekleniyor. Şirket, büyük hataları ve performans sorunlarını önlemek için yazılım üzerinde büyük mesai harcıyor gibi görünüyor.

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One UI 7 neler sunacak?

Yeni sistem uygulama simgeleri

Yeni arka plan arayüzü

Kilit ekranının alt kısmında yeni bir kontrol alanı

Kilit ekranının sol ve sağ köşelerindeki kısayol simgelerinin ayarlanabilmesi

Aşağı çekilebilir kısayol çubuğu ve bildirim menüsü ayrı ve birleştirilebilir

Sol üst köşedeki bildirim çubuğundaki hap şeklindeki kullanıcı arayüzü öğesi daha fazla uygulama görüntüleyebilir

Kesintiye uğratılabilir animasyonlar eklendi ve uygulama açma ve kapatma animasyon eğrisi optimize edildi

Yeni pil simgesi ve şarj animasyon çubuğu

Yeni kamera arayüzü

5G üzerinden SMS gönderme desteği eklendi

Yeni bildirim açılma ve kapanma animasyonları

Kilit açma animasyonu eklendi

Yeni düğme dokunma ve sayfa geri dönüş animasyonu

Çeşitli boyutlarda birçok yeni masaüstü widget'ı eklendi

Daha fazla kilit ekranı widget'ı eklendi

Büyük klasörler eklendi

Android 15 alacak Samsung modelleri

Samsung, Android 15 güncelleme politikasını henüz paylaşmadı ancak firmanın Galaxy S24 öncesi akıllı telefonlarına dört büyük güncelleme verdiği biliniyor. Ayrıca firmanın giriş ve orta seviye akıllı telefonlarına verdiği güncelleme desteği de biliniyor. İşte karşınızda Android 15 (One UI 7.0) alması beklenen modeller:

Galaxy S Serisi

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z Serisi

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A Serisi

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy Tab Serisi

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy F ve Galaxy M Serisi

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

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One UI 7'yi bekleyenlere kötü haber: 2025'te kullanıma sunulacak