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    One UI 7'yi bekleyenlere kötü haber: 2025'te kullanıma sunulacak

    Samsung, bugün düzenlenen Samsung Geliştirici Konferansı'nda One UI 7'nin kararlı sürümünün 2025'te yayınlanacağını resmen duyurdu. Beta sürümü ise yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak.
    One UI 7'yi bekleyenlere kötü haber: 2025'te kullanıma sunulacak
    Samsung, bugün düzenlenen Samsung Geliştirici Konferansı'nda One UI 7'nin kararlı sürümünün 2025'te yayınlanacağını resmen duyurdu. Merakla beklenen güncelleme, Galaxy S25 serisinin lansmanıyla birlikte gelecek. Birçok Samsung kullanıcısı için bu açıklama büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu. 

    One UI 7 2025'te kullanıma sunulacak

    Peki, One UI 7 beta sürümü ne zaman kullanıma sunulacak? Samsung'a göre, One UI 7 beta bu yıl sonuna kadar yayınlanacak. Beta sürümü ilk olarak Galaxy S24 serisi ve muhtemelen Galaxy S23 serisi için kullanıma sunulacak. Bunun yanında, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 gibi Samsung'un en son katlanabilir cihazlarına da gelmesi bekleniyor.

    One UI 7.0, Samsung cihazlarına birçok yeni özellik ve iyileştirme getirmeyi vaat ettiği için büyük bir heyecanla bekleniyor. Şirket, büyük hataları ve performans sorunlarını önlemek için yazılım üzerinde büyük mesai harcıyor gibi görünüyor.

    One UI 7 neler sunacak?

    • Yeni sistem uygulama simgeleri
    • Yeni arka plan arayüzü
    • Kilit ekranının alt kısmında yeni bir kontrol alanı
    • Kilit ekranının sol ve sağ köşelerindeki kısayol simgelerinin ayarlanabilmesi
    • Aşağı çekilebilir kısayol çubuğu ve bildirim menüsü ayrı ve birleştirilebilir
    • Sol üst köşedeki bildirim çubuğundaki hap şeklindeki kullanıcı arayüzü öğesi daha fazla uygulama görüntüleyebilir
    • Kesintiye uğratılabilir animasyonlar eklendi ve uygulama açma ve kapatma animasyon eğrisi optimize edildi
    • Yeni pil simgesi ve şarj animasyon çubuğu
    • Yeni kamera arayüzü
    • 5G üzerinden SMS gönderme desteği eklendi
    • Yeni bildirim açılma ve kapanma animasyonları
    • Kilit açma animasyonu eklendi
    • Yeni düğme dokunma ve sayfa geri dönüş animasyonu
    • Çeşitli boyutlarda birçok yeni masaüstü widget'ı eklendi
    • Daha fazla kilit ekranı widget'ı eklendi
    • Büyük klasörler eklendi

    Android 15 alacak Samsung modelleri

    Samsung, Android 15 güncelleme politikasını henüz paylaşmadı ancak firmanın Galaxy S24 öncesi akıllı telefonlarına dört büyük güncelleme verdiği biliniyor. Ayrıca firmanın giriş ve orta seviye akıllı telefonlarına verdiği güncelleme desteği de biliniyor. İşte karşınızda Android 15 (One UI 7.0) alması beklenen modeller: 

    Galaxy S Serisi

    • Galaxy S24 Ultra
    • Galaxy S24+
    • Galaxy S24
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S23+
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S22+
    • Galaxy S22
    • Galaxy S21 FE
    • Galaxy S21 Ultra
    • Galaxy S21+
    • Galaxy S21

    • Galaxy Z Serisi

    • Galaxy Z Fold 6
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Flip 6
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy Z Flip 3

    • Galaxy A Serisi

    • Galaxy A73
    • Galaxy A72
    • Galaxy A54
    • Galaxy A53
    • Galaxy A34
    • Galaxy A33
    • Galaxy A25
    • Galaxy A24
    • Galaxy A23
    • Galaxy A15 (LTE+5G)
    • Galaxy A14 (LTE+5G)

    • Galaxy Tab Serisi

    • Galaxy Tab S9 FE+
    • Galaxy Tab S9 FE
    • Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

    • Galaxy F ve Galaxy M Serisi

    • Galaxy F54
    • Galaxy F34
    • Galaxy F15
    • Galaxy M54
    • Galaxy M34
    • Galaxy M53
    • Galaxy M33
    • Galaxy M15
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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