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Huawei, 65 milyon Nova serisi akıllı telefon satmayı başarmış

Geçtiğimiz günlerde ekran içerisinde ön kamerasıyla tanıtılan Huawei Nova 4 oldukça beğenilmişti. Bugün Huawei, 2016 yılından bu yana toplam 65 milyon Nova modeli telefon sattığını açıkladı.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei, 65 milyon Nova serisi akıllı telefon satmayı başarmış
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Dün tanıtılan Huawei Nova 4 modeli kullanıcıların oldukça dikkatini çekti. Ekran içerisinde bulunan ön kamerası ve 48 MP arka kamerasıyla birlikte gelen cihaz yenilikçi özelliklere sahip. Bu duyurunun ardından Huawei’den Nova serisi hakkında bazı istatistikler paylaşıldı.

İlk model 2016 yılında çıkmıştı

Huawei’nin paylaştığı bilgiler Nova serisinin oldukça sevildiğini kanıtlar nitelikte. Firmanın söylemine göre 2016 yılında bu yana toplam 65 milyon adet Nova akıllı telefon satılmış. İlk model olan Huawei nova, Ekim 2016 yılında Snapdragon 625 işlemci ve 3 GB RAM ile duyurulmuştu. Geçen iki yıl süresince yeni modellerle de aile genişletilmişti. Bu başarının Huawei Nova 4 modeliyle de hızla devam etmesi bekleniyor.

Huawei, 65 milyon Nova serisi akıllı telefon satmayı başarmış
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Ayrıca Bkz. "Huawei Nova 4 tanıtıldı: Ekrana gömülü ön kamera, 48 MP arka kamera"

Özellikle Çin'de orta segmentin en sevilen modellerinden olan Nova serisine Huawei’nin verdiği önem artıyor. Eklediği yeni özelliklerde bunun kanıtı niteliğinde. Nova serisi başarısına devam edebilecek mi hep birlikte göreceğiz.

Huawei Nova 4 özellikleri

  • Ekran: 6.4 inç boyutunda, 1080x2310 çözünürlüklü IPS LCD ekran 
  • Boyut ve Ağırlık: 157 x 75.1 x 7.8 mm, 172 gram ağırlık
  • İşlemci: Hisilicon Kirin 970, 8 çekirdekli
  • RAM: 8 GB
  • Kamera: 48 MP f/1.8 + 16 MP f/2.2 arka kamera + 2 MP f/2.4 derinlik sensörü (3 arka lens), 25 MP f/2.0 ön kamera
  • Depolama: 128 GB
  • Batarya: 3750 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9.0 Pie
  • Diğer:  microSD hafıza slotu, Parmak izi (arka tarafta), 490 dolar fiyatlandırma

https://www.gizmochina.com/2018/12/18/huawei-reveals-it-has-sold-65-million-nova-smartphones-since-2016/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 ay
4GB ile 6GB bile %10'luk fark ediyor nasıl israf. Daha düşük işlemcide 6GB olduğunu düşün ve daha iyi işlemcide 4GB . 6GB bile %10 daha fazla hızlı açmasına yardımcı oluyor. Birde bu mecrayı akıllı sanırdım.
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SEO-Uzmanı 5 ay
4gb ram üzeri gereksiz ram israfıdır.
32bit sınırı 4 gb ile başlıyor.
sonuç olarak 4gb üzeri bellek ihtiyaçı bu aletin bir telefon olmanın ötesinde bir sunucu modunda farklı bir sisteme çeviriyor. ve dahası bu sistemi kullana bilecek kapasitede insan olmadığı da düşünülürse açıkca ortada bir ram israfından başka bir şey yok gibi !
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SEO-Uzmanı 5 ay
tüm dünya masonlarının takip ettiği şu 2019 kapağı olan dergide
dünyanın en üstünde panda resmi ile ekonomik açıdan çini büyütün mesajı tüm dünyadaki masonlara iletildi. özetle çin ekonomik olarak büyüyecek bu 1. perde ama bu perde 3-5 yıl böyle sürecek ondan sonrası dünya çapında,,,
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santhora 5 ay
Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama son çıkan çerçevesiz tüm android telefonların alt kısmı ufak da olsa çerçeveye sahip. Bence alt taraf da üst gibi sıfır olmadığı sürece en azından 2 tarafta da alttaki kadar çerçeve olsun daha iyi. Çünkü bu hali ile hiç simetrik durmuyor.
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FFadeleSS 5 ay
delikli ekranı samsungtan alıyorlar zaten.. şu ülkede bi markanın fanı olup diğer markalarıda yerme sevdası gerçekten muazzam...
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alaz1903 5 ay
Samsung delikli ekran çıkaracağız falan derken adamlar lansmanı yapmış bile.
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lawyer25 5 ay
Samsung delikli a8 s yi 10 gün önce tanıttı ; yani daha önce :)
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12 Angry Men 5 ay
Aynı şeyleri paragraf paragraf yazmışsınız. :D
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