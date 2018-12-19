Huawei, 65 milyon Nova serisi akıllı telefon satmayı başarmış

Dün tanıtılan Huawei Nova 4 modeli kullanıcıların oldukça dikkatini çekti. Ekran içerisinde bulunan ön kamerası ve 48 MP arka kamerasıyla birlikte gelen cihaz yenilikçi özelliklere sahip. Bu duyurunun ardından Huawei’den Nova serisi hakkında bazı istatistikler paylaşıldı.

İlk model 2016 yılında çıkmıştı

Huawei’nin paylaştığı bilgiler Nova serisinin oldukça sevildiğini kanıtlar nitelikte. Firmanın söylemine göre 2016 yılında bu yana toplam 65 milyon adet Nova akıllı telefon satılmış. İlk model olan Huawei nova, Ekim 2016 yılında Snapdragon 625 işlemci ve 3 GB RAM ile duyurulmuştu. Geçen iki yıl süresince yeni modellerle de aile genişletilmişti. Bu başarının Huawei Nova 4 modeliyle de hızla devam etmesi bekleniyor.

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"Huawei Nova 4 tanıtıldı: Ekrana gömülü ön kamera, 48 MP arka kamera"

Özellikle Çin'de orta segmentin en sevilen modellerinden olan Nova serisine Huawei’nin verdiği önem artıyor. Eklediği yeni özelliklerde bunun kanıtı niteliğinde. Nova serisi başarısına devam edebilecek mi hep birlikte göreceğiz.

Huawei Nova 4 özellikleri

Ekran: 6.4 inç boyutunda, 1080x2310 çözünürlüklü IPS LCD ekran

6.4 inç boyutunda, 1080x2310 çözünürlüklü IPS LCD ekran Boyut ve Ağırlık: 157 x 75.1 x 7.8 mm, 172 gram ağırlık

157 x 75.1 x 7.8 mm, 172 gram ağırlık İşlemci: Hisilicon Kirin 970, 8 çekirdekli

Hisilicon Kirin 970, 8 çekirdekli RAM: 8 GB

8 GB Kamera: 48 MP f/1.8 + 16 MP f/2.2 arka kamera + 2 MP f/2.4 derinlik sensörü (3 arka lens), 25 MP f/2.0 ön kamera

48 MP f/1.8 + 16 MP f/2.2 arka kamera + 2 MP f/2.4 derinlik sensörü (3 arka lens), 25 MP f/2.0 ön kamera Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 3750 mAh

3750 mAh İşletim sistemi: Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Diğer: microSD hafıza slotu, Parmak izi (arka tarafta), 490 dolar fiyatlandırma

https://www.gizmochina.com/2018/12/18/huawei-reveals-it-has-sold-65-million-nova-smartphones-since-2016/