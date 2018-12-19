Huawei, 65 milyon Nova serisi akıllı telefon satmayı başarmış

Dün tanıtılan Huawei Nova 4 modeli kullanıcıların oldukça dikkatini çekti. Ekran içerisinde bulunan ön kamerası ve 48 MP arka kamerasıyla birlikte gelen cihaz yenilikçi özelliklere sahip. Bu duyurunun ardından Huawei’den Nova serisi hakkında bazı istatistikler paylaşıldı.
İlk model 2016 yılında çıkmıştı
Huawei’nin paylaştığı bilgiler Nova serisinin oldukça sevildiğini kanıtlar nitelikte. Firmanın söylemine göre 2016 yılında bu yana toplam 65 milyon adet Nova akıllı telefon satılmış. İlk model olan Huawei nova, Ekim 2016 yılında Snapdragon 625 işlemci ve 3 GB RAM ile duyurulmuştu. Geçen iki yıl süresince yeni modellerle de aile genişletilmişti. Bu başarının Huawei Nova 4 modeliyle de hızla devam etmesi bekleniyor.Ayrıca Bkz. "Huawei Nova 4 tanıtıldı: Ekrana gömülü ön kamera, 48 MP arka kamera"
Özellikle Çin'de orta segmentin en sevilen modellerinden olan Nova serisine Huawei’nin verdiği önem artıyor. Eklediği yeni özelliklerde bunun kanıtı niteliğinde. Nova serisi başarısına devam edebilecek mi hep birlikte göreceğiz.
Huawei Nova 4 özellikleri
- Ekran: 6.4 inç boyutunda, 1080x2310 çözünürlüklü IPS LCD ekran
- Boyut ve Ağırlık: 157 x 75.1 x 7.8 mm, 172 gram ağırlık
- İşlemci: Hisilicon Kirin 970, 8 çekirdekli
- RAM: 8 GB
- Kamera: 48 MP f/1.8 + 16 MP f/2.2 arka kamera + 2 MP f/2.4 derinlik sensörü (3 arka lens), 25 MP f/2.0 ön kamera
- Depolama: 128 GB
- Batarya: 3750 mAh
- İşletim sistemi: Android 9.0 Pie
- Diğer: microSD hafıza slotu, Parmak izi (arka tarafta), 490 dolar fiyatlandırma
https://www.gizmochina.com/2018/12/18/huawei-reveals-it-has-sold-65-million-nova-smartphones-since-2016/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
32bit sınırı 4 gb ile başlıyor.
sonuç olarak 4gb üzeri bellek ihtiyaçı bu aletin bir telefon olmanın ötesinde bir sunucu modunda farklı bir sisteme çeviriyor. ve dahası bu sistemi kullana bilecek kapasitede insan olmadığı da düşünülürse açıkca ortada bir ram israfından başka bir şey yok gibi !
dünyanın en üstünde panda resmi ile ekonomik açıdan çini büyütün mesajı tüm dünyadaki masonlara iletildi. özetle çin ekonomik olarak büyüyecek bu 1. perde ama bu perde 3-5 yıl böyle sürecek ondan sonrası dünya çapında,,,