Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Nova 4 tanıtıldı: Ekrana gömülü ön kamera, 48 MP arka kamera

Huawei Nova 4 tanıtıldı. Huawei Nova 4 özelliklerine baktığımızda ekrana gömülü kamerası ve 48 MP çözünürlüğündeki arka kamerası dikkat çekiyor. Huawei Nova 4 özellikleri ve yurt dışı fiyatı:
5 ay
15,1b
1
15
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Huawei Nova 4 tanıtıldı: Ekrana gömülü ön kamera, 48 MP arka kamera
Tam Boyutta Gör

Huawei yeni akıllı telefonu Huawei Nova 4’ü tanıttı. Huawei Nova 4, sahip olduğu iki özelliği ile sektördeki diğer telefonlardan ayrışıyor. Telefonun ön yüzünde çentik yerine ekrana gömülü kamera bulunuyor. Ayrıca üçlü arka kameraya sahip telefonun ana kamerası tam 48 MP çözünürlüğünde.

Huawei Nova 4 tasarım özellikleri 

Huawei Nova 4, ekrana gömülü kamera akımının Huawei tarafındaki ilk üyesi. Geçtiğimiz hafta tanıtılan Samsung Galaxy A8s modelinde de benzer tasarım tercih edilmişti. Samsung Galaxy S10 ve sonrasında tanıtılacak diğer tepe modellerde bu tasarım anlayışını göreceğiz.

Ön kamera, sol üst bölüme küçük bir nokta şeklinde konumlandırılmış. 6.4 inç büyüklüğündeki ekranda çok az yer kaplıyor. Video izlerken, oyun oynarken çentikli ekranlara göre görüntüdeki kayıp çok daha az olacak.

Telefonun arka bölümünün tasarımı, Huawei P20 Pro’ya çok benziyor. Bu benzerlikte üçlü arka kamera diziliminin ve renk geçişli arka camın etkisi büyük. Huawei Nova 4, dört farklı renk seçeneğine sahip. Mavi, kırmızı ve beyaz renkli modeller çift renkli tasarıma sahipken siyah renkli modelde geçiş efekti bulunmuyor.

Modern tasarımıyla etkileyici görünen Huawei Nova 4’te ekrandan parmak izi okuma teknolojisinin olmaması tasarımsal anlamda eksi olarak sayılabilir.

Huawei Nova 4 kamera özellikleri

Huawei Nova 4’ün iki varyasyonu bulunuyor. Üst modelde üç adet arka kamera bulunuyor. Birinci kamera 48 MP çözünürlüğe ve f/1.8 diyafram aralığına sahip. Ultra geniş açılı yardımcı kamera 16 MP (f/2.2), derinlik ölçümüne yardımcı kamera ise 2 MP (f/2.4) çözünürlük ile geliyor.

Bir dönem revaçta olan yüksek MegaPiksel savaşları geçtiğimiz yıllarda sona ermiş, yerini düşük çözünürlükte daha kaliteli çekim yapan kameralara bırakmıştı. 2019 yılında MegaPiksel savaşları yeniden başlayacak. Huawei P20 Pro ve Mate 20 Pro modellerinde 40 MP çözünürlüğünde sensöre yer veren Huawei, çıtayı daha da yukarı taşıdı ve bu defa 48 MP çözünürlüğünde sensör kullandı. Xiaomi ve Sony’nin yeni telefonları da 48 MP çözünürlüğünde kameraya sahip olacak. Yüksek çözünürlüğün etkisiyle daha net dijital yakınlaştırma yapılabiliyor. 

Ön kamera 25 MP çözünürlüğe ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Huawei Nova 4’ün alt seviye modelinde 25 MP çözünürlüğünde arka kamera yer alırken, yardımcı kameraların ve ön kameranın özellikleri üst seviye model ile aynı.

Huawei Nova 4 gücünü P20 Pro ve Honor Play’de kullanılan Kirin 970 yonga setinden alıyor. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor. MicroSD kart ile hafızayı arttırabilmek mümkün.

Telefonda 3750 mAh büyüklüğünde batarya bulunurken, 18W gücünde hızlı şarj teknolojisi tercih ediliyor.

Huawei Nova 4 yurt dışı fiyatı 

Huawei Nova 4, ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. Avrupa'ya ne zaman geleceği bilinmiyor. 48 MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip üst seviye modelin fiyatı 490 dolar, alt seviye modelin fiyatı ise 450 dolar olacak.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yunusaticioglu 5 ay en beğenilen
ekrandaki küçük delik cebimizde büyük delikler açacak...
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 5 ay shkoksal
Huawei'in işlemcileri aldatmacadan ibaret. Bariz şekilde Qualcomm'dan ve Samsung'tan bir jenerasyon gerideler. İşlemcinin gerçek gücü ancak render ve video çekiminde belli olur. Bakıyoruz işlemciyle ne doğru dürüst render alınabiliyor ne de 4K 60fps çekim yapılabiliyor. Ama testlere gelince maşallah mangalda kül bırakmıyor. Hepsine nal toplatıyor. Sonra yaptıkları hile ortaya çıktı. O puanları alıp da 4K 60fps video çekememek mantıksız zaten. Birkaç ay önce de Kirin 980 ile Apple A12'yi geçeceklerini açıklamışlardı. Ne içiyorlarsa artık.
Kirin 980 bu haliyle anca SDM835, Exynos 8895 ve A10 ile kapışır.
https://forum.donanimhaber.com/huawei-kirin-980-apple-in-a12-bionic-islemcisini-gececek--135124492
https://mobile.donanimhaber.com/huawei-kirin-980-apple-in-a12-bionic-islemcisini-gececek--135124492
https://mini.donanimhaber.com/huawei-kirin-980-apple-in-a12-bionic-islemcisini-gececek--135124492
Huawei'in işlemcileri aldatmacadan ibaret. Bariz şekilde Qualcomm'dan ve Samsung'tan bir jenerasyon gerideler. İşlemcinin gerçek gücü ancak render ve video çek...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kraix 5 ay
o nokta beni rahatsız eder.
Gözüme çarpar sürekli birşeyler izlerken oyun oynarken. her türlü sıkıntı. Bi ekran da nokta eksikti
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hakimutata Insane 5 ay
Noktayı gözümüze çarptırmayaydın eyidi huawei
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Espa 5 ay
Bence küçük çentikli yada damla çentik bu tasarımdan çok daha iyi. O noktanın olduğu bölge ölü bölge, fotoğrafa bakarken bile rahatsız oldum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dencedenceo 5 ay
Ekrana gömülü kamera cok rahatsız edici
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 5 ay
Şu alttaki çerçevenin aynısından üstte de olsa simetrik bir tasarım yapsalar kamerayı da oraya koysalar bence çok daha iyi bir tasarım olurdu... Ekrandaki görüntüyü p.ç etmelerinden daha iyidir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kraix 5 ay
o nokta beni rahatsız eder.
Gözüme çarpar sürekli birşeyler izlerken oyun oynarken. her türlü sıkıntı. Bi ekran da nokta eksikti
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 5 ay
Sony'nin 48 megapiksellik 0.8 mikron ve geceleyin 12 megapiksel 1.6 mikrona çıkabilen 1/2 inçlik yeni amiral gemisi sensörü IMX 586'yı ilk kim kullanacak diye merak ediyordum. Aklımda Xiaomi vardı fakat bu aralar Huawei kim ne çıkaracaksa ilk çıkarmak için resmen yarışıyor, mesela ekranda kamera deliğini tanıtan Samsung oldu ama ilk Huawei çıkardı (Honor V20, 10 aralık), IMX 586'yı da ilk Huawei kullandı, ilk 7 nm telefon çipsetini de Huawei tanıttı, gerçi BENCE Snapdragon 845, Kirin 980'den daha başarılı bir çipset fakat yine de Android dünyasında ilk 7 nm Huawei'de...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Ya şu alt çerçeveyi niye koyarsiniz anlamıyorum ki iğrenç duruyor. orda sensör yok kamera yok bişey yok kaldır sıfırla çerçeveyi de hiç değilse alt taraf çerçevesiz olsun üstte illa bişey olacak zaten
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
mi note 3 de kenarda çentik olan görsel vardı o tasarımı kullanmak yerine neden ekrana delik açarsın ki hani köşede küçük girinti mi ekranın ortasında delik mi?! hadi elon çekiyor açık açık sizin özrünüz ne...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 5 ay
Ekranın alt ve üstünü simetrik yapmak cidden zor mu acaba?!?!? Hilkat garibesi gibi duruyor böyle...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunusaticioglu 5 ay en beğenilen
ekrandaki küçük delik cebimizde büyük delikler açacak...
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15133 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, huawei nova 4 ve
10 etiket daha huawei nova 4 özellikleri huawei nova 4 kamera huawei nova 4 tasarım huawei nova 4 fiyatı huawei nova 4 çıkış tarihi Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay İsveç, 2025 yılından itibaren sigarayı tamamen yasaklıyor 5 ay Galaxy S10 kablosuz şarj cihazı olarak kullanılabilecek 5 ay Yerli girişim PostBee fenomen reklamcılığına yeni bir boyut getiriyor 5 ay Playstation Classic satışları beklentilerin altında kaldı 5 ay Facebook Messenger uygulamasına portre modu dahil yeni kamera özellikleri eklendi 5 ay MIT'den üç boyutlu nesneleri nanometre ölçeğine indirgeyebilen çalışma 5 ay "Benim PS4 Hayatım" ile kendi oyun tarihinizi keşfedin 5 ay Monster'da Bu Hafta - Forza Motorsport 6 5 ay Steam Kış İndirimleri ne zaman başlayacak? 5 ay Çin'in Tesla'sı olarak anılan Nio'dan 536 beygirlik elektrikli SUV 5 ay Microsoft 365 son kullanıcıya geliyor 5 ay Disney+'ın Star Wars dizisi The Mandalorian'ın oyuncu kadrosu belli oldu 5 ay Bulut tabanlı akış yapabilen ve maliyet odaklı yeni Xbox, yeni nesil AMD APU'lar ile gelebilir 5 ay Windows 10, Alexa ve alternatifleri için daha fazla destek sunacak 5 ay Turkcell'den girişimcilere 100 bin liralık teknoloji desteği 5 ay Giriş seviyesine yönelik HTC Desire 12s tanıtıldı 5 ay Paris İklim Anlaşması’nın hayata geçmesi için uzlaşıya varıldı 5 ay Metro Exodus'un çıkış tarihi öne çekildi 5 ay Bilim kurgu filmlerini aratmayan uçan motosiklet: Lazareth LMV 496 5 ay Vine uygulamasının kurucularından Colin Kroll öldü 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Huawei Nova 4 tanıtıldı: Ekrana gömülü ön kamera, 48 MP arka kamera Sonraki Hırvatistan’ın yerli ve milli gemisine Aselsan’ın silah sistemi 5 ay Pokémon Go'nun yapımcısı Niantic, 4 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı 5 ay Xiaomi Mijia fotoğraf yazıcısı satışa çıkıyor 5 ay VSCO masaüstü araçları kapanıyor 5 ay .NET Yazılım Geliştirici Konferansı dotnet reconnect 22 Aralık'ta 5 ay McAfee yine satılıyor 5 ay Lenovo Z5s Ferrari versiyonu 12GB RAM sunacak 5 ay Yeni nesil Ryzen APU’ları detaylanıyor 5 ay Xiaomi destekli nReal Light karma gerçeklik gözlüğü yakında satışa sunulacak 5 ay Boeing, en uzun menzile sahip BBJ 777x model özel jetleri piyasaya sürüyor 5 ay Apple'a çentiği gizlediği gerekçesi ile dava açıldı 5 ay Yeni bulunan CRISPR tekniği ile genler kesilip değiştirilmeden obezite engellenebilir 5 ay Türkçe Google Asistan nihayet geldi | Mobilite 5 ay Samsung Galaxy S10 sarı renk seçeneğine sahip olabilir 5 ay Steteskoplar mikrop kaynıyor 5 ay Steve Jobs'ın kartviziti açık artırmada 6.259 dolara satıldı 5 ay Hyundai'ye göre gelecek hidrojenle çalışan otomobillerde 5 ay Katlanabilir akıllı telefon kervanına Microsoft da katılıyor 5 ay Dijital müze fikri, herkesin milyonlarca fosile ulaşmasını sağlayabilir 5 ay Samsung'un katlanabilir telefonu 6.000 mAh kapasiteli pille gelebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
translate yamalar hakkında!!!
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim