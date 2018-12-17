Huawei Nova 4 tanıtıldı: Ekrana gömülü ön kamera, 48 MP arka kamera

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Huawei yeni akıllı telefonu Huawei Nova 4’ü tanıttı. Huawei Nova 4, sahip olduğu iki özelliği ile sektördeki diğer telefonlardan ayrışıyor. Telefonun ön yüzünde çentik yerine ekrana gömülü kamera bulunuyor. Ayrıca üçlü arka kameraya sahip telefonun ana kamerası tam 48 MP çözünürlüğünde.

Huawei Nova 4 tasarım özellikleri

Huawei Nova 4, ekrana gömülü kamera akımının Huawei tarafındaki ilk üyesi. Geçtiğimiz hafta tanıtılan Samsung Galaxy A8s modelinde de benzer tasarım tercih edilmişti. Samsung Galaxy S10 ve sonrasında tanıtılacak diğer tepe modellerde bu tasarım anlayışını göreceğiz.

Ön kamera, sol üst bölüme küçük bir nokta şeklinde konumlandırılmış. 6.4 inç büyüklüğündeki ekranda çok az yer kaplıyor. Video izlerken, oyun oynarken çentikli ekranlara göre görüntüdeki kayıp çok daha az olacak.

Telefonun arka bölümünün tasarımı, Huawei P20 Pro’ya çok benziyor. Bu benzerlikte üçlü arka kamera diziliminin ve renk geçişli arka camın etkisi büyük. Huawei Nova 4, dört farklı renk seçeneğine sahip. Mavi, kırmızı ve beyaz renkli modeller çift renkli tasarıma sahipken siyah renkli modelde geçiş efekti bulunmuyor.

Modern tasarımıyla etkileyici görünen Huawei Nova 4’te ekrandan parmak izi okuma teknolojisinin olmaması tasarımsal anlamda eksi olarak sayılabilir.

Huawei Nova 4 kamera özellikleri

Huawei Nova 4’ün iki varyasyonu bulunuyor. Üst modelde üç adet arka kamera bulunuyor. Birinci kamera 48 MP çözünürlüğe ve f/1.8 diyafram aralığına sahip. Ultra geniş açılı yardımcı kamera 16 MP (f/2.2), derinlik ölçümüne yardımcı kamera ise 2 MP (f/2.4) çözünürlük ile geliyor.

Bir dönem revaçta olan yüksek MegaPiksel savaşları geçtiğimiz yıllarda sona ermiş, yerini düşük çözünürlükte daha kaliteli çekim yapan kameralara bırakmıştı. 2019 yılında MegaPiksel savaşları yeniden başlayacak. Huawei P20 Pro ve Mate 20 Pro modellerinde 40 MP çözünürlüğünde sensöre yer veren Huawei, çıtayı daha da yukarı taşıdı ve bu defa 48 MP çözünürlüğünde sensör kullandı. Xiaomi ve Sony’nin yeni telefonları da 48 MP çözünürlüğünde kameraya sahip olacak. Yüksek çözünürlüğün etkisiyle daha net dijital yakınlaştırma yapılabiliyor.

Ön kamera 25 MP çözünürlüğe ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Huawei Nova 4’ün alt seviye modelinde 25 MP çözünürlüğünde arka kamera yer alırken, yardımcı kameraların ve ön kameranın özellikleri üst seviye model ile aynı.

Huawei Nova 4 gücünü P20 Pro ve Honor Play’de kullanılan Kirin 970 yonga setinden alıyor. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor. MicroSD kart ile hafızayı arttırabilmek mümkün.

Telefonda 3750 mAh büyüklüğünde batarya bulunurken, 18W gücünde hızlı şarj teknolojisi tercih ediliyor.

Huawei Nova 4 yurt dışı fiyatı

Huawei Nova 4, ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. Avrupa'ya ne zaman geleceği bilinmiyor. 48 MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip üst seviye modelin fiyatı 490 dolar, alt seviye modelin fiyatı ise 450 dolar olacak.